Estas son las nuevas medidas de Roblox que cambian el acceso de menores con más control parental y filtros de contenido

Roblox introduce perfiles infantiles y juveniles con controles parentales avanzados para reforzar la seguridad infantil a partir de junio de 2026. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/Foto de archivo)

La plataforma digital Roblox Corporation anunció la creación de perfiles infantiles y juveniles con controles parentales ampliados, una medida que busca reforzar el entorno de seguridad para menores a partir de junio de 2026. La disposición afecta directamente a cualquier usuario de cinco a quince años y responde a la presión institucional y legal, así como a cuestionamientos y demandas sobre la seguridad infantil según reportes de NBC News, para mejorar la protección de niños y adolescentes dentro de la plataforma.

De acuerdo con el comunicado oficial de Roblox Corporation, la herramienta se aplicará en todos los mercados y permitirá que los padres tengan mayor capacidad de supervisión sobre los contenidos y las comunicaciones a las que acceden sus hijos.

Desde su lanzamiento en 2006, Roblox ha consolidado una comunidad de más de 144,5 millones de usuarios diarios en todo el mundo.

¿Qué cambios introduce Roblox en la seguridad para menores?

La principal novedad presentada por Roblox consiste en la introducción de dos nuevas categorías de cuentas: “Roblox Kids” para usuarios de cinco a ocho años y “Roblox Select” para usuarios de nueve a quince años. Según el comunicado de prensa de la empresa, la asignación a cada cuenta será automática en función de la edad verificada.

Los usuarios bajo la categoría “Roblox Kids” no podrán acceder a la función de chat ni a juegos con contenidos que superen la etiqueta de “Mínimo” o “Leve”. Estos juegos serán seleccionados mediante un sistema de revisión de tres etapas para evitar la exposición a materiales no aptos para menores, según explicó la compañía a TechCrunch.

En el caso de “Roblox Select”, los menores de nueve a quince años podrán acceder a juegos clasificados hasta el nivel de contenido “Moderado” y mantendrán restricciones en la comunicación dentro de la plataforma. La configuración predeterminada limitará la interacción entre usuarios, aunque los padres podrán modificar estos parámetros desde el panel de control parental.

Las nuevas categorías de cuentas 'Roblox Kids' y 'Roblox Select' segmentan el acceso a funciones y contenidos según la edad del usuario verificada. (REUTERS/Ramil Sitdikov/Illustration/Archivo)

¿Cómo funciona el sistema de verificación de edad en Roblox?

Roblox Corporation detalló que la asignación a los nuevos perfiles dependerá de un sistema universal de verificación de edad, el cual utiliza un escaneo facial y la autenticación parental. Aquellos usuarios que no completen el proceso de verificación permanecerán restringidos a juegos con contenido “Mínimo” o “Leve” y no podrán acceder al chat, de acuerdo con la información proporcionada por la cadena estadounidense CBS News.

La implementación de la verificación biométrica comenzó a principios de 2026, en respuesta a la demanda de una mayor protección para los menores que utilizan la plataforma. Según informó el medio especializado TechCrunch, esta medida permite que el sistema adapte las configuraciones de privacidad y comunicación a la edad real de los usuarios, reduciendo así el riesgo de contacto con adultos no autorizados o de exposición a contenidos inapropiados.

Un portavoz de Roblox puntualizó a NBC News: “El sistema de verificación permite que las configuraciones predeterminadas sean acordes a la edad y refuerza los filtros de comunicación entre usuarios”.

¿Qué controles parentales estarán disponibles con las nuevas cuentas?

La actualización de las políticas de seguridad de Roblox incorpora herramientas adicionales para los padres. De acuerdo con el blog oficial de la empresa, los padres podrán bloquear el acceso a juegos específicos, gestionar los permisos de chat directo y aprobar individualmente el acceso a títulos restringidos para sus hijos.

Las cuentas “Roblox Kids” tendrán el chat completamente deshabilitado y permitirán únicamente la participación en juegos verificados con contenido apto para su rango etario. En tanto, los usuarios de “Roblox Select” conservarán opciones de comunicación limitadas, con la posibilidad de que los padres ajusten el nivel de interacción permitido.

El sistema migrará en el futuro a una calificación global de contenidos a través de la organización internacional de clasificación por edades _International Age Rating Coalition (IARC)_, lo que permitirá adaptar las restricciones a normativas locales como ESRB en Estados Unidos o PEGI en Europa, según el comunicado de Roblox Corporation.

