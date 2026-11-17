Jennifer Lopez tomó con humor un comentario del público sobre sus cuatro divorcios durante una presentación en Nueva York. (AP)

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Jennifer Lopez se rio a carcajadas cuando un fanático bromeó sobre sus cuatro divorcios con la frase “tienes seis dedos más” durante un evento en vivo en Nueva York, el domingo 15 de noviembre. La cantante y actriz, de 57 años, no solo celebró el chiste sino que propuso convertirlo en una camiseta.

El comentario surgió en el marco de una conversación entre López y la actriz Rachel Zegler en el 92NY, un espacio cultural de la ciudad de Nueva York, organizada como parte de los eventos de promoción de su película de concierto The JLo Show: Live in Las Vegas. Durante el intercambio, López habló sobre “El Anillo”, su canción en español de 2018 con una letra en la que pide a su pareja un anillo de bodas, y reconoció abiertamente que el matrimonio —y el divorcio— son temas que atraviesan su historia personal.

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La actriz Rachel Zegler propuso estampar en una camiseta la frase que un fanático dirigió a Jennifer Lopez. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Es una parte importante de mi historia”, dijo López, según recogió People. Cuando mencionó que se había casado y divorciado cuatro veces, un miembro del público le gritó: “¡Tienes seis dedos más!”. La reacción de la intérprete fue inmediata: señaló con aprobación hacia la persona, golpeó el suelo con los pies y soltó una carcajada. “¡Dios mío, es lo más gracioso que he oído en mi vida!”, exclamó.

“Tengo seis dedos más” podría convertirse en estampa

Fue Zegler quien señaló el potencial comercial de la frase: “Es una camiseta”. López, divertida, estuvo de acuerdo de inmediato. “Esa es una camiseta. ‘Tengo seis dedos más’. ¡Qué gracioso!”, respondió. El video del momento circuló en redes sociales y generó una amplia repercusión.

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El matrimonio con Marc Anthony representó la relación más extensa de la artista y dejó dos hijos mellizos. (Photo By Daniele Venturelli/WireImage for Gucci)

La broma hace referencia a que, si cada matrimonio equivale a un anillo y, por ende, a un dedo de la mano, cuatro matrimonios superan los cinco dedos de una sola mano. La lógica aritmética del chiste fue precisamente lo que arrancó la carcajada de López.

Cuatro matrimonios y el final del vínculo con Affleck

López contrajo matrimonio por primera vez con Ojani Noa en 1997; esa unión duró once meses. Luego se casó con el bailarín Cris Judd en 2001, aunque presentaron los papeles de divorcio al año siguiente. Su matrimonio más largo fue con el cantante Marc Anthony, con quien se casó en 2004 y tuvo a sus hijos mellizos Max y Emme, hoy de 18 años; ese vínculo se disolvió en 2014.

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Jennifer Lopez presentó la demanda de divorcio de Ben Affleck en agosto de 2024 y el trámite concluyó en 2025. (CONTACTO PHOTO)

El cuarto y más reciente matrimonio fue con el actor Ben Affleck. La pareja, conocida popularmente como Bennifer, había estado comprometida a comienzos de los 2000 pero canceló la boda en 2004. Dos décadas después retomaron su relación, se casaron en Las Vegas en julio de 2022 y celebraron una segunda ceremonia en Georgia un mes más tarde. López presentó la demanda de divorcio en agosto de 2024, el mismo día del segundo aniversario de esa ceremonia, y la separación quedó formalizada en 2025, según informó Central Oregon Daily.

La película The JLo Show: Live in Las Vegas llegará a las pantallas en la celebración de Acción de Gracias. (Photo by ETIENNE LAURENT / AFP)

The JLo Show, el concierto que llega a las pantallas en Acción de Gracias

El evento en el 92NY estuvo centrado en la presentación de The JLo Show: Live in Las Vegas, la versión cinematográfica de su última actuación en la residencia que mantuvo en esa ciudad. Durante la charla, López destacó el significado narrativo del espectáculo: cada canción cuenta una parte de su historia personal, desde los amores hasta las rupturas.

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“Cuando vean el show, si tienen la oportunidad de verlo otra vez en Acción de Gracias —lo que espero que hagan—, tienen que ver cómo cada canción cuenta esta parte de la historia”, indicó la artista, según People. Sobre su vínculo con el español, López también señaló que siempre busca incorporar ese idioma a su trabajo cuando la canción lo permite, como ocurrió con “El Anillo” dentro del repertorio de la residencia.