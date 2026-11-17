La actriz aseguró que aceptaría participar en el reboot si Ryan Murphy se lo propone (FOX/REUTERS)

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El regreso de Glee a la televisión comienza a generar expectativas entre los seguidores de la serie y sus antiguos protagonistas. Una de las actrices que no oculta su entusiasmo por participar en esta nueva etapa es Jane Lynch, quien interpretó a la temida entrenadora de porristas Sue Sylvester durante las seis temporadas de la producción.

Durante su participación en The Jennifer Hudson Show, Lynch fue consultada sobre la posibilidad de volver a ponerse en la piel de uno de los personajes más recordados de la comedia musical.

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“Si me piden participar, la respuesta será sí. No puedo esperar”, manifestó la actriz. “Oh, amaría interpretar a Sue Sylvester el resto de mi vida”.

La intérprete, de 66 años, también planteó los retos de adaptar su personaje al contexto actual. Sue se caracterizaba por sus comentarios hirientes, su actitud autoritaria y sus constantes enfrentamientos con los integrantes del club de canto New Directions. Sin embargo, Lynch considera que el panorama actual podría hacer más difícil sorprender al público con sus provocaciones.

Jane Lynch obtuvo un premio Emmy en 2010 por su interpretación de la entrenadora de porristas (REUTERS/Caroline Brehman)

“Me pregunto hasta dónde podemos llevarla ahora. Porque, si miras el mundo, hay muchas Sue Sylvester por ahí”, comentó durante la entrevista.

La actriz incluso recordó que siente curiosidad por la forma en que los guionistas podrían adaptar la personalidad de la entrenadora a los tiempos actuales. En una entrevista con The Guardian en 2022, ya había imaginado que, si Glee regresaba, Sue tendría afinidad con el movimiento MAGA.

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Más allá de los posibles cambios en el personaje, Lynch destacó otro aspecto que le gustaría recuperar: el vestuario. “Creo que sería muy, muy divertido volver a hacerlo y poder usar conjuntos deportivos todos los días. Ese era mi vestuario favorito”, añadió en el programa de Hudson.

¿Qué se sabe del regreso de Glee?

Disney+ y Hulu confirmaron oficialmente el reboot de Glee el pasado 21 de octubre. La producción, creada por Ryan Murphy, Ian Brennan y Brad Falchuk, regresará más de una década después del final de la serie original, que se emitió por Fox entre 2009 y 2015 y tuvo seis temporadas.

La posibilidad de recuperar la historia ya estaba en los planes de Murphy desde hace varios meses. En julio, durante una entrevista con PEOPLE, el productor reconoció que había notado un renovado interés por la ficción entre las nuevas generaciones.

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Alrededor de diez integrantes del elenco original ya habían conversado con Ryan Murphy sobre el proyecto (Captura)

“Mi nostalgia y amor por esa serie son suficientes para pensar: ‘Bueno, quizás a la gente le gustaría ver una nueva versión de ella, de alguna manera’. Así que sí, amo esa serie y amo lo que llegó a ser y lo que significó para tantas personas”, afirmó.

El proyecto ya cuenta con un avance importante en su desarrollo. En septiembre, Murphy reveló a Entertainment Tonight que había terminado el guion junto a Brennan y Falchuk. También explicó que había mantenido contacto con aproximadamente diez integrantes del elenco original, quienes mostraron entusiasmo por la propuesta y le hicieron preguntas sobre la nueva historia.

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Entre los nombres vinculados al regreso figura Lea Michele, quien volvería como Rachel Berry, según confirmó Variety. Heather Morris, recordada por su papel de Brittany S. Pierce, también expresó su intención de participar mediante una publicación en Instagram con su antiguo uniforme de las Cheerios.

Por su parte, Chris Colfer, quien interpretó a Kurt Hummel, reveló al pódcast Obsessed de The Daily Beast que ya tuvo una primera conversación sobre su posible incorporación y que espera mantener nuevos encuentros. Incluso sugirió que le gustaría ver a Kurt como una figura importante de la moda, al estilo de Miranda Priestly.

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