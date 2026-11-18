El matrimonio de 31 años concluyó formalmente en Rusia en 2014 con una entrega de cerca de 61 millones de dólares a Potanina. (REUTERS/Sergei Karpukhin//File Photo)

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En la sala del Tribunal Superior de Londres comenzó esta semana una disputa que podría redefinir uno de los divorcios más costosos vinculados a la élite empresarial rusa. Natalia Potanina reclama una parte de la fortuna de cerca de USD 30.000 millones de su ex esposo, el magnate Vladimir Potanin, tras sostener que el acuerdo alcanzado en Rusia no contempló una porción relevante de los bienes familiares.

La ex pareja estuvo casada durante 31 años y tuvo tres hijos antes de separarse. Su divorcio quedó formalizado en 2014, cuando Potanina recibió cerca de USD 61 millones, calculados con la tasa de cambio actual indicada de USD 1 por £1,31, según informó Forbes. Más de una década después, busca que la justicia británica revise las consecuencias económicas de aquella resolución.

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Potanina pide al menos USD 458 millones en los tribunales británicos

La demanda solicita una parte de la riqueza de Potanin o, como mínimo, USD 458 millones para cubrir sus “necesidades razonables”. De prosperar en esos términos, el caso podría derivar en la mayor compensación por divorcio concedida hasta ahora por un tribunal británico.

La legislación inglesa permite que una persona obtenga alivio financiero adicional después de un divorcio realizado en otro país cuando considera insuficiente la división de bienes. Con ese argumento, Natalia Potanina acudió a Londres y cuestionó el alcance del acuerdo ruso.

La solicitud de al menos 458 millones de dólares podría constituir la mayor indemnización por divorcio dictada en el Reino Unido. (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Su reclamo apunta a participaciones que, según afirma, quedaron fuera de la negociación original. Entre ellas figuran los intereses de su exmarido en Norilsk Nickel, productora de paladio y níquel, además de activos administrados mediante fideicomisos.

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La fortuna de Vladimir Potanin se formó durante las privatizaciones rusas

Vladimir Potanin, de 65 años, ocupa el puesto 74 entre las personas más ricas del mundo y el segundo entre los multimillonarios rusos, con un patrimonio estimado en USD 29.700 millones, de acuerdo con la valoración de Forbes.

El empresario fundó la firma comercial Interros y participó en la creación de Onexim Bank durante el proceso de privatizaciones posterior a la disolución de la Unión Soviética. En 1995 intervino en el mecanismo conocido como “préstamos por acciones”, que le permitió obtener una participación de control en Norilsk Nickel, entonces una compañía estatal.

Con el tiempo, concentró sus activos dentro del conglomerado Interros, con inversiones en minería, banca, medios de comunicación y bienes raíces. Potanin también fue viceprimer ministro durante el gobierno de Boris Yeltsin en la década de 1990 y mantiene vínculos sociales con el presidente ruso, Vladímir Putin.

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El tribunal ya había rechazado la demanda antes de admitirla en apelación

El camino judicial de Potanina en Reino Unido tuvo un primer revés. Un juez desestimó inicialmente su solicitud y consideró que el planteo respondía a una forma de “turismo de divorcio”, expresión utilizada para describir la búsqueda de jurisdicciones con normas más favorables para el cónyuge con menor poder económico.

Vladimir Potanin forjó un patrimonio de 29.700 millones de dólares mediante el conglomerado Interros y las privatizaciones de la década de 1990. (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Sin embargo, en 2021, tres jueces de apelación revocaron esa decisión y autorizaron que presentara el reclamo. La audiencia actual, prevista para durar 15 días, determinará si el Tribunal Superior puede concederle una compensación adicional y bajo qué parámetros.

El litigio se suma a otros intentos de exparejas de empresarios rusos por reabrir en Londres acuerdos de divorcio firmados en Rusia. En varios de esos casos, las decisiones judiciales favorables chocaron después con estructuras patrimoniales en el extranjero, fideicomisos y sociedades registradas fuera del país, que dificultaron el cobro de las indemnizaciones.

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