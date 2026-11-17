Tres personas perdieron la vida cuando su avioneta se estrelló en uno de los parques nacionales más visitados de Estados Unidos (GrandCanyonNPS)

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El Gran Cañón es uno de los parques nacionales más extensos y de acceso más difícil de Estados Unidos.

Su North Rim, una zona de alta elevación con terreno montañoso y áreas de backcountry prácticamente inaccesibles, suma complejidad a cualquier operación de emergencia.

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Fue precisamente allí donde el domingo 15 de noviembre una Piper PA-24 Comanche con tres ocupantes a bordo se estrelló y desapareció del radar sin dejar rastro inmediato.

El Piper PA-24 Comanche es una aeronave monomotora de cuatro plazas fabricada entre 1958 y 1972, muy utilizada en vuelos privados por su autonomía y estabilidad (EAA)

La Administración Federal de Aviación (FAA) estableció que el impacto ocurrió a las 7:15 p.m. del domingo.

Sin embargo, la aeronave no fue reportada como desaparecida hasta las 11:30 p.m., cuando el Grand Canyon Regional Communications Center recibió el aviso. Su última posición conocida apuntaba a the Basin, una zona remota dentro del North Rim.

La Administración Federal de Aviación regula el espacio aéreo de Estados Unidos y participa como organismo de apoyo en todas las investigaciones de accidentes aéreos civiles (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

Una búsqueda nocturna de múltiples agencias peinó el North Rim

Desde las primeras horas del lunes, múltiples agencias desplegaron un operativo para dar con el paradero de la aeronave. El Servicio de Parques Nacionales (NPS) coordinó los trabajos junto al Departamento de Seguridad Pública de Arizona, el Air Force Rescue Coordination Center y los equipos de búsqueda y rescate de los condados de Coconino y Kane.

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Para cubrir el terreno en la oscuridad, los equipos utilizaron tecnología infrarroja y de visión nocturna.

A las 10:15 a.m. del lunes, el NPS confirmó el hallazgo del avión en un campo de escombros en la misma zona donde se había registrado la última señal. No hubo sobrevivientes.

Por respeto a los familiares, el organismo optó por no divulgar los nombres de los tres ocupantes.

Con sede en Washington D.C., el organismo federal gestiona el Gran Cañón desde 1919, cuando el sitio fue designado parque nacional (REUTERS/Rebecca Noble)

Una investigación formal busca explicar qué ocurrió

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) tiene a su cargo la investigación oficial del siniestro. La FAA participará como organismo de apoyo en el proceso.

Peter Knudson, portavoz del NTSB, confirmó la apertura de la investigación e indicó que un investigador estaba previsto para llegar al sitio este martes 17 de noviembre.

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Tras documentar los restos, la junta planea trasladar los fragmentos a una instalación segura para un examen técnico más detallado, según precisó Knudson al diario Tucson.com.

La investigación abarcará tres ejes principales: el piloto, la aeronave y las condiciones operativas al momento del siniestro. Knudson precisó que los investigadores revisarán datos de trayectoria de vuelo, grabaciones de comunicaciones con el control aéreo y eventuales videos de vigilancia disponibles.

El organismo solicitó a quienes cuenten con información relevante que la envíen a witness@ntsb.gov.

El organismo no tiene autoridad para multar ni sancionar: su único mandato es determinar causas y emitir recomendaciones de seguridad para prevenir futuros accidentes (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

En cuanto a los plazos, el NTSB estima publicar un informe preliminar dentro de 30 días. El reporte final con la causa probable del accidente podría demorar entre 12 y 24 meses, de acuerdo con lo indicado por Knudson.

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La junta describió el lugar del impacto como un sector de difícil acceso dentro de the Basin. AZFamily señaló que el domingo por la noche no se registraron viento ni lluvia en la zona, aunque las autoridades no establecieron ninguna relación entre el clima y el accidente.

Para este martes, en cambio, FOX 10 Phoenix informó que un frente frío avanza sobre Arizona con lluvias dispersas, posibles inundaciones repentinas, ráfagas de entre 64 y 80 km/h y eventual nieve en partes del estado, condiciones que podrían dificultar el acceso al sitio para el investigador.

Los informes preliminares del NTSB recogen los primeros datos del accidente pero no establecen causas: son un punto de partida, no una conclusión (EAA)

El Gran Cañón tiene un historial acotado de siniestros aéreos

De acuerdo con los datos del NPS, desde 1986 se registraron menos de 10 incidentes aéreos en la zona, y solo unos pocos de ellos tuvieron consecuencias fatales.

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El antecedente más grave de la historia del parque data de 1956. El 30 de junio de ese año, el Vuelo 2 de Trans World Airlines (TWA) y el Vuelo 718 de United Air Lines colisionaron en el aire sobre el Gran Cañón tras despegar ambos desde Los Ángeles.

El espacio aéreo sobre el Gran Cañón tiene restricciones específicas de altitud y trayectoria desde 1988, cuando el Congreso aprobó una ley para reducir el tráfico aéreo sobre el parque (AP/File)

Las 128 personas a bordo de las dos aeronaves murieron, en el primer accidente aéreo comercial en superar el centenar de víctimas fatales y, en su momento, el más letal de la historia de la aviación civil.

El siniestro impulsó además la creación de la FAA en 1958, tal como consigna la agencia en su propio archivo histórico.