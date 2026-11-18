El derrumbe de un edificio residencial en la avenida Flatbush de Brooklyn dejó ocho personas muertas y 18 heridas (X/@NYCCatharsis)

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Una madre dominicana perdió su departamento y sus pertenencias tras el derrumbe de un edificio residencial en la avenida Flatbush de Brooklyn el pasado 11 de noviembre, una tragedia que dejó ocho muertos y 18 heridos.

Madelyn Raquel Peña Báez y su hija de dos años sobrevivieron de milagro: ella estaba en su trabajo cuando ocurrió el colapso, y la pequeña se encontraba al cuidado de una niñera.

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“Yo tenía mi vida hecha. Tenía mis cosas”, dijo Peña Báez en una entrevista exclusiva con Telemundo 47 y republicada en NBC News. “Ya como que yo siento que no soy la misma, todo me da miedo”, añadió la joven madre, que inmigró de República Dominicana y no cuenta con familiares cercanos en Nueva York.

Madelyn Raquel Peña Báez y su hija de dos años no estaban dentro del inmueble cuando ocurrió el colapso (Telemundo 47/NBC 4)

Pertenencias entre los escombros y asistencia del consulado dominicano

El departamento donde vivía con su hija era el del tercer piso del edificio colapsado. Las pertenencias de ambas quedaron visibles entre los escombros: la ropa que Peña Báez había colocado el día anterior para evitar que su hija se cayera se puede distinguir en las imágenes del derrumbe, captadas desde la vereda.

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“Pienso muchas cosas feas porque ella dormía del lado donde se derrumbó la pared”, relató ante las cámaras de Telemundo 47. Su hija había llegado al departamento la noche anterior a la tragedia.

El departamento de la mujer dominicana se ubicaba en el tercer piso de la estructura siniestrada (REUTERS/Brendan McDermid)

Este martes, Peña Báez se presentó en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York para solicitar orientación. El cónsul general, Jesús Vásquez Martínez, la recibió en la sede consular, escuchó su situación y le expresó la solidaridad del Gobierno dominicano.

“Vamos a proceder con toda la parte documental de ella y su familia, los celulares, los pasaportes y todo lo que tiene que ver con la parte documental”, explicó Vásquez Martínez. El funcionario indicó además que el consulado entrará en contacto con el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, para coordinar el apoyo que la ciudad y el condado puedan brindarle.

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El cónsul general Jesús Vásquez Martínez anunció la reposición de pasaportes y documentos personales para la afectada (Facebook/Consulado Dominicano en NY)

Estado migratorio, asistencia estatal y comenzar de nuevo sin su familia

Ramona Almonte, directora de Asuntos Comunitarios del Consulado Dominicano en Nueva York, subrayó que la institución llegará a Peña Báez sin importar su situación migratoria. “No importa que esté con su estado migratorio vulnerable, eso no tiene nada que ver para que nosotros podamos llegar hasta ella”, afirmó Almonte en declaraciones recogidas por el medio.

El consulado reafirmó su compromiso de brindarle toda la asesoría necesaria para que pueda comenzar a reconstruir su vida, según informó la institución en un comunicado oficial.

La mujer afectada no tiene familiares en Nueva York, debido a que todos sus parientes residen en República Dominicana (Facebook/Consulado Dominicano en NY)

A pesar de lo perdido, la mujer reconoce que tanto ella como su hija tuvieron una segunda oportunidad. Ocho de sus vecinos fallecieron en el derrumbe. Sobre esto, expresó: “En lo que pueda, ya que mi familia, yo no tengo familia aquí, mi familia está toda en República Dominicana”.

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La joven madre aguarda la asistencia de las autoridades mientras intenta encontrar la manera de recomenzar junto a su hija.