El hermano de Meghan Markle, en el punto de mira tras denunciar a su padre por pornografía infantil: “Los testigos aseguran que ha llevado niñas a su casa”

Meghan está distanciada hace meses de su hermano Thomas Markle Jr

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El turbio escándalo que rodea a la familia paterna de Meghan Markle ha dado un vuelco tan inesperado como desconcertante. Lo que comenzó como una denuncia pública y formal por parte de Thomas Markle Jr. contra su propio padre, a quien acusó de acumular miles de archivos de pornografía y abusos infantiles en Filipinas, se ha vuelto ahora en su contra. Las autoridades del país asiático han decidido ampliar de manera oficial el radio de sus pesquisas para poner la lupa sobre el propio hermano de la duquesa de Sussex, tras recibir testimonios y pruebas que apuntan a que él también podría estar implicado en los presuntos delitos cometidos en la vivienda familiar de Cebú.

La noticia ha saltado a la luz tras una reveladora rueda de prensa en Manila ofrecida por el secretario del Interior filipino, Juanito Víctor ‘Jonvic’ Remulla, quien confirmó que la investigación no se limitará únicamente al patriarca del clan, actualmente internado en un centro de demencia en Florida. Según desvelaron los mandos policiales, varios vecinos y testigos de la zona han alertado sobre la presencia recurrente de menores de edad entrando en la residencia vinculada a Thomas Jr., en cuyo interior se apreciaban los típicos aros de luz empleados para grabaciones audiovisuales. Una serie de indicios que llevaron al ministro a ser tajante ante los medios: “Acusar únicamente al padre es solo la mitad del trabajo policial”.

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Este nuevo frente dinamita por completo el relato que el primogénito de los Markle intentó construir la semana pasada, cuando acudió a comisaría presentándose como la persona que había destapado la trama al encontrar cajas de material electrónico entre las pertenencias de su padre. Mientras Thomas Markle padre insiste desde Estados Unidos en que todo responde a “mentiras repugnantes” y a una trampa urdida por su propio hijo, la justicia internacional intensifica sus esfuerzos para esclarecer un caso desgarrador que vuelve a colocar a la duquesa de Sussex en una dolorosa posición.

Las sospechas sobre Thomas Jr.

El giro en los acontecimientos coloca a Thomas Markle Jr., de 60 años, en una situación procesal sumamente delicada. Aunque el secretario de Interior quiso matizar que por el momento “solo es una persona de interés y aún no se le considera formalmente sospechoso”, las sospechas sobre su papel en la vivienda de Cebú son cada vez más sólidas. “Hay indicios que sugieren que el hijo también podría estar implicado en el delito. Tenemos testigos que aseguran que se han llevado niñas a su casa y estamos investigando el caso”, aseveró Remulla con crudeza, dejando claro que el testimonio vecinal ha sido determinante para abrir esta segunda vía de investigación.

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Al ser interrogado por los agentes sobre las entradas y salidas de menores y la presencia de focos y material de iluminación en el domicilio, la coartada de Thomas Jr. sorprendió a los investigadores. El hermano de Meghan afirmó con rotundidad que “simplemente estaba haciendo vídeos de TikTok” para sus redes sociales personales, argumentando que en dichas grabaciones no participaba ninguna menor de edad. Sin embargo, para la policía local, las explicaciones no terminan de encajar con el material confiscado en el inmueble, por lo que los peritos forenses han comenzado a cruzar los dispositivos incautados para esclarecer quién operaba realmente las cámaras y qué ocurrió de puertas para adentro.

Las imágenes de menores y la colaboración del FBI

Mientras se aclara la implicación del hermano de la duquesa, el análisis de las pruebas electrónicas arroja conclusiones aterradoras. Los especialistas informáticos de la policía filipina se encuentran examinando seis teléfonos móviles de los que ya se han extraído unas 7.500 fotografías y un vídeo con escenas explícitas de menores. Se trata de niños y niñas de edades comprendidas entre los 10 y los 11 años, de procedencia asiática, latina y europea; un catálogo atroz que el propio ministro del Interior describió conmocionado como “una de las muestras más deplorables de impunidad frente a la actividad sexual que he visto jamás, algo verdaderamente perturbador que no te puedes quitar de la cabeza”.

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El caso de Thomas Mrkle. (Instagram)

La investigación ha adquirido ya una dimensión transnacional con la entrada directa del FBI, que trabaja en coordinación con las autoridades asiáticas para depurar cualquier infracción de la legislación estadounidense. A este despliegue se suma la reciente intervención de la policía en Rosarito (México), localidad donde el padre de Meghan residió antes de trasladarse a Filipinas. Allí, los agentes registraron un trastero alquilado a su nombre e intervinieron nuevo material informático, cintas de vídeo y documentos impresos que están siendo cotejados. Todo ello mientras cobra sentido la advertencia que en 2019 recibió Meghan a través de una carta de la primera esposa de Thomas, remitida por Scotland Yard, en la que alertaba de los viajes del anciano a Oriente porque “allí los niños de 12 años son considerados mayores de edad”.