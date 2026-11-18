Las precipitaciones en California aumentan el peligro de escorrentías y desplazamientos de tierra en áreas quemadas por incendios forestales. (AP Photo/Marta Lavandier)

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Los desplazamientos por carretera y avión en Estados Unidos podrían enfrentar condiciones meteorológicas difíciles entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre. Varios sistemas atmosféricos mantendrán condiciones inestables en distintas regiones del país, con posibles consecuencias para quienes tengan previsto viajar durante los días previos al feriado de Acción de Gracias.

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC), dependiente del Servicio Meteorológico Nacional, identificó a Florida como uno de los principales focos de atención por el riesgo de inundaciones repentinas. Al mismo tiempo, el avance de nuevos sistemas desde el Pacífico favorecerá precipitaciones en el oeste, con nevadas en sectores montañosos.

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La evolución de una baja presión frente a la costa sureste también podría modificar las condiciones meteorológicas en otras zonas del litoral atlántico. Sin embargo, los pronósticos todavía presentan incertidumbre sobre su trayectoria y los lugares que recibirán las precipitaciones más intensas.

Riesgo moderado de inundaciones en la costa atlántica de Florida

La costa atlántica de Florida concentrará uno de los principales riesgos meteorológicos durante el viernes 20 de noviembre. Según el Centro de Predicción Meteorológica, sectores de la región mantienen un riesgo moderado de precipitaciones excesivas, una categoría que advierte sobre la posibilidad de inundaciones repentinas.

Las tormentas se forman cuando persisten condiciones de humedad y circulación de vientos favorables. La humedad procedente del Atlántico y la circulación de vientos en diferentes niveles de la atmósfera podrían favorecer lluvias repetidas sobre determinadas localidades.

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El pronóstico también considera las precipitaciones acumuladas durante los días anteriores. De acuerdo con las evaluaciones del organismo federal, algunas zonas de Florida podrían haber recibido más de 300 mm de lluvia entre el martes 17 y el jueves 19 de noviembre. Esa acumulación previa reduce la capacidad de absorción del suelo y los sistemas de drenaje, lo que agrava el riesgo ante nuevas lluvias.

La ubicación de los mayores acumulados todavía presenta incertidumbre. El organismo advierte que las tormentas podrían concentrarse en sectores de la costa central y norte del estado, aunque la distribución exacta dependerá de la evolución de las bandas de precipitación.

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En las áreas urbanas, las lluvias intensas pueden provocar acumulación de agua en calles y carreteras, mientras que las crecidas repentinas representan un peligro para las comunidades cercanas a ríos y zonas bajas. También pueden reducir la visibilidad y dificultar la circulación en las principales vías de comunicación.

El Centro de Predicción Meteorológica identificó un riesgo moderado de inundaciones en la costa atlántica de Florida para el viernes 20 de noviembre. (Opy Morales/Infobae)

Posibles lluvias en el noreste de Florida y las Carolinas por una baja presión costera

Una baja presión costera podría extender las precipitaciones hacia el norte durante el sábado 21 de noviembre. Según la discusión de pronóstico extendido del Centro de Predicción Meteorológica, el sistema se desarrollaría frente a Florida y avanzaría hacia sectores del sureste estadounidense.

La zona de atención comprende áreas del noreste de Florida y las Carolinas. Para esta región, el organismo contempla un riesgo leve de precipitaciones excesivas, lo que significa que podrían registrarse episodios de lluvia capaces de provocar inundaciones localizadas.

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El comportamiento de este sistema dependerá de su trayectoria y de la interacción con otros fenómenos atmosféricos. Los modelos meteorológicos todavía presentan diferencias sobre la velocidad y la distancia a la que la baja presión se desplazará respecto de la costa.

Esta incertidumbre impide determinar si las precipitaciones alcanzarán con mayor intensidad otras áreas del Atlántico medio y el noreste del país. Por ahora, el pronóstico permite identificar una posibilidad de expansión de las lluvias, pero no confirmar tormentas generalizadas en toda la costa este.

