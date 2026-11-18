Robert Pattinson habría recibido 1 millón de dólares por realizar una audición para James Bond, antes de obtener el papel de 007 que dejó Daniel Craig. El actor, de 40 años, fue presentado como la nueva figura de la franquicia tras meses de especulación.
Pattinson no figuró en la lista inicial de candidatos, que incluía a Jack Lowden, Callum Turner y Josh O’Connor. La producción incorporó después al actor y a Nicholas Hoult a las pruebas, cuando los responsables no lograron cerrar la selección.
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Este año, Pattinson participó en películas como The Odyssey, The Drama y Prime Time. Las estimaciones financieras situaron sus ingresos por interpretar a Bond entre 58 millones de libras esterlinas (76 millones de dólares) y 75 millones de libras esterlinas (98 millones de dólares), tras firmar un acuerdo de tres años.
El proceso se mantuvo reservado hasta el final. Pattinson supo que obtuvo el papel el domingo por la mañana, un día antes del anuncio público, y el director Denis Villeneuve le comunicó la decisión, según The Hollywood Reporter, después de que ambos trabajaron en las películas de Dune.
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Jeff Bezos participó en las pruebas de selección para el nuevo 007
Jeff Bezos confirmó que participó de forma activa en la selección del protagonista. Durante un evento en California, dijo que el equipo redujo la búsqueda a cinco actores y realizó pruebas de pantalla con vestuario completo, escenarios y otros intérpretes. “Llevamos un proceso muy riguroso e hicimos la decisión final el viernes”, dijo Bezos a Entertainment Weekly.
El empresario reconoció que al inicio existió una inclinación contra Pattinson por su nivel de fama y porque el equipo consideró elegir a un intérprete menos conocido. Sobre las audiciones, Bezos dijo a Entertainment Weekly: “Era tan evidente: él es James Bond”.
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Bezos también describió la reacción del equipo tras revisar las pruebas. “Había algo especial en Rob y en su interpretación. No hubo debate”, dijo a Entertainment Weekly.
Según The Mirror, los responsables no se detuvieron ante la posibilidad de ofrecerle un salario mayor, pese a que antes buscaron actores con menor reconocimiento para la franquicia. La próxima película de Bond será producida por Amazon MGM Studios después de que la familia Broccoli cedió el control creativo de la saga.
El debut de Pattinson como Bond será el primer lanzamiento de la franquicia desde que Amazon adquirió MGM, el estudio de Hollywood vinculado a la producción de la serie cinematográfica.
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Lauren Sanchez habría influido en la decisión tras ver las audiciones
Fuentes consultadas por The Times señalaron que Lauren Sanchez, esposa de Bezos, habría elegido a Pattinson después de que el empresario le mostró una copia de las audiciones.
Un productor afirmó que las grabaciones llegaron a Bezos y que Sanchez concluyó que Pattinson tenía la apariencia, el atractivo sexual y el talento para asumir el personaje.
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