El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó el Palacio de Miraflores en Caracas, donde fue recibido por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Durante el encuentro bilateral, ambas delegaciones abordaron el restablecimiento de la cooperación militar, técnica y de capacitación entre las fuerzas armadas de ambos países.

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Estados Unidos y Venezuela acordaron este miércoles restablecer la cooperación entre sus fuerzas armadas, con programas de capacitación, asistencia técnica y acceso a tecnología para modernizar los recursos militares venezolanos. El anuncio fue realizado por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una visita sorpresa a Caracas, donde mantuvo un encuentro con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.

El funcionario llegó acompañado por otros representantes de su departamento en un viaje que no había sido anunciado públicamente por el Pentágono. Se convirtió así en el integrante de mayor rango del gobierno estadounidense que visita el país desde la operación militar que terminó con la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero y su posterior traslado a Nueva York, donde enfrenta cargos vinculados al narcotráfico que ha rechazado ante la Justicia.

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Durante sus declaraciones, Hegseth manifestó la intención de avanzar en iniciativas conjuntas y aprovechar los conocimientos de las fuerzas estadounidenses para desarrollar los mecanismos previstos en el convenio.

Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer la cooperación entre sus fuerzas armadas tras un encuentro oficial en Caracas. (Palacio de Miraflores via REUTERS)

“Esperamos poder llevar esto a la práctica, profundizando nuestra cooperación y nuestra asociación en defensa de maneras que aprovechen la experiencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Departamento de Guerra”, sostuvo.

El jefe del Pentágono también presentó la seguridad territorial como uno de los objetivos centrales del entendimiento. Según explicó, la iniciativa apunta a “garantizar que el pueblo venezolano no sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales, y que esté seguro y protegido dentro de sus fronteras soberanas”.

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Rodríguez, por su parte, definió el acuerdo como una “reanudación de la relación técnico-militar entre ambos países”, interrumpida durante años por las tensiones políticas y diplomáticas. La funcionaria chavista destacó que la asistencia permitirá mejorar las capacidades de los efectivos venezolanos mediante formación, actualización del equipamiento y acceso a herramientas tecnológicas.

“Es muy beneficiosa para nuestros funcionarios militares, de favorecer su equipamiento operativo, de facilitar el acceso a nuevas tecnologías”, señaló durante la transmisión televisiva del encuentro.

Aunque las autoridades describieron los principales objetivos del convenio, no ofrecieron precisiones sobre los equipos que podrían suministrarse, los programas específicos de instrucción ni los plazos para poner en marcha las iniciativas. Tampoco se difundió el documento completo con las obligaciones asumidas por Washington y Caracas.

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Pete Hegseth es el funcionario de mayor rango del gobierno estadounidense que visita Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro. (Palacio de Miraflores via REUTERS)

La llegada de Hegseth se suma a una serie de visitas de integrantes del gabinete de Donald Trump a Venezuela. Durante este año también viajaron los secretarios de Interior y Energía, quienes centraron sus gestiones en los recursos naturales del país, especialmente sus reservas de petróleo y minerales estratégicos. En el ámbito castrense, el general Francis Donovan, responsable del Comando Sur de Estados Unidos, mantuvo al menos dos reuniones con representantes de las autoridades interinas.

La agenda de Washington en América Latina adquirió mayor protagonismo desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. El mandatario republicano prometió concentrar más recursos y atención en el hemisferio occidental, con especial énfasis en combatir a las organizaciones criminales que participan en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

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En ese contexto, las fuerzas estadounidenses llevan adelante operaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar estupefacientes en el mar Caribe y el sector oriental del océano Pacífico. La campaña comenzó en septiembre de 2025 y provocó al menos 240 muertes. La administración sostiene que los objetivos pertenecen a redes de narcotráfico y utiliza la denominación de “narcoterroristas” para identificarlos.

El entendimiento militar se produce, además, en medio de una situación institucional todavía indefinida en Venezuela. Rodríguez asumió la conducción del Ejecutivo después de la captura de Maduro, pero su mandato interino autorizado por los tribunales venció en julio. Pese a ello, continúa desempeñándose como jefa de Estado y todavía no existe una fecha anunciada para las próximas elecciones presidenciales.

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El jefe del Pentágono afirmó que el convenio bilateral busca proteger las fronteras venezolanas ante amenazas de actores extranjeros y redes de narcotráfico. (Palacio de Miraflores via REUTERS)

En paralelo, la oposición busca recuperar espacio político. María Corina Machado regresó recientemente a Venezuela después de permanecer en el exilio. El secretario de Estado, Marco Rubio, atribuyó su retorno seguro a conversaciones de reconciliación respaldadas por Washington y sostuvo que el país atraviesa “la mejor oportunidad” en tres décadas para alcanzar elecciones libres y una democracia duradera.

En agosto, Trump aseguró que Hegseth había contribuido a negociar un amplio acuerdo que permitió a Estados Unidos asumir el control de parte de las reservas petroleras venezolanas. Según un informe difundido este mes por la administración estadounidense, más de 12.000 millones de dólares, equivalentes a casi el 99% de los ingresos obtenidos por las ventas de petróleo, fueron devueltos a Venezuela conforme a las condiciones pactadas con el gobierno de Rodríguez.

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Con el nuevo convenio, la cooperación en defensa se incorpora a los entendimientos económicos y a las conversaciones políticas que mantienen Washington y Caracas desde la salida de Maduro del poder.