Los padres tendrán mayor control sobre los juegos y las interacciones de sus hijos gracias a la verificación biométrica y la autenticación parental en Roblox. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las diferencias clave respecto al sistema anterior?

Hasta la fecha, Roblox ofrecía controles generales que permitían restringir algunas funciones y el acceso a ciertos juegos, pero no diferenciaba entre grupos etarios de forma precisa. Con la introducción de las cuentas segmentadas, la plataforma establece:

Asignación automática de perfiles “Roblox Kids” y “Roblox Select” según la edad verificada.

Limitación del acceso a juegos y funciones según la categoría.

Desactivación total del chat para usuarios de “Roblox Kids”.

Restricción del chat y selección de juegos para usuarios de “Roblox Select”, con ajustes parentales disponibles.

Transición automática entre categorías al cumplir años: de “Roblox Kids” a “Roblox Select” a los nueve años y de “Roblox Select” a cuenta estándar a los dieciséis años.

Controles parentales ampliados para bloquear juegos y gestionar comunicaciones.

La compañía subrayó que “usuarios que no hayan completado el proceso de verificación de edad solo podrán acceder a juegos calificados como Mínimo o Leve y no tendrán acceso a chat”, de acuerdo con el comunicado oficial recogido por NBC News.

¿Qué antecedentes legales y regulatorios motivaron el cambio?

El anuncio de Roblox se produce tras un año marcado por cuestionamientos legales y demandas relacionadas con la seguridad infantil. En marzo de 2026, el condado de Los ángeles presentó una demanda civil contra la empresa, alegando que la plataforma publicita su servicio como un entorno seguro para niños, pero permite la interacción entre adultos y menores, según reportó NBC News.

La compañía respondió institucionalmente frente a las acusaciones: “Defenderemos la compañía de forma vigorosa”, sostuvo un portavoz de Roblox, quien agregó que “la plataforma cuenta con salvaguardas avanzadas que monitorean el contenido y las comunicaciones, y los usuarios no pueden enviar ni recibir imágenes por chat, eliminando una de las principales vías de abuso en otros servicios digitales”.

Las autoridades regulatorias y diversas asociaciones civiles han exigido a las empresas tecnológicas la adopción de medidas para proteger a los menores en entornos virtuales, una tendencia que ha impactado tanto en Estados Unidos como en Europa.

Roblox migrará a una calificación global de contenidos con la International Age Rating Coalition (IARC) para adaptar restricciones a normativas locales y regionales. (REUTERS/Ramil Sitdikov/Illustration/File Photo)

¿Cuántos usuarios y horas de uso tiene Roblox actualmente?

Según cifras de Roblox Corporation, la plataforma cuenta actualmente con 144,5 millones de usuarios activos diarios y supera los 35.000 millones de horas de participación acumuladas a nivel global. Estos datos, extraídos del reporte anual de la compañía, reflejan el alcance internacional que cualquier cambio en las políticas de seguridad puede tener sobre su base de usuarios.

Las nuevas medidas buscan responder a la demanda de una mayor protección infantil en entornos digitales, una preocupación que ha sido señalada reiteradamente por autoridades regulatorias y medios internacionales como la cadena estadounidense CBS News y el medio especializado TechCrunch.

¿Cuándo entrarán en vigor las nuevas cuentas infantiles y controles parentales?

De acuerdo con el comunicado oficial de Roblox Corporation, las cuentas segmentadas y los nuevos controles parentales comenzarán a implementarse en junio de 2026 y el despliegue será progresivo para todos los usuarios menores de dieciséis años. La empresa ha comunicado que los cambios se aplicarán de manera automática a los perfiles existentes según la edad verificada y que los padres recibirán notificaciones para gestionar las nuevas opciones de control desde la plataforma.

La migración al sistema de calificación global _International Age Rating Coalition (IARC)_ se realizará en una segunda etapa para introducir criterios regionales en la restricción de contenidos, de acuerdo con la empresa y reportes del medio especializado TechCrunch.

¿Qué impacto genera este cambio en familias y usuarios?

La actualización de las políticas de Roblox modifica la experiencia para millones de usuarios y sus familias, al ofrecer un entorno más supervisado y con mayores herramientas de control parental. Las nuevas cuentas segmentadas y la verificación biométrica buscan reducir los riesgos asociados al acceso de menores a contenidos o interacciones no adecuadas para su edad.

El despliegue de estas medidas representa una respuesta directa a las demandas regulatorias y legales, y marca un precedente en la industria de los videojuegos en línea sobre la gestión de la seguridad infantil.