Irán afirmó que al menos cinco buques sufrieron incendios tras el impacto con minas navales en el estrecho de Ormuz. (Razieh Poudat/ISNA/vía WANA/vía Reuters)

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Irán afirmó este lunes que al menos cinco buques se incendiaron tras impactar contra minas navales en el estrecho de Ormuz y sus inmediaciones, en una jornada que también incluyó denuncias de derribos de drones estadounidenses y ataques interceptados sobre Baréin.

La Agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) informó a las 11:40 GMT que un buque cisterna de energía recibió el impacto de un “proyectil desconocido” cuando navegaba hacia el este, antes de entrar en el estrecho. La entidad señaló que la tripulación estaba a salvo y recomendó extremar las precauciones en la zona.

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Horas después, el Ejército iraní sostuvo que otro petrolero había chocado con una mina al este del paso marítimo. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) difundió imágenes de embarcaciones en llamas y atribuyó los incidentes a minas navales.

Irán condiciona el paso por el estrecho de Ormuz

Las Fuerzas Armadas iraníes acusaron a los barcos afectados de utilizar rutas “no autorizadas” o indicaciones que describieron como “falsas rutas estadounidenses”. Según sus comunicados, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado para las embarcaciones que no respeten sus directrices.

La agencia marítima británica UKMTO reportó el impacto de un proyectil no identificado contra un buque cisterna de energía.

Teherán estableció tres condiciones para el tránsito: coordinación previa con las autoridades militares iraníes, uso exclusivo de los corredores considerados seguros y mantenimiento de los sistemas de navegación encendidos.

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La Armada del CGRI pidió a las navieras que no siguieran las indicaciones de Estados Unidos sobre la seguridad de los canales marítimos. También afirmó que dos de los buques alcanzados contaban con cobertura aérea estadounidense cuando ocurrieron los incidentes.

La información disponible no permitió confirmar de manera independiente el número total de buques afectados ni la causa de todos los incendios. Mientras las autoridades iraníes hablaron de minas, la UKMTO describió el primer incidente comunicado como el impacto de un proyectil no identificado.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró el derribo de aeronaves no tripuladas de Estados Unidos sobre la isla de Qeshm. (REUTERS/Stringer)

El CGRI afirma haber derribado drones estadounidenses sobre Qeshm

En paralelo, la Guardia Revolucionaria aseguró haber derribado un dron estadounidense MQ-1 Predator al sur de la isla de Qeshm, situada en el estrecho. Según el cuerpo militar, el aparato fue destruido con un sistema de defensa aérea de reciente desarrollo.

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El CGRI afirmó que se trata del dron número 18 de ese modelo interceptado desde el comienzo de la guerra, una cifra que no fue verificada de forma independiente. El Ejército iraní, por su parte, informó de la destrucción de un dron de ataque estadounidense LUCAS sobre el estrecho de Ormuz.

Residentes de Qeshm también reportaron explosiones y columnas de humo al noroeste de la ciudad, según la agencia iraní Fars. El despacho no precisó el origen de las detonaciones ni ofreció datos sobre posibles daños o víctimas.

Omán, Irán y Uzbekistán piden garantizar el comercio marítimo

Los ministros de Relaciones Exteriores de Omán, Irán y Uzbekistán se reunieron en Mascate para tratar la situación regional. En un comunicado conjunto, reclamaron la restauración de la libertad de navegación y del paso seguro para las operaciones comerciales de importación y exportación.

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La Guardia Revolucionaria iraní aseguró el derribo de aeronaves no tripuladas de Estados Unidos sobre la isla de Qeshm. (SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Los tres países vincularon la continuidad del tránsito marítimo con la estabilidad de los mercados y pidieron resolver las tensiones mediante el diálogo y el respeto del derecho internacional.

La crisis se extendió a otras áreas del Golfo. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y las fuerzas de Baréin indicaron que interceptaron varios drones de ataque lanzados por el CGRI hacia territorio bareiní, sin informar de daños. Manama calificó los hechos como una “escalada peligrosa”, mientras Catar advirtió que los ataques pueden dificultar los esfuerzos diplomáticos.

El comandante del CGRI, el mayor general Ahmad Vahidi, amenazó con represalias ante eventuales acciones de Estados Unidos o Israel. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró que Washington no permitirá que el conflicto derive en una operación militar prolongada de años.

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