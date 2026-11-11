Realeza

La Justicia de EEUU ordenó el reingreso a prisión del padre de Meghan Markle tras incumplir el arresto domiciliario

Thomas Markle, de 82 años, incumplió las condiciones de su arresto domiciliario al cortarse el localizador electrónico asignado por el tribunal

Thomas Markle
Thomas Markle volvió a prisión tras cortar el localizador electrónico que supervisaba su arresto domiciliario.
Guardar

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, volvió este martes a un centro de detención después de que se cortara el dispositivo de monitoreo electrónico que debía llevar como parte de las condiciones de su arresto domiciliario. El hombre, de 82 años, enfrenta un cargo federal por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

La jueza magistrada estadounidense Lindsay Saxe Griffin ordenó su reingreso en prisión sin posibilidad de fianza, tras una audiencia celebrada en Tampa, Florida. Según informó la Fiscalía Federal en Los Ángeles, jurisdicción donde se tramita la causa, el padre de Meghan Markle se habría quitado el brazalete durante la madrugada. Los fiscales calificaron el hecho como un incumplimiento directo de una orden judicial.

PUBLICIDAD

El primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, se refirió al caso a través de las redes sociales y advirtió que las condiciones de libertad procesal “son órdenes judiciales, no sugerencias”. Además, adelantó que el proceso continuará “hasta las últimas consecuencias de la ley”.

Markle había sido detenido el viernes anterior por agentes del FBI en Lakeland, Florida, donde residía en un centro de asistencia para personas con demencia. Se había mudado allí desde Filipinas en mayo. Ese mismo día compareció ante el tribunal, no realizó declaraciones sobre los cargos y quedó en libertad bajo arresto domiciliario, con la obligación de llevar el dispositivo de monitoreo que luego habría manipulado.

PUBLICIDAD

Entre el material incautado figuran dos imágenes en las que el acusado aparece junto a una menor desnuda, además de otras fotografías en las que se lo ve con niños en distintos grados de desnudez. El director del FBI, Kash Patel, sostuvo que Markle “eligió como objetivo a niños inocentes y trató de arrebatarles su inocencia mediante sus actos delictivos”.

Un guardia de seguridad espera frente a un centro de asistencia en Lakeland, Florida (Estados Unidos), antes de la llegada de Thomas Markle, acusado de posesión de pornografía infantil. 6 de noviembre de 2026. (REUTERS/Chris Urso)
Un guardia de seguridad espera frente a un centro de asistencia en Lakeland, Florida (Estados Unidos), antes de la llegada de Thomas Markle, acusado de posesión de pornografía infantil. 6 de noviembre de 2026. (REUTERS/Chris Urso)

De acuerdo con una declaración jurada presentada ante el tribunal, ese contenido formaba parte de un conjunto más amplio de diapositivas, negativos fotográficos y libros, hallado en dos unidades de almacenamiento de la zona de Los Ángeles que el imputado alquilaba desde 2008. En total, los agentes contabilizaron alrededor de 78 artículos con supuesto contenido sexualmente explícito. Si la Justicia lo declara culpable, podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión.

En la primera audiencia del viernes, Griffin también ordenó que Markle se sometiera a una evaluación psiquiátrica independiente y solicitó acceso a la totalidad de sus registros de salud mental. La magistrada consideró que el acusado podría no ser “mentalmente competente” para comprender el proceso en su contra. Para fundamentar esa sospecha, mencionó su edad avanzada y la “falta de memoria” que, según señaló, mostró durante su comparecencia ante el tribunal.

