Stuart Bernsen recibió una condena de 15 meses de prisión por presentar una declaración de impuestos falsa ante la justicia federal de Estados Unidos.

Guardar

Stuart Bernsen, quiropráctico puertorriqueño y exdirector ejecutivo de una red de clínicas quiroprácticas en Estados Unidos, recibió el 16 de noviembre de 2026 una sentencia de 15 meses de prisión por presentar una declaración de impuestos falsa ante el fisco federal. La condena, dictada por un tribunal federal en el Distrito Norte de Illinois, incluyó además un año de libertad supervisada y la obligación de pagar USD 1,29 millones en restitución más USD 429.026 en intereses.

El caso involucra el uso de un esquema fiscal ilegal para ocultar más de USD 4,1 millones en ingresos entre 2019 y 2021. Según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Bernsen fue cofundador y exdirector ejecutivo de una empresa que administraba una red de más de 100 clínicas quiroprácticas en todo el país. Bernsen residía en Westmont, Illinois, antes de trasladarse a Puerto Rico. La pérdida tributaria derivada del esquema superó los USD 1,2 millones, según el Departamento de Justicia.

PUBLICIDAD

Cómo funcionó el esquema de fideicomisos falsos atribuido a Stuart Bernsen

El mecanismo que Bernsen utilizó para evadir impuestos se basó en una estructura de fideicomisos abusivos y una fundación benéfica fraudulenta. La arquitectura del esquema simulaba que el quiropráctico había transferido de forma definitiva la titularidad de distintas entidades comerciales —incluido su negocio quiropráctico— a esos fideicomisos y a la fundación. En la práctica, Bernsen mantuvo el control sobre esos activos y continuó con los beneficios económicos que generaban.

El tribunal federal del Distrito Norte de Illinois ordenó el pago de 1,29 millones de dólares en restitución más 429.026 dólares en intereses. (Facebook)

El dinero desviado a través de los fideicomisos financió gastos de índole personal: la matrícula universitaria de sus hijos, un diamante valuado en más de USD 60.000, un barco, bienes inmobiliarios y el alquiler de una villa de lujo en Saint Barthélemy para él y su familia. Para justificarlos ante el fisco, Bernsen los declaró como deducciones vinculadas a la administración de los fideicomisos, lo que convirtió las declaraciones tributarias presentadas para esas estructuras en documentos falsos.

PUBLICIDAD

Los USD 25.000 pagados para armar la estructura pese a las advertencias

De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Justicia, Bernsen pagó aproximadamente USD 25.000 para diseñar e implementar el esquema, pese a haber recibido advertencias de un profesional tributario y a contar con guías del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) que señalaban que ese tipo de estructura era improcedente.

El esquema operó mediante fideicomisos abusivos y una fundación benéfica para simular la transferencia de activos bajo control de Bernsen. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

La decisión de continuar adelante, con conocimiento de las alertas, fue uno de los elementos centrales que el tribunal consideró al momento de dictar sentencia.

La culpa admitida en junio y la condena de noviembre de 2026

El 5 de junio de 2026, Bernsen se había declarado culpable de un cargo por presentar de forma deliberada una declaración tributaria falsa, en el marco de un acuerdo con la fiscalía.

PUBLICIDAD

Bernsen pagó 25.000 dólares para crear la estructura ilegal a pesar de las advertencias de especialistas y las guías del Servicio de Impuestos Internos. (Facebook)

En esa instancia, el Departamento de Justicia también precisó que había presentado declaraciones falsas para los propios fideicomisos, en las que consignó esos mismos gastos como deducciones relacionadas con la administración de esas estructuras.

La sentencia definitiva se dictó el 16 de noviembre de 2026.

La investigación del IRS-CI y los fiscales a cargo del caso

La investigación del caso estuvo a cargo de la división de investigación criminal del IRS, conocida como IRS-CI. El caso fue procesado por Boris Bourget, del área de impuestos de la División Nacional de Control del Fraude del Departamento de Justicia.

El anuncio de la condena lo realizaron el fiscal general adjunto Colin M. McDonald, de esa misma división, y el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, Andrew S. Boutros.

PUBLICIDAD