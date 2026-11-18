La Comisión Europea propuso un préstamo de hasta 45.000 millones de euros para financiar las necesidades militares y presupuestarias de Ucrania en 2027. (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)

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La Comisión Europea propuso un préstamo de hasta 45.000 millones de euros para Ucrania en 2027, con el que busca cubrir cerca de dos tercios de las necesidades de financiación previstas para el próximo año. Del total, 25.000 millones se destinarían a necesidades militares y 20.000 millones al respaldo presupuestario del país.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que Ucrania afrontará un déficit de financiación estimado en 70.000 millones de euros en 2027. La iniciativa, explicó, pretende que el país llegue con una posición sólida a eventuales negociaciones.

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El Ejecutivo comunitario prevé que Kiev reembolse el crédito cuando Rusia pague por los daños causados en territorio ucraniano. Von der Leyen indicó que la Unión Europea seguirá reclamando una mayor implicación de los demás socios internacionales, que deberían cubrir el tercio restante de las necesidades financieras calculadas para el próximo año.

La propuesta será presentada en la próxima cumbre de líderes de la Unión Europea. La presidenta comunitaria también abordará el plan en la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, prevista para mañana en Berlín.

Ursula von der Leyen calculó que el déficit de financiación de Ucrania ascenderá a 70.000 millones de euros durante el próximo año. (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)

Von der Leyen confió en que todos los Estados miembros se sumen al mecanismo, ya sea mediante contribuciones al componente civil o al militar. La iniciativa se añade al préstamo de 90.000 millones de euros aprobado para apoyar a Ucrania durante 2026 y 2027.

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La Unión Europea emitiría deuda para financiar el apoyo a Kiev

En el plano legislativo, la Comisión plantea crear un Instrumento de Apoyo Coordinado a Ucrania, que habilitaría un préstamo de hasta 45.000 millones de euros financiado con recursos obtenidos en los mercados de capitales.

El paquete también incluye una modificación del reglamento del Marco Financiero Plurianual para que el presupuesto de la Unión Europea respalde el nuevo crédito. Además, propone cambios en el Mecanismo de Ayuda a Ucrania y en el Mecanismo de Cooperación en materia de Préstamos a Ucrania, con el objetivo de incentivar aportes financieros adicionales de socios internacionales.

Según la Comisión, el margen presupuestario comunitario garantizaría el préstamo. Ese respaldo ya sostiene los programas de asistencia financiera aprobados para Ucrania desde 2023 y, de acuerdo con el Ejecutivo europeo, ofrece una garantía sólida para la nueva operación.

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La Comisión proyecta ajustar el Marco Financiero Plurianual para que el margen presupuestario sirva de respaldo a la operación. (extrayendo crédito…)

Los activos rusos inmovilizados respaldarían el reembolso del crédito

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, señaló que el préstamo se reembolsaría con futuros ingresos extraordinarios vinculados a los activos rusos inmovilizados por las sanciones. Aseguró además que el mecanismo facilitaría que los socios internacionales mantengan o aumenten su apoyo a Kiev.

Los países terceros con calificación crediticia AAA podrían aportar garantías financieras a la Unión. Con esas garantías, el bloque podría conceder hasta 5.000 millones de euros adicionales en préstamos a Ucrania.

La propuesta deberá ser examinada por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo antes de su eventual aprobación.