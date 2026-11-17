"El desafío más complejo, y principalmente vinculado al volumen, lo plantea el ecommerce. Es una industria muy dinámica, que viene creciendo a tasas importantes en comparación con otras actividades", sostiene Facundo (Foto: Shutterstock)

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Imaginemos a un equipo emprendedor cualquiera, en cualquier ciudad de Sudamérica, tiene la suerte de ser aceptado por una incubadora en Lima se debe postular para alcanzar una plaza y le tocan sus primeras sesiones de mentoría con tres de los mentores de turno. El primero le recomienda salir al mercado y empezar a vender, el segundo cree que les falta más investigación para definir su cliente objetivo y el último le dice que todo está bien, pero “sería mejor crear planes más atractivos”. Los tres tienen años en la incubadora y muy buenas intenciones, pero, el equipo termina sus tres primeras mentorías con más dudas que certezas: ¿a quién crees que le hicieron caso?

Una buena incubadora de negocios se sustenta por su amplia y sólida red de mentores, profesionales, con experiencia en múltiples industrias, capaces de orientar en las distintas etapas de un proyecto. Y siempre serán fundamentales. El problema surge cuando esa orientación depende más de las creencias y sesgos de cada mentor que de la información disponible sobre el negocio.

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Desde el 2019, he participado en procesos de incubación y evaluación de emprendimientos y por eso estas situaciones me son muy familiares.

Diversas mujeres emprendedoras colaboran en equipo, presentan ideas y gestionan negocios propios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ayudar a otros, es una actividad que necesita empatía, cercanía y humanidad y, precisamente por eso, lo llevamos a nuestra forma personal de ver el mundo. Tendemos a interpretar los problemas desde lo que conocemos, desde lo que vivimos o desde lo que nos marcó en nuestra profesión.

No juzgo el valor de la experiencia sería absurdo hacerlo, lo que no encaja con la incubación de negocios es convertirla en una especie de verdad que el emprendedor debe aceptar sin mayor discusión.

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Entonces me pregunto: ¿estamos ayudando a tomar mejores decisiones o estamos dándoles las respuestas desde nuestras convicciones?

Representación digital del crecimiento acelerado de soonicornios en el sector de startups tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema no somos los mentores, es la forma en que ayudamos.

Imaginemos una incubadora universitaria que convoca cien proyectos y cuenta con veinte mentores / docentes. Los emprendimientos son diferentes entre si, pero todos necesitan definir qué problema resuelven, quién lo sufre, qué otras soluciones existen y qué tendencias los favorecen en el mercado.

Si cada mentor utiliza criterios diferentes ¿cómo podemos comparar los avances de esos cien proyectos?

Se vuelve una tarea más que complicada.

Incluso si existe una metodología institucional, aplicarla puede variar de un mentor a otro, de un proyecto a otro, de un programa a otro.

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Una startup va a recibir una valoración favorable de un mentor y una mala de otro. ¿Cambió el proyecto? No. Lo que cambió fue la persona que la evaluó.

Chen Congyi, co-founder of sports fitness technology startup XPOLAR, shows the company's new portable sports recovery device at its office during an interview with Reuters, inside Shenzhen InnoX Academy, a tech incubator and innovation hub, in Shenzhen, Guangdong province, China October 22, 2026. REUTERS/Tingshu Wang

Durante mucho tiempo, esto era imposible de resolver. Hoy tenemos herramientas que vienen a aliviar todo este proceso y así aparece la inteligencia artificial en la incubación

La IA ha venido a abrir posibilidades que hace tres o cuatro años parecían imposibles. Hoy se pueden desarrollar plataformas capaces de, a partir de la información de los propios emprendimientos, contrastarla con criterios establecidos propios o de manual e identificar donde deben actuar los mentores.

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¿Esto no significa que la IA puede determinar si un negocio tendrá éxito? No, pero nunca va a tener sesgos por su experiencia previa. Su respuesta dependerá de la calidad y consistencia de los datos, de los parámetros utilizados y de la capacidad humana para tomar decisiones.

Con un “filtro IA” previo, en lugar de iniciar una mentoría preguntando de qué trata el proyecto, el especialista podría iniciar con un diagnóstico estándar de enfoque de mercado, revisar los riesgos y concentrarse en aquello que realmente necesita atención según su expertise.

Desde fuera, no parece un cambio espectacular, pero va a transformar la manera en que usamos el recurso más escaso de cualquier programa de incubación: el tiempo del equipo y de los mentores.

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Dos emprendedores revisan métricas de negocio frente a una pizarra con la planificación de su empresa emergente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las universidades latinoamericanas comienzan el cambio

En Lima, algunas universidades ya están probando soluciones de IA como herramientas de apoyo, tanto para sus procesos de incubación como para sus clases de emprendimiento.

La intención es optimizar la evaluación, medir el enfoque de mercado y ofrecer a los mentores mejores elementos de juicio para ayudar con más claridad a los emprendedores.

Por eso, no imagino incubadoras sin mentores. Imagino mentores que llegan mejor preparados a sus sesiones, que cuentan con mejor información y que pueden dedicar más tiempo a ayudar a los emprendedores a interpretar lo que está ocurriendo.

Eso sí, también tendrán que acostumbrarse a algo que será incómodo sustentar sus recomendaciones con evidencias y reconocer cuándo una opinión personal no aplica.

En Montevideo, también se están explorando desarrollos propios desde el ámbito universitario y ya es tecnología estándar junto a sus metodologías de acompañamiento.

Todavía es temprano para determinar qué impacto tendrán estas experiencias, pero una incubadora que sistematiza sus metodologías y registra sus avances puede aprender de cada generación de startups, identificar brechas comunes, mejorar progresivamente la calidad de los proyectos y, en conjunto, conocer el efecto real del acompañamiento.

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Por supuesto, la tecnología no resolverá por sí sola todas las limitaciones de los ecosistemas latinoamericanos. Seguiremos necesitando mentores, redes de contacto, acceso a inversión y mejores condiciones para emprender. Pero disponer de información más ordenada puede ayudarnos a utilizar esos recursos más eficientemente y con mayor criterio.

Después de todo, el verdadero propósito de una mentoría no es conseguir que el emprendedor piense como su mentor, sino ayudarlo a desarrollar el criterio necesario para construir su propio camino.

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