Además de las precipitaciones, el sistema podría generar vientos más intensos y condiciones marítimas adversas en sectores del litoral. El alcance de estos efectos dependerá de la intensidad de la baja presión y de su proximidad a tierra firme.

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Lluvias y nevadas en California y Oregón desde el sábado

En el oeste de Estados Unidos, la llegada de nuevos sistemas desde el océano Pacífico mantendrá condiciones inestables durante el fin de semana. De acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica, un frente ingresará a la costa occidental el sábado 21 de noviembre y favorecerá precipitaciones en sectores de California y Oregón.

Las primeras lluvias más relevantes se esperan en el norte de California y el sudoeste de Oregón. Posteriormente, el sistema podría extender sus efectos hacia otras áreas de la región durante los días siguientes.

Las zonas montañosas también estarán expuestas a nevadas, especialmente en sectores elevados de la Sierra Nevada y otras cordilleras del oeste. La intensidad y distribución de la nieve dependerán de la altitud y de la evolución de las temperaturas durante el paso del sistema.

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El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las precipitaciones invernales pueden generar peligro en las carreteras de montaña. La acumulación de nieve, la posible formación de hielo y la reducción de visibilidad pueden dificultar la circulación y modificar los tiempos de viaje.

El organismo también contempla riesgos de inundaciones repentinas en sectores vulnerables de California, donde las precipitaciones intensas pueden provocar escorrentías y desplazamientos de tierra. Esas condiciones son especialmente riesgosas en áreas afectadas anteriormente por incendios forestales, debido a que el terreno puede presentar una mayor vulnerabilidad ante las lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional aconseja a los viajeros consultar los informes de las oficinas locales antes de emprender traslados. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Sistemas adicionales previstos antes del 26 de noviembre

La actividad meteorológica podría continuar durante los días previos al Día de Acción de Gracias, que se celebrará el jueves 26 de noviembre. En su pronóstico de rango medio, el Centro de Predicción Meteorológica anticipa nuevos sistemas sobre el oeste del país entre el sábado 21 y el miércoles 25.

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Estas perturbaciones podrían favorecer períodos de lluvia y nieve en las montañas, antes de avanzar gradualmente hacia sectores del centro de Estados Unidos. La evolución de los sistemas también podría modificar las condiciones meteorológicas en algunas regiones del este.

Sin embargo, las proyecciones disponibles todavía no permiten establecer qué ciudades tendrán precipitaciones durante el feriado. Según el organismo federal, los pronósticos de rango medio muestran tendencias atmosféricas y probabilidades, pero no sustituyen las alertas y previsiones locales que se emiten cuando se acerca cada fenómeno.

Por ese motivo, todavía no es posible confirmar si las condiciones previstas para el fin de semana se prolongarán hasta el jueves 26 ni qué regiones tendrán los mayores impactos durante la jornada festiva.

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Recomendaciones del Servicio Meteorológico para viajeros

Las condiciones meteorológicas previstas pueden afectar los desplazamientos de distintas maneras, según la región. En Florida, las lluvias intensas podrían provocar acumulación de agua en las carreteras, reducir la visibilidad y generar inundaciones en sectores urbanos.

En el oeste, los principales inconvenientes estarían relacionados con la nieve y el hielo en las rutas de montaña. Estas condiciones pueden dificultar la conducción, especialmente en pasos elevados y carreteras expuestas a temperaturas bajas.

El transporte aéreo también podría sufrir demoras en aeropuertos afectados por tormentas o vientos intensos. El pronóstico no anticipa retrasos ni cancelaciones concretos: las operaciones dependen de cada terminal y de las aerolíneas.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda consultar las actualizaciones de sus oficinas meteorológicas locales antes de iniciar un desplazamiento. También aconseja revisar las condiciones del punto de partida, la ruta y el destino, además de prestar atención a las alertas por inundaciones, tormentas eléctricas y condiciones invernales.

La evolución de los sistemas atmosféricos durante los próximos días permitirá precisar qué regiones tendrán mayores dificultades para viajar antes del feriado de Acción de Gracias.