Carlos Manuel Miranda-Berrios enfrenta nuevos cargos por un presunto plan para asesinar a un niño de 11 años y a su madre (Crédito :Oficina del Sheriff del Condado de Osceola)

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Un hombre de 30 años detenido en Kissimmee, Florida, enfrenta nuevos cargos luego de que las autoridades lo acusaran de ofrecer USD 10.000 para asesinar a un niño de 11 años y a su madre. El presunto objetivo era impedir que el menor declarara en un proceso penal ya abierto contra él.

Carlos Manuel Miranda-Berrios habría transmitido el plan a otro recluso mientras se encontraba bajo custodia, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola. La investigación sostiene que el acusado buscaba que el niño fuera asesinado antes de comparecer como testigo y que también pretendía eliminar a su madre si ella intentaba intervenir.

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Los hechos derivaron en acusaciones por dos cargos de instigación al asesinato, dos cargos de intento de asesinato, manipulación de una víctima, instigación a cometer un delito sexual violento contra un menor e instigación al secuestro de un menor. Todas las imputaciones son acusaciones y deberán ser resueltas en sede judicial.

La investigación apunta a un plan para evitar el testimonio del menor

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola investiga el supuesto intento de asesinato por encargo desde una cárcel de Florida (Oficina del Sheriff del Condado de Osceola/Florida)

La Oficina del Sheriff de Osceola comunicó el lunes 16 de noviembre que abrió una pesquisa sobre un posible asesinato por encargo atribuido a Miranda-Berrios. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades y recogida por la revista People, el niño está vinculado con otra causa penal que investiga el Departamento de Policía de Kissimmee.

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Los detectives establecieron que el acusado, ante la proximidad de la declaración del menor, habría intentado organizar su muerte para impedir que testificara. La madre del niño también habría sido incluida en el supuesto plan como una segunda víctima, indicaron los investigadores.

La propuesta económica contemplaba USD 5.000 por el asesinato del niño y otros USD 5.000 por el de su madre, tal como detalló la cadena local FOX 35, que citó documentos judiciales. La publicación señaló que Miranda-Berrios habría conversado con un compañero de celda sobre la entrega del dinero y las condiciones para confirmar que los crímenes se habían cometido.

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Las autoridades describieron un supuesto plan con secuestro y agresión sexual

La orden de arresto citada por FOX 35 describe un plan que incluía el secuestro del niño, una agresión sexual, un disparo y la quema del cuerpo. El documento también sostiene que el acusado habría previsto esparcir las cenizas en un lago.

El sheriff del condado de Osceola, Chris Blackmon, afirmó que la investigación reveló una secuencia de hechos que buscaba provocar sufrimiento al menor. “Berrios tenía planes para secuestrar al niño, someterlo a actos atroces y asesinarlo de una manera que le causara un sufrimiento extremo”, declaró el funcionario en declaraciones difundidas por FOX 35.

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Blackmon aseguró además que el imputado habría mantenido las gestiones para concretar el presunto delito aun después de quedar encarcelado. La oficina del sheriff indicó que los investigadores detectaron intercambios sobre la identidad de las víctimas, el mecanismo de pago y la exigencia de pruebas que acreditaran los asesinatos.

El caso tomó notoriedad cuando Miranda-Berrios llamó al 911 para denunciar que había sido golpeado en el rostro a causa de las acusaciones relacionadas con el menor, de acuerdo con el medio local. A partir de ese episodio, los agentes profundizaron las averiguaciones sobre los contactos del acusado dentro de la cárcel.

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El acusado ya tenía una causa por pornografía infantil y agresión sexual

Las nuevas imputaciones se suman a una causa que se remonta a 2022. Miranda-Berrios fue arrestado inicialmente por cargos vinculados con pornografía infantil, precisó FOX 35. Ese expediente sufrió demoras mientras el acusado recibía tratamiento en AdventHealth para recuperar su capacidad mental y poder ser juzgado.

Luego de obtener la libertad bajo fianza, Miranda-Berrios fue acusado de agredir sexualmente a un niño de 11 años. Durante esa investigación, la Policía de Kissimmee encontró más material de abuso sexual infantil en su teléfono, siempre de acuerdo con la información publicada por el canal.

Ese hallazgo llevó a un juez a revocar la fianza del acusado. La investigación sobre el presunto plan para matar al niño y a su madre continúa en curso, mientras que el juicio por los cargos originales de pornografía infantil está previsto para el 14 de diciembre, informó FOX 35.

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