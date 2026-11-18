(Composición Infobae: Firaxis Games / Rockstar)

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Firaxis Games, el estudio de Take-Two Interactive que desarrolla las series de videojuegos Civilization y XCOM, despidió a unas 60 personas, cerca de un tercio de su plantilla, según informó Bloomberg. La directora del estudio, Heather Hazen, también dejará la empresa, algo que confirmó la compañía.

La noticia llega pocos días antes del lanzamiento de Grand Theft Auto VI, el título de Rockstar Games, otro sello de Take-Two. Según VGC, el juego ya figura como el más reservado de la historia en PlayStation y Xbox, y Take-Two dijo que las reservas superan “con creces” sus expectativas iniciales.

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Bloomberg atribuyó la cifra de 60 despidos a personas familiarizadas con los recortes. La empresa no la confirmó. Un portavoz de 2K, la división de Take-Two que dirige a Firaxis, sí confirmó la reestructuración y la salida de Hazen en una declaración enviada a Bloomberg y a Game Developer.

Una sala de entrenamiento de deportes electrónicos permanece vacía con una pantalla encendida y auriculares sobre el escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación de la empresa

“Firaxis está en reestructuración y se reorienta en torno a la fortaleza central del estudio: diseñar juegos de estrategia de primer nivel”, dijo el portavoz de 2K. Según la declaración, el tamaño del estudio se reduce para concentrarse en el diseño, la tecnología y la experiencia del jugador.

La misma declaración describe la jornada como dura, pero necesaria, para la salud futura del estudio, sus franquicias y sus fans. La compañía agradeció a cada integrante del equipo por su aporte y habló de “despedirse de colegas talentosos”.

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Sobre Hazen, el portavoz explicó que ella considera este el momento adecuado para entregar la dirección, de modo que el próximo líder del estudio tenga “plena responsabilidad” sobre esta nueva etapa desde el comienzo. 2K no informó quién la reemplazará.

El estudio tiene sede en Hunt Valley, en el estado de Maryland. Además de Civilization y XCOM, desarrolló Marvel’s Midnight Suns, según Game Developer. La publicación también precisó que los despidos llegan días después de que Take-Two presentara sus resultados del segundo trimestre.

La ficha comercial de Sid Meier's Civilization VII promociona una semana gratuita junto con la fecha de lanzamiento prevista para febrero de 2025. (Steam)

Un XCOM con problemas, según empleados

Según Bloomberg, que cita a personas con conocimiento interno, el desarrollo de un nuevo juego de XCOM había enfrentado dificultades. VGC añadió, a partir de ese reporte, que el proyecto había incumplido hitos clave y que los despidos podrían provocar un cambio de rumbo.

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2K no comentó el estado de ese título, que no fue anunciado de forma oficial. Si llega al mercado, sería el primer juego de la serie desde XCOM: Chimera Squad, de 2020, según VGC.

El último lanzamiento de Firaxis fue Civilization VII. Según VGC, recibió buenas críticas de la prensa especializada, pero opiniones mixtas de los jugadores, y Take-Two informó que sus ventas tuvieron un “comienzo lento” poco después del estreno.

Lanzamiento de GTA 6 en 2025 Foto: (@RockstarGames/X)

Ni 2K ni Take-Two informaron cambios en el soporte o las actualizaciones de Civilization VII. Tampoco precisaron cuántos de los despedidos trabajaban en cada proyecto del estudio.

El portal especializado Portal GTA 6 indicó que Take-Two reafirmó el 19 de noviembre como fecha de estreno de Grand Theft Auto VI al presentar sus resultados trimestrales.

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Todo lo que necesitas saber sobre Civilization VII

Sid Meier’s Civilization VII es un videojuego de estrategia por turnos desarrollado por Firaxis Games, en el cual los jugadores asumen el rol de un líder histórico para construir y guiar un imperio desde los albores de la humanidad hasta la edad moderna.

El objetivo principal consiste en fundar asentamientos, gestionar recursos, investigar tecnologías, cultivar la cultura y participar en la diplomacia o la guerra contra otras facciones para alcanzar diferentes tipos de victoria.

Civilization VII, de Firaxis.

Esta entrega mantiene la legendaria premisa de la franquicia de “construir un imperio que resista la prueba del tiempo”, pero ofreciendo una experiencia más dinámica mediante la expansión orgánica de los territorios y un sistema diplomático basado en la influencia.

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La característica más innovadora del título es la estructuración de la partida en tres grandes Eras (Antigüedad, Exploración y Modernidad) y la desvinculación total entre los líderes y sus naciones. En lugar de controlar la misma civilización de principio a fin, los jugadores deben evolucionar su imperio al concluir cada era, adoptando una nueva identidad histórica que se desbloquea según las decisiones, logros y el entorno geográfico de la etapa anterior.

Asimismo, al permitir elegir líderes independientemente de la civilización, el juego facilita combinaciones estratégicas inéditas, las cuales se complementan con otras mecánicas nuevas como la distinción de asentamientos entre pueblos y ciudades, la presencia de grandes ríos navegables y el uso de unidades de Comandantes para liderar ejércitos en el campo de batalla.

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