Nuevas reglas de USCIS permiten negar solicitudes migratorias incompletas sin aviso previo

USCIS aplicar desde el 5 de agosto de 2026 nuevas reglas de evidencia para rechazar solicitudes migratorias incompletas sin pedir documentación adicional (Foto AP/Wilfredo Lee)

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Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) aplicarán nuevas reglas de evidencia que permiten rechazar solicitudes migratorias incompletas sin pedir antes documentación adicional, en un cambio que rige desde el 5 de agosto de 2026 para trámites pendientes o presentados desde esa fecha, según informó la propia agencia federal.

La medida, anunciada por USCIS en un comunicado oficial y difundida también por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), modifica la práctica que se había consolidado durante la administración de Joe Biden, cuando los oficiales recibían una orientación más amplia para solicitar pruebas antes de denegar un caso.

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La nueva política de USCIS modifica la práctica vigente durante la administración de Joe Biden, cuando los oficiales solían solicitar pruebas antes de denegar un caso (Reuters)

El cambio quedó plasmado en la alerta de política PA-2026-05, que actualiza el Manual de Políticas de USCIS.

Quien presente una solicitud de beneficio migratorio ante la agencia deberá acreditar desde el inicio que reúne los requisitos legales y documentales del trámite.

Si faltan pruebas iniciales exigidas por la ley, los reglamentos o las instrucciones del formulario, la entidad podrá negar el caso sin emitir antes una Request for Evidence (RFE) o una Notice of Intent to Deny (NOID), instrumentos que suelen abrir una instancia de respuesta para el solicitante.

USCIS podrá negar un beneficio migratorio sin emitir una Request for Evidence o una Notice of Intent to Deny si faltan pruebas iniciales exigidas por la ley, los reglamentos o el formulario (Reuters)

Qué cambia en la revisión de los trámites

Según explicó USCIS, la nueva política aclara que la carga de probar la elegibilidad recae en el solicitante o peticionario desde el momento de la presentación y durante toda la adjudicación.

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La agencia sostuvo que los formularios ya detallan la evidencia inicial obligatoria para cada beneficio, por lo que los interesados cuentan con la información necesaria para cumplir con ese estándar.

De acuerdo con el comunicado de Homeland Security, el ajuste busca alinear los procedimientos con la autoridad regulatoria histórica del DHS, reforzar la integridad del sistema migratorio y dificultar la presentación de pedidos que la administración considera frívolos. En ese marco, los oficiales recuperan plena discreción para negar casos en distintas situaciones.

La actualización también establece que un expediente puede ser rechazado sin RFE o NOID cuando carece de base legal para su aprobación y no existe evidencia adicional que pueda corregir esa deficiencia.

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La firma de abogados Murthy Law Firm señaló que, aunque los oficiales mantienen facultad para pedir documentos en algunos supuestos, los solicitantes ya no deberían asumir que tendrán una oportunidad posterior para completar el archivo.

USCIS afirmó que la política anterior permitía presentaciones incompletas y solicitudes placeholder que consumían recursos y podían habilitar beneficios como la autorización de empleo (Freepik)

Contraste con la política anterior

El cambio revierte la orientación anterior, que alentaba a los oficiales a pedir pruebas antes de denegar una solicitud incluso cuando el expediente llegaba incompleto o sin demostrar elegibilidad suficiente.

Según USCIS, ese enfoque permitía que presentaciones incompletas o sustancialmente deficientes consumieran recursos y demoraran el procesamiento de otras personas que aguardaban resolución.

La agencia añadió que esa práctica también facilitaba el uso de solicitudes “placeholder”, presentadas para obtener beneficios asociados mientras el caso seguía abierto. Entre esos beneficios, el comunicado mencionó la autorización de empleo, que podía quedar disponible durante la espera por una decisión administrativa.

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El informe oficial también señaló que la revisión apunta a impedir que ese tipo de presentaciones sin respaldo suficiente avance dentro del sistema. El argumento oficial sostiene que la reasignación de recursos permitirá resolver expedientes con mayor eficiencia y limitar pedidos sin mérito, una formulación que el DHS replicó casi en los mismos términos en su difusión pública.

El USCIS exige entrevistas obligatorias, formularios actualizados y pruebas sólidas de una relación auténtica para aprobar solicitudes de residencia (Reuters)

Cómo quedan los plazos y las respuestas a requerimientos

La nueva guía no modifica los plazos máximos de respuesta cuando USCIS sí decide emitir un requerimiento. El bufete Murthy Law Firm indicó que el período máximo para responder a una RFE continúa en 12 semanas, equivalentes a 84 días, mientras que la respuesta a una NOID mantiene un tope de 30 días.

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Esa misma fuente añadió que los oficiales conservan margen para fijar plazos más cortos en determinadas RFEs, según el tipo de evidencia solicitada y las necesidades operativas del sistema. También sigue vigente la práctica de sumar tres días cuando la notificación se envía por correo ordinario.

La revisión elimina, al mismo tiempo, la extensión adicional de 14 días que antes se aplicaba cuando una RFE, una NOID u otra notificación similar se remitía a una persona fuera de Estados Unidos o era emitida por una oficina internacional de USCIS. El cambio reduce el margen de respuesta en esos supuestos y obliga a revisar con más cuidado la fecha exacta de vencimiento.

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Los plazos máximos de respuesta no cambian cuando USCIS sí emite una RFE o una NOID: 84 días para la RFE y 30 días para la NOID (Reuters)

Qué evidencia deberá presentarse desde el inicio

La guía actualizada aclara que la evidencia inicial requerida debe presentarse, en general, como prueba primaria cuando se encuentre disponible. Si ese documento no existe o no puede obtenerse, el solicitante deberá demostrar su falta de disponibilidad y aportar prueba secundaria que encaje en los criterios establecidos por la agencia.

Cuando tampoco exista prueba secundaria suficiente, podrán utilizarse declaraciones juradas. Murthy Law Firm explicó que ese orden de prioridad queda ahora más marcado dentro del manual, con el objetivo de limitar presentaciones incompletas y exigir que cada expediente llegue respaldado desde el primer día por la documentación más sólida posible.

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Para quienes planean iniciar trámites, las recomendaciones prácticas son revisar lo siguiente:

La edición vigente del formulario.

Las instrucciones oficiales.

Las listas de control.

Los reglamentos aplicables.

La guía específica de la clasificación migratoria solicitada.

La política tiene efecto inmediato y se aplica a solicitudes pendientes o presentadas desde el 5 de agosto de 2026, salvo que otra norma o política de USCIS disponga algo distinto.