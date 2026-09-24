Citas canceladas y trámites en riesgo: las ayudas de USCIS para inmigrantes afectados por desastres naturales

USCIS evalúa flexibilidades en trámites migratorios caso por caso para personas afectadas por emergencias o catástrofes naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Si un huracán, un incendio, una inundación u otra emergencia interrumpió un trámite migratorio —una cita de biometría, un plazo de respuesta o la renovación de un documento—, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) puede evaluar ciertas flexibilidades caso por caso a pedido del solicitante, según informa la propia agencia. Las opciones van desde reprogramar una cita hasta solicitar el reemplazo acelerado de una green card o una extensión de estatus migratorio.

Estas medidas no son automáticas ni están garantizadas: USCIS analiza cada situación de forma individual. Por eso, actuar con rapidez y reunir pruebas del impacto de la emergencia resulta determinante.

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Qué ayuda puede ofrecer USCIS si una emergencia afecta un trámite migratorio

Ante catástrofes naturales como huracanes, incendios forestales o condiciones climáticas adversas, USCIS puede considerar, a pedido, las siguientes alternativas:

Reprogramación de una cita de entrevista o de servicios biométricos.

Aceptación de una respuesta tardía a una Solicitud de Prueba (RFE) o a un Aviso de Intención de Denegación (NOID).

Reemplazo acelerado de documentos perdidos o dañados, como la green card o el Documento de Autorización de Empleo (EAD).

Exención de tarifa para quienes quedaron sin ingresos o enfrentan una necesidad humanitaria urgente, mediante el Formulario I-912.

Procesamiento acelerado de una solicitud de beneficio ya presentada.

Cambio o extensión de estatus migratorio para quienes no pudieron salir del país ni presentar trámites a tiempo.

La persona debe solicitarla, explicar el vínculo entre la emergencia y su caso, y aportar pruebas, de acuerdo con USCIS.

Cómo pedir una reprogramación de cita o una respuesta fuera de plazo

Quien no pudo asistir a una entrevista o cita de biometría, o no respondió un aviso a tiempo por causas directamente relacionadas con una emergencia, puede explicar ante USCIS cómo el evento afectó su capacidad de cumplir con ese requisito.

Las medidas de alivio migratorio ante desastres requieren una solicitud individual acompañada de pruebas concretas sobre el impacto de la emergencia. (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)

Para reprogramar, la agencia habilitó una herramienta de autoservicio en línea, siempre que la cita no haya sido reprogramada dos o más veces antes, no sea en las próximas 12 horas y no haya pasado ya. También es posible llamar al Centro de Contacto de USCIS: 800-375-5283; las personas sordas, con dificultades auditivas o del habla pueden usar la línea TTY: 800-767-1833.

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Para solicitar procesamiento acelerado por esa vía, la persona debe haber presentado previamente una solicitud de beneficio y contar con un número de recibo.

Qué hacer si se perdieron la green card, el permiso de trabajo u otros documentos

Si la emergencia destruyó o dañó documentos migratorios, USCIS puede evaluar el reemplazo acelerado. Para una nueva green card, se presenta el Formulario I-90; como alternativa temporal, es posible pedir un sello I-551 en una oficina de campo. Para reemplazar el EAD, se usa el Formulario I-765, con opción de pedir procesamiento acelerado.

La pérdida o daño de una green card o de un permiso de trabajo permite solicitar un reemplazo acelerado con los formularios correspondientes.

Al solicitar la ayuda, conviene reunir pruebas que documenten el impacto de la emergencia. Entre las más útiles figuran:

Fotografías de los daños al hogar o los documentos.

Reportes policiales o de bomberos.

Constancias de evacuación o de refugio temporal.

Declaraciones oficiales de desastre o avisos de cierre de oficinas.

Reclamos ante compañías de seguros e informes médicos, si aplica.

Prueba de residencia en una zona declarada área de desastre por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

USCIS aplica flexibilidades de forma prioritaria a quienes viven en condados que FEMA designó como zonas de asistencia pública, aunque también puede considerarlas en situaciones independientes de esa designación.

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Cambio o extensión de estatus: opciones para quienes no pueden salir de Estados Unidos

Si una emergencia impidió salir del país antes de que venciera la estadía autorizada, es posible solicitar una extensión o cambio de estatus mediante el Formulario I-539 o, en casos laborales, el Formulario I-129. USCIS puede excusar el retraso si se demuestra que se debió a circunstancias extraordinarias fuera del control del solicitante. Los trabajadores con visa de no inmigrante en ciertas categorías cuentan con un período de gracia de 60 días para retener su estatus o solicitar un cambio.

Los beneficiarios del Programa de Exención de Visa pueden solicitar un permiso especial de hasta 30 días para concretar su salida del país tras una emergencia. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Los viajeros del Programa de Exención de Visa (VWP) tienen reglas distintas: en general no pueden extender su estadía ni cambiar su estatus, pero si una emergencia impide la salida, USCIS puede autorizar hasta 30 días para una salida satisfactoria. Si la emergencia persiste, la agencia tiene autoridad para otorgar un segundo período de 30 días. La solicitud debe hacerse llamando al Centro de Contacto.

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Qué pruebas presentar y cómo evitar errores frecuentes

Al contactar a USCIS, no basta con mencionar que ocurrió un desastre: la agencia requiere una explicación concreta de cómo el evento impidió cumplir con el trámite específico, con fecha, plazo o cita afectados y pruebas que respalden el relato.

Un error frecuente: actualizar la dirección ante el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) no actualiza la dirección registrada en USCIS. Son trámites independientes. Para actualizar los datos ante la agencia, la persona debe ingresar a su cuenta en línea o seguir el proceso indicado en el sitio oficial.

Mantener la dirección actualizada es clave para recibir notificaciones y documentos sin demoras.