El comportamiento inusual del animal llevó a Kim Reynolds a acudir al Hospital Royal Bournemouth, donde detectaron una arritmia congénita en Alexander, de seis meses (Kim Reynolds)

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Una perra doberman del condado de Somerset, en el Reino Unido, alertó a su dueña sobre la peligrosa arritmia que padecía su bebé de seis meses al negarse a separarse de él durante horas. Los médicos diagnosticaron al niño con el síndrome de Wolff-Parkinson-White, una condición cardíaca congénita que puede resultar fatal si no se trata a tiempo. El caso fue dado a conocer por el Somerset County Gazette, el diario local de la región donde vive la familia.

La perra no se separaba del niño y la madre comenzó a preocuparse

Saraya, una doberman pinscher, empezó ese día a comportarse de manera inusual junto a Alexander, el hijo de Kim Reynolds, de 41 años, residente en Shepton Mallet. El animal no dejaba de lamerlo, empujarlo suavemente con el hocico y mirar a su dueña, según relató Reynolds al Somerset County Gazette. Cada vez que lo sacaban de la habitación, la perra se angustiaba y gemía.

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Kim, exhidroterapeuta canina, notó el cambio de inmediato, pero no lo asoció con un problema de salud. Horas más tarde, mientras visitaba a sus padres, Alexander comenzó a llorar de forma inconsolable. “Este llanto se sentía diferente. Cuando se despertó de una siesta corta, gritaba y tenía una mirada de pánico en los ojos. Algo no estaba bien”, declaró al periódico.

El equipo detectó una frecuencia crítica en el lactante y confirmó la anomalía tras dos noches de internación en el Hospital Poole (Kim Reynolds)

Recordando el comportamiento de Saraya, la madre decidió llevar al bebé a la guardia del Hospital Royal Bournemouth. “Ella no es una perra de asistencia entrenada, pero trataba de decirnos que Alexander necesitaba ayuda. Estaré agradecida por siempre”, afirmó Reynolds.

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El diagnóstico reveló una frecuencia cardíaca de 280 latidos por minuto

Al llegar al centro médico, los profesionales detectaron una frecuencia cardíaca de 280 latidos por minuto, un nivel crítico en cualquier paciente y aún más en un lactante. El trastorno corresponde al síndrome de Wolff-Parkinson-White, una anomalía congénita que se presenta en aproximadamente uno de cada 1.000 recién nacidos y que genera episodios de ritmo cardíaco anormalmente acelerado.

Según le explicaron a Kim, el problema se origina en tejido extra dentro del corazón, que permite a los impulsos eléctricos circular por vías incorrectas hasta que el órgano pierde la capacidad de regular sus propios latidos. Los médicos distinguieron además entre dos formas del cuadro: la taquicardia supraventricular (TSV) transitoria, que no reviste peligro, y la TSV sostenida, que sí lo hace. Alexander cursaba la segunda variante.

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Para intentar estabilizarlo, el equipo médico lo sumergió en un balde con agua fría y hielo, procedimiento que debieron repetir sin éxito. “El grito del bebé era horrible; es todo lo que escucho ahora. Los latidos no bajaron”, relató Reynolds al diario. Finalmente, el pequeño recibió tres dosis de medicación intravenosa hasta que su ritmo cardíaco se normalizó. La familia permaneció dos noches internada en el Hospital Poole, donde se confirmó el diagnóstico definitivo.

El síndrome de Wolff-Parkinson-White afecta a uno de cada 1.000 recién nacidos y puede ser fatal sin tratamiento (Kim Reynolds)

El caso reabre el debate sobre la percepción sensorial de los perros

La historia de Saraya circuló ampliamente en medios del Reino Unido y Estados Unidos, y renovó la discusión sobre la capacidad de los perros para detectar alteraciones físicas en las personas con quienes conviven. Vassilios Bezzerides, médico cardiólogo pediátrico del Boston Children’s Hospital, señaló que los síntomas de la TSV en bebés suelen ser muy sutiles y, en ocasiones, pasan inadvertidos durante días, con consecuencias graves. Una vez identificada, agregó, la condición responde bien al tratamiento y el corazón puede recuperar su funcionamiento habitual.

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Alexander toma actualmente propranolol, un betabloqueante, tres veces al día, y podría requerir una intervención futura para regular su ritmo. Semanas después del episodio, Saraya volvió a alertar a la familia: el niño contrajo una amigdalitis bacteriana, lo que reforzó la confianza de Kim en el instinto del animal.

“Siempre confíen en su instinto. Si su bebé parece inquieto o llora de forma inconsolable, busquen atención médica”, instó la madre. Kim y su hermana Francine canalizaron la experiencia en una acción solidaria: completaron un recorrido de 160 kilómetros durante octubre en apoyo a Tiny Tickers, una organización benéfica dedicada a la salud cardíaca infantil.

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