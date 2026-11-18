El Departamento de Agricultura de Estados Unidos autorizó a varios gobiernos estatales a limitar la compra de ciertos productos con los beneficios de SNAP. (Imagen Ilustrativa Infobae/ AP Photo)

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El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de Estados Unidos atraviesa una serie de modificaciones en las condiciones para utilizar sus beneficios. Las autoridades federales autorizaron a determinados gobiernos estatales a excluir algunos productos de las compras realizadas con esta ayuda alimentaria, una medida que modifica las opciones de compra de los hogares inscritos.

Las restricciones forman parte de iniciativas estatales que cuentan con aprobación del Departamento de Agricultura (USDA) y no representan una prohibición nacional. Cada jurisdicción tiene condiciones particulares sobre los artículos alcanzados y los plazos de aplicación. Por ese motivo, las posibilidades de compra dependen del lugar donde reside el beneficiario y de las disposiciones que estén vigentes en su estado.

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El programa mantiene su función de proporcionar asistencia económica para la adquisición de alimentos a familias con recursos limitados. Sin embargo, las nuevas disposiciones introducen criterios adicionales sobre determinados productos, mientras que una decisión judicial también alteró el alcance de las autorizaciones concedidas. El registro del USDA permite identificar dónde rigen las restricciones, qué territorios tienen cambios programados y cuáles quedaron fuera de las aprobaciones originales.

Los 12 estados que ya restringen compras con SNAP

De acuerdo con el registro de exenciones de la Administración de Alimentación y Nutrición (FNS), dependencia del USDA encargada de administrar el programa, 12 estados ya implementaron restricciones adicionales para utilizar los beneficios de SNAP.

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Las fechas de entrada en vigor comenzaron en enero de 2026 y se extendieron durante los meses siguientes. Las categorías excluidas varían según la autorización de cada gobierno estatal.

Los territorios donde las medidas ya están vigentes son:

Indiana: desde el 1 de enero de 2026, restringe la compra de bebidas gaseosas y golosinas .

Utah: desde el 1 de enero de 2026, excluye las bebidas gaseosas .

Idaho: desde el 15 de febrero de 2026, limita la adquisición de gaseosas y golosinas .

Oklahoma: desde el 15 de febrero de 2026, restringe las bebidas gaseosas y las golosinas .

Louisiana: desde el 18 de febrero de 2026, incluye bebidas gaseosas, energéticas y golosinas .

Texas: desde el 1 de abril de 2026, excluye bebidas azucaradas y golosinas .

Florida: desde el 20 de abril de 2026, restringe gaseosas, bebidas energéticas, golosinas y postres preparados .

Arkansas: desde el 1 de julio de 2026, limita gaseosas, determinadas bebidas de frutas y verduras, otras bebidas incluidas en su autorización y golosinas .

Montana: desde el 1 de noviembre de 2026, excluye bebidas con alto contenido de azúcar, bebidas energéticas, golosinas y postres preparados .

North Dakota: desde el 1 de noviembre de 2026, restringe bebidas azucaradas, energéticas y golosinas .

South Carolina: desde el 1 de noviembre de 2026, limita golosinas, bebidas energéticas, gaseosas y otras bebidas azucaradas .

Virginia: desde el 1 de noviembre de 2026, excluye las bebidas azucaradas.

Las disposiciones no tienen un alcance idéntico. En algunos estados, la restricción se concentra en las bebidas gaseosas, mientras que otros incorporan categorías adicionales, como postres preparados y bebidas energéticas.

También existen diferencias en las definiciones de los productos alcanzados. Por ejemplo, las condiciones para determinar qué bebidas se consideran azucaradas o qué artículos entran en la categoría de golosinas dependen de los criterios establecidos en cada autorización. Por eso, no todos los productos de una misma categoría comercial necesariamente reciben el mismo tratamiento.

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La información corresponde al registro de exenciones estatales publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos el 12 de noviembre de 2026.

Doce estados pusieron en vigencia restricciones adicionales que excluyen artículos como refrescos, golosinas y bebidas energéticas del programa de asistencia alimentaria. (REUTERS/Jeenah Moon)

Seis estados con restricciones programadas para 2027 y 2028

Otros seis estados cuentan con autorizaciones federales para incorporar restricciones durante los próximos meses o años. En estos casos, las medidas todavía no están vigentes, por lo que los beneficiarios deberán tener en cuenta las fechas establecidas para cada territorio.

El calendario publicado por el USDA contempla las siguientes modificaciones:

Wyoming: desde el 1 de febrero de 2027, restringirá las bebidas carbonatadas y azucaradas .

Kansas: a partir del 15 de febrero de 2027, excluirá las golosinas y las bebidas gaseosas .

Missouri: desde el 15 de febrero de 2027, limitará las golosinas, los postres preparados y determinadas bebidas consideradas poco saludables .

Hawaii: a partir del 1 de abril de 2027, restringirá las bebidas gaseosas .

Ohio: desde el 1 de abril de 2027, excluirá las bebidas azucaradas y todas las bebidas servidas desde dispensadores .

Nevada: tiene prevista la implementación para el 1 de febrero de 2028, con restricciones para golosinas y bebidas azucaradas.

Las fechas corresponden a los calendarios incluidos en las autorizaciones federales. Esto significa que los productos mencionados no están prohibidos actualmente en esas jurisdicciones por estas nuevas medidas, sino que quedarán excluidos cuando comiencen a regir las disposiciones correspondientes.

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La diferencia entre las fechas también permite observar que los cambios no responden a un calendario nacional único. Cada estado presenta una propuesta, obtiene la autorización correspondiente y establece las condiciones operativas para aplicar las restricciones.

