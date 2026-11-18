La administración de Donald Trump otorgó una prórroga hasta el 1 de julio de 2027 para aplicar las bajas de Medicaid por incumplimiento laboral. (Crédito: Luciana Rivera / Infobae / Imagen creada con IA)

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La administración del presidente Donald Trump concedió a los estados de Estados Unidos seis meses adicionales para aplicar una de las reformas más abarcadoras de Medicaid en años: la exigencia de que ciertos adultos trabajen, estudien o realicen actividades comunitarias para mantener su cobertura médica. Según informó The Associated Press, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) comunicaron a los directores estatales del programa que, aunque la norma entra en vigor el 1 de enero de 2027, los estados podrán posponer hasta el 1 de julio de 2027 las bajas o los rechazos de cobertura por incumplimiento.

La prórroga es opcional: los estados deben informar al gobierno federal antes del 11 de diciembre qué fecha elegirán para comenzar a aplicar las consecuencias. La medida se enmarca en la One Big Beautiful Bill Act, la ley de reforma fiscal y social promulgada por la Casa Blanca, que estableció los requisitos de trabajo en Medicaid como una de sus disposiciones centrales.

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Medicaid es el programa conjunto de los gobiernos federal y estatales que otorga cobertura de salud a personas de bajos ingresos. La prórroga no elimina la obligación de los estados de verificar si los solicitantes y beneficiarios cumplen los nuevos requisitos: lo que se posterga es únicamente la posibilidad de dar de baja o rechazar a quienes no los acrediten antes del 1 de julio de 2027.

Medicaid: qué son los requisitos de trabajo y a quiénes alcanzan

La exigencia alcanza a la mayoría de los adultos de entre 19 y 64 años que reciben Medicaid. Bajo la nueva política, muchos beneficiarios deberán trabajar o hacer voluntariado al menos 80 horas mensuales, o estudiar al menos medio tiempo. La norma se aplica exclusivamente a quienes acceden al programa por la expansión voluntaria que 40 estados adoptaron con el fin de dar cobertura a adultos de bajos ingresos sin hijos menores en el hogar.

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Los estados tienen plazo hasta el 11 de diciembre para informar si adoptarán la extensión contemplada en la ley One Big Beautiful Bill Act. (Crédito: Luciana Rivera / Infobae / Imagen creada con IA)

Quedan exentos quienes tengan más de 64 años, quienes cuiden a niños menores de 14 años y quienes sean considerados médicamente frágiles. Para reducir la carga documental sobre los beneficiarios, el gobierno federal impulsa que los estados recurran a datos de otros organismos públicos para verificar el cumplimiento de los requisitos.

Por qué Trump pospuso hasta julio los requisitos de trabajo en Medicaid

El CMS sostuvo que los estados enfrentan desafíos de implementación y que necesitan tiempo para adecuar personal, capacitación y sistemas tecnológicos. Kathy Hempstead, directora de política de la Robert Wood Johnson Foundation, señaló a The Associated Press que los seis meses adicionales reducirán la cantidad de personas que pierdan la cobertura por fallas administrativas, aunque aclaró que no está claro qué estados optarán por usar el plazo extendido.

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La reforma exige a los beneficiarios de 19 a 64 años trabajar o realizar voluntariado durante 80 horas al mes, o estudiar a medio tiempo. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Kate McEvoy, directora ejecutiva de la National Association of Medicaid Directors, valoró la flexibilidad que el CMS otorgó a los estados.

Qué pasó en Nebraska, el primer estado en aplicar los nuevos requisitos

Nebraska fue el primer estado en aplicar los requisitos de trabajo bajo la nueva legislación federal, con inicio el 1 de mayo de 2026, ocho meses antes del plazo obligatorio nacional. Los datos preliminares presentados al comité asesor de Medicaid del estado mostraron que más de nueve de cada 10 personas sujetas a la exigencia que renovaron entre julio y agosto calificaron.

Sin embargo, 533 personas perdieron la continuidad de la cobertura: en la mayoría de los casos, la causa fue no haber presentado documentación que acreditara trabajo o exención, y no el incumplimiento del requisito en sí. Solo 43 no cumplieron la condición de fondo.

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Una dinámica similar se registró entre los nuevos solicitantes rechazados entre mayo y agosto: la mayor parte no aportó la información necesaria para verificar su situación. Amy Behnke, directora ejecutiva de la Health Care Center Association of Nebraska, advirtió a The Associated Press que es probable que haya personas que conservaban el derecho a la cobertura pero la perdieron de todas formas.

Por qué expertos advierten que millones podrían perder su cobertura

Organizaciones y especialistas señalan que la mayor parte de los beneficiarios alcanzados por la medida ya trabaja y que el principal riesgo de pérdida de cobertura no proviene del incumplimiento del requisito laboral, sino de las dificultades para reunir y presentar la documentación que lo acredite.

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Los legisladores demócratas solicitaron la suspensión de la norma y planean evaluar cambios legales cuando asuman el control del Congreso en 2027. (Crédito: Luciana Rivera / Infobae / Imagen creada con IA)

De acuerdo con un informe de Univision, el Urban Institute proyecta que entre tres y siete millones de personas podrían perder la cobertura de Medicaid como resultado de la política, aunque esta cifra no tiene carácter oficial.

Los datos de Nebraska refuerzan esa preocupación: de los 533 beneficiarios que perdieron la cobertura al renovar, solo 43 no cumplían el requisito; el resto no pudo probar que sí lo hacía.

Qué puede pasar en el Congreso de Estados Unidos con los requisitos de Medicaid

La prórroga también abre una ventana política. Los legisladores demócratas Ron Wyden, senador por Oregón, y Frank Pallone Jr., representante por Nueva Jersey, enviaron una carta al administrador del CMS, el doctor Mehmet Oz, en la que pidieron postergar la aplicación de los requisitos. La carta cita, en parte, un fallo de un tribunal federal de Boston que determinó que las personas médicamente frágiles no deben quedar sujetas a las reglas de los requisitos de trabajo.

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Según The Associated Press, los demócratas asumirán el control de ambas cámaras del Congreso en enero de 2027 y podrían intentar revertir la medida. La prórroga hasta julio da tiempo al nuevo Congreso para tratar posibles cambios antes de que las bajas comiencen a aplicarse de forma efectiva.