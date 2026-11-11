La Justicia de EEUU ordenó el reingreso a prisión del padre de Meghan Markle tras incumplir el arresto domiciliario

Thomas Markle volvió a prisión tras cortar el localizador electrónico que supervisaba su arresto domiciliario.

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Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, volvió este martes a un centro de detención después de que se cortara el dispositivo de monitoreo electrónico que debía llevar como parte de las condiciones de su arresto domiciliario. El hombre, de 82 años, enfrenta un cargo federal por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

La jueza magistrada estadounidense Lindsay Saxe Griffin ordenó su reingreso en prisión sin posibilidad de fianza, tras una audiencia celebrada en Tampa, Florida. Según informó la Fiscalía Federal en Los Ángeles, jurisdicción donde se tramita la causa, el padre de Meghan Markle se habría quitado el brazalete durante la madrugada. Los fiscales calificaron el hecho como un incumplimiento directo de una orden judicial.

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El primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, se refirió al caso a través de las redes sociales y advirtió que las condiciones de libertad procesal “son órdenes judiciales, no sugerencias”. Además, adelantó que el proceso continuará “hasta las últimas consecuencias de la ley”.

Markle había sido detenido el viernes anterior por agentes del FBI en Lakeland, Florida, donde residía en un centro de asistencia para personas con demencia. Se había mudado allí desde Filipinas en mayo. Ese mismo día compareció ante el tribunal, no realizó declaraciones sobre los cargos y quedó en libertad bajo arresto domiciliario, con la obligación de llevar el dispositivo de monitoreo que luego habría manipulado.

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Entre el material incautado figuran dos imágenes en las que el acusado aparece junto a una menor desnuda, además de otras fotografías en las que se lo ve con niños en distintos grados de desnudez. El director del FBI, Kash Patel, sostuvo que Markle “eligió como objetivo a niños inocentes y trató de arrebatarles su inocencia mediante sus actos delictivos”.

Un guardia de seguridad espera frente a un centro de asistencia en Lakeland, Florida (Estados Unidos), antes de la llegada de Thomas Markle, acusado de posesión de pornografía infantil. 6 de noviembre de 2026. (REUTERS/Chris Urso)

De acuerdo con una declaración jurada presentada ante el tribunal, ese contenido formaba parte de un conjunto más amplio de diapositivas, negativos fotográficos y libros, hallado en dos unidades de almacenamiento de la zona de Los Ángeles que el imputado alquilaba desde 2008. En total, los agentes contabilizaron alrededor de 78 artículos con supuesto contenido sexualmente explícito. Si la Justicia lo declara culpable, podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión.

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En la primera audiencia del viernes, Griffin también ordenó que Markle se sometiera a una evaluación psiquiátrica independiente y solicitó acceso a la totalidad de sus registros de salud mental. La magistrada consideró que el acusado podría no ser “mentalmente competente” para comprender el proceso en su contra. Para fundamentar esa sospecha, mencionó su edad avanzada y la “falta de memoria” que, según señaló, mostró durante su comparecencia ante el tribunal.

Por su parte, Meghan Markle había asegurado en una carta enviada al medio británico The Sun el 23 de octubre que conocía las acusaciones contra su padre desde 2018, a partir de información que le había proporcionado la policía británica. Por ese motivo, cortó la relación con él y le impidió todo contacto con sus hijos.

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(Con información de EFE y Reuters)