Por su parte, Meghan Markle había asegurado en una carta enviada al medio británico The Sun el 23 de octubre que conocía las acusaciones contra su padre desde 2018, a partir de información que le había proporcionado la policía británica. Por ese motivo, cortó la relación con él y le impidió todo contacto con sus hijos.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

Meghan MarkleAbuso sexual infantilThomas MarkleÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una persecución de paparazzi, un auto a más de 100 km/h y una tragedia que enlutó al mundo: el día que murió Lady Di

El 31 de agosto de 1997, un accidente en el túnel del Pont de l’Alma, en París, puso fin a la vida de la Princesa de Gales, a los 36 años. Un suceso que desató una de las investigaciones judiciales más largas de la historia europea

Una persecución de paparazzi, un auto a más de 100 km/h y una tragedia que enlutó al mundo: el día que murió Lady Di

William y Harry, cada vez más lejos: por qué la reconciliación sigue siendo imposible

El reciente viaje al Reino Unido no modificó la distancia entre los hermanos y, de acuerdo con Vanity Fair, la falta de contacto también empieza a reflejarse en el vínculo entre sus familias

William y Harry, cada vez más lejos: por qué la reconciliación sigue siendo imposible

La confesión del príncipe Harry sobre su calvicie reavivó el interés por los tratamientos para frenar la caída del cabello

Expertos consultados por Vanity Fair detallaron las opciones médicas y regenerativas que buscan preservar el crecimiento capilar y postergar un eventual implante

La confesión del príncipe Harry sobre su calvicie reavivó el interés por los tratamientos para frenar la caída del cabello

“Tengo que corregirte: es fútbol”: el príncipe William marcó las diferencias con Estados Unidos y cuestionó los tiempos del VAR

En el pódcast de los hermanos Kelce, el representante de la Football Association explicó la dimensión “tribal” del deporte en Inglaterra y advirtió que la tecnología puede convertir un partido fluido en algo entrecortado

“Tengo que corregirte: es fútbol”: el príncipe William marcó las diferencias con Estados Unidos y cuestionó los tiempos del VAR

Cuáles son los factores históricos y sociales que permitieron que la monarquía británica prevaleciera durante el siglo XX en Europa

Una combinación única de tradición, adaptabilidad y carisma real permitió a este símbolo nacional atravesar crisis profundas mientras mantenía unida a la sociedad

Cuáles son los factores históricos y sociales que permitieron que la monarquía británica prevaleciera durante el siglo XX en Europa
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alias Chapolo, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, se sometió a la justicia: De la Espriella celebró y lanzó dura advertencia

Alias Chapolo, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, se sometió a la justicia: De la Espriella celebró y lanzó dura advertencia

Médico colombiano dio la solución definitiva sobre las medidas que debe tomar si su hijo tiene fiebre

Así puede recibir sus transferencias de los programas de Prosperidad Social directamente en su cuenta y sin hacer fila

FEMSA cierra decenas de tiendas OXXO y farmacias para apostar por otro negocio

Negó ser cómplice de su hermano: destapan fotos de Vadhir y José Eduardo Derbez en un crucero que lo tiene bajo investigación

DEPORTES

La concluyente frase de Alexis Mac Allister sobre el desafío de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi

La concluyente frase de Alexis Mac Allister sobre el desafío de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi

El inesperado rival que le surgió a Pochettino para dirigir al Manchester United, que está a un paso de despedir a su técnico

El insólito debut de un luchador de sumo de 15 años y 57 kilos ante un rival que lo triplicaba en peso: el combate de cuatro segundos

“Estoy rezando para que sea la última”: la confesión de la atleta que pasará por su novena cirugía tras salvarse de una amputación

Un regreso inesperado, dos figuras cuidadas y una sorpresa: las perlitas de la vuelta de Boca a las prácticas tras el título

ENTRETENIMIENTO

La icónica chaqueta de Anne Hathaway en ‘El diablo viste a la moda’ es puesta la venta por miles de dólares

La icónica chaqueta de Anne Hathaway en ‘El diablo viste a la moda’ es puesta la venta por miles de dólares

Daddy Yankee revela cómo su transformación espiritual influyó en su regreso a la música

Dustin Hoffman revela el accidente que casi terminó con su carrera antes de alcanzar la fama

Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, reveló que estuvo hospitalizada por un trastorno alimenticio

Johnny Depp explica cómo vive su regreso al cine tras ocho años fuera de Hollywood