El listado de la Administración de Alimentación y Nutrición del USDA permite consultar los detalles de cada exención, incluidos los productos alcanzados y los períodos de implementación.

Alimentos permitidos con la tarjeta SNAP

Las reglas generales del programa permiten utilizar los beneficios para adquirir distintos productos destinados a la alimentación del hogar. La asistencia se entrega mediante una tarjeta electrónica de transferencia de beneficios (EBT), que funciona en los establecimientos autorizados.

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Según el USDA, entre los artículos que pueden comprarse habitualmente se encuentran:

Frutas y verduras frescas, congeladas o en conserva.

Carnes, aves y pescados .

Leche, queso y otros productos lácteos .

Panes y cereales .

Aperitivos y bebidas no alcohólicas .

Semillas y plantas que producen alimentos para el consumo doméstico.

El programa también establece categorías de productos que no pueden adquirirse con estos beneficios, independientemente de las nuevas restricciones estatales.

Entre ellos figuran las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, el tabaco, las vitaminas, los medicamentos y los suplementos. Tampoco están permitidos los artículos que no son alimentos, como productos de limpieza, papel, cosméticos y elementos de higiene personal.

Otra exclusión corresponde a los alimentos calientes preparados para su consumo inmediato en el establecimiento. También existen restricciones para la compra de animales vivos, con determinadas excepciones previstas por las normas federales.

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La diferencia entre estas condiciones y las nuevas medidas estatales radica en su alcance. Las primeras se aplican de manera general en el programa, mientras que las exenciones incorporan limitaciones adicionales para determinadas categorías de productos en los territorios que cuentan con autorización federal.

Por ejemplo, una bebida no alcohólica puede estar permitida bajo las reglas generales, pero quedar excluida en un estado que haya recibido autorización para restringir las bebidas azucaradas. Esta distinción explica por qué un mismo producto puede ser elegible en una jurisdicción y no en otra.

La información sobre las categorías generales de compra está disponible en las normas de la Administración de Alimentación y Nutrición del USDA.

Los proyectos de demostración del USDA buscan analizar si la exclusión de determinados artículos impulsa opciones de consumo más saludables en los hogares inscritos. (AP Foto/Allison Dinner, Archivo)

Las razones detrás de los proyectos de demostración del USDA

Las modificaciones forman parte de proyectos de demostración que permiten a los estados probar cambios en las condiciones de utilización de los beneficios alimentarios. El objetivo declarado por el Departamento de Agricultura es evaluar medidas que promuevan opciones consideradas más saludables entre los hogares participantes.

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Para implementar estos cambios, los gobiernos estatales deben presentar solicitudes ante el organismo federal. En ellas tienen que especificar las categorías de productos que buscan excluir y las condiciones bajo las cuales funcionaría la medida.

El USDA revisa las propuestas y determina si cumplen los requisitos para recibir una autorización. Una vez aprobadas, las administraciones estatales deben encargarse de ponerlas en práctica y proporcionar información sobre su funcionamiento.

Estos proyectos no modifican automáticamente las reglas generales de SNAP para todos los beneficiarios del país. Su aplicación depende de las exenciones concedidas y de las condiciones particulares establecidas para cada jurisdicción.

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Las iniciativas también contemplan períodos de evaluación. El organismo federal puede analizar sus resultados para determinar cómo afectan las restricciones a las compras de los hogares y en el funcionamiento del programa.

Por esa razón, las restricciones deben entenderse como experiencias estatales autorizadas por el Gobierno federal, no como una prohibición general de comprar gaseosas, bebidas energéticas o golosinas con SNAP en todo Estados Unidos.

El fallo judicial que anuló cinco autorizaciones y el caso Nebraska

La aplicación de las nuevas condiciones también estuvo marcada por una decisión judicial que dejó sin efecto cinco autorizaciones concedidas anteriormente por el USDA.

El 22 de junio de 2026, el Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Columbia ordenó anular las aprobaciones correspondientes a Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y West Virginia. La resolución respondió a una demanda presentada por beneficiarios del programa que cuestionaron la legalidad de los cambios impulsados por las autoridades federales.

Los demandantes plantearon objeciones sobre las facultades del USDA para aprobar las restricciones y sobre el procedimiento utilizado para conceder las exenciones. El tribunal resolvió que las autorizaciones cuestionadas debían quedar anuladas, por lo que los estados no podían continuar aplicando esas medidas bajo las aprobaciones originales.

El fallo afectó exclusivamente a las cinco jurisdicciones incluidas en el litigio. No anuló las exenciones concedidas a otros estados ni eliminó las facultades del USDA para evaluar nuevas solicitudes.

Nebraska presentó posteriormente una nueva propuesta para restringir determinadas compras con SNAP. El proyecto contempla excluir gaseosas, otras bebidas sin alcohol y bebidas energéticas desde el 1 de diciembre de 2026. También plantea incorporar las golosinas a partir del 1 de marzo de 2027.

El 2 de octubre de 2026, el USDA publicó un aviso en el Federal Register, el diario oficial del Gobierno federal, para recibir comentarios públicos sobre la solicitud estatal.

Sin embargo, al 18 de noviembre de 2026, la nueva propuesta todavía estaba pendiente de aprobación. Por lo tanto, las fechas planteadas por Nebraska no constituyen un calendario definitivo y sus restricciones no deben presentarse como medidas autorizadas o vigentes.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska también informó sobre el estado pendiente de la solicitud. La situación de este territorio es diferente de la de los estados que ya cuentan con una autorización federal válida.

Para los beneficiarios, esta distinción es importante porque una propuesta estatal, una autorización federal y una restricción que ya entró en vigor son etapas diferentes. La consulta del registro actualizado del USDA permite identificar cuáles de esas condiciones corresponden a cada estado.