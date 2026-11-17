Hilary Swank defendió su maternidad a los 52 años frente a las críticas y pidió una actualización de las perspectivas sobre la edad para tener hijos. (Instagram/REUTERS)

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Hilary Swank salió al paso de las críticas que ha recibido por anunciar su tercer embarazo a los 52 años y reclamó que el mundo “se ponga al día con los tiempos” ante la creciente normalización de la maternidad tardía.

La actriz realizó estas declaraciones durante una aparición en el programa This Morning.

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“¡Es hora de ponerse al día con los tiempos! Estamos tan avanzados en nuestro mundo, la gente vive mucho más tiempo y tantas mujeres quieren esperar hasta más adelante, que se está convirtiendo en algo bastante normal tener hijos más tarde”, afirmó en el programa.

La noticia llegó a través de un video que la propia Swank publicó en su cuenta de Instagram, en el que ella y su familia bailaban con bengalas de luz adheridas a sus cuerpos, lo que dejaba al descubierto su vientre.

La pareja dio la bienvenida a sus primeros hijos, los mellizos Aya y Ohm, en abril de 2023. (Instagram)

El texto que acompañaba la publicación decía: “Mucha gente me ha preguntado en qué proyecto estoy trabajando ahora; este se estrena en diciembre”.

Tres años antes, en abril de 2023, la protagonista de Million Dollar Baby y su esposo Philip Schneider, de 53 años, ya habían tenido mellizos: una niña llamada Aya y un niño llamado Ohm.

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Durante su aparición en This Morning, Hilary Swank comentó también cómo llevan sus hijos la noticia del nuevo bebé:

“¡Están muy emocionados con este bebé! Siguen preguntando: ‘¿cuándo llega el bebé?’ Y yo les digo: ‘para Navidad’, y cada mañana se despiertan diciendo: ‘¿ya es Navidad?’”.

La artista explicó que postergó la maternidad en sus veinte y treinta años para dedicarse por completo a su carrera profesional. (Photo by MediaPunch/Shutterstock)

La intérprete contó que logró guardar la noticia durante varios meses, en parte gracias a la discreción de los vecinos de la pequeña localidad donde reside.

“Vivo en un pueblo muy pequeño. Es un pueblo donde crecí, y todos allí han sido muy respetuosos con mi privacidad y no se ha filtrado nada”, declaró Swank en octubre en el pódcast Question Everything.

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Swank también explicó que no tuvo que recluirse ni esconder su embarazo. “Claramente, no me quedo en casa todo el tiempo. Estuve trabajando hasta las 17 semanas de embarazo, así que nadie en el set realmente lo sabía”, señaló.

Cuando le preguntaron por qué esperó tanto para hacer el anuncio, respondió: “Soy una persona bastante privada, y no había ninguna razón para... no sé, decir algo”.

El nacimiento del tercer hijo de Swank y su esposo Philip Schneider está previsto para el mes de diciembre. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hilary Swank explica por qué esperó para ser madre

Hilary Swank también reflexionó sobre cómo concilió su vida profesional con la decisión de ser madre.

“Me siento tan bendecida de ser una actriz en activo, una narradora de historias, una mamá... y saben, mi carrera realmente era como un bebé mío al que quería dedicarme, no quería distracciones. Quería entregarme a eso. Y ahora tengo ambas cosas, y me siento tan bendecida”, expresó ante las cámaras de This Morning.

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La estrella, que cuenta con dos premios de la Academia a Mejor Actriz Protagonista, agregó: “Me pellizco, de verdad que sí, y me despierto con tanta gratitud ante la oportunidad de hacerlo y me despierto con la gratitud de tener vida de nuevo”.

En declaraciones a People, había señalado que siempre quiso ser madre. “No fue que no los quisiera antes. Hubo muchas cosas que lo impidieron, y así puedo realmente tomar tiempo para estar con ellos”, indicó.

Hilary Swank afirmó que la experiencia con este embarazo individual resulta más sencilla en comparación con la gestación de sus mellizos. (EFE/EPA/URS FLUEELER/Archivo)

“Sé que para todos es muy diferente, pero para mí, si hubiera tenido un hijo en mis veinte o mis treinta, creo que sería una madre muy diferente a la que soy ahora”, agregó.

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Al ser consultada sobre el actual embarazo, Swank destacó las diferencias con el anterior.

“Un solo bebé es mucho más fácil de llevar que los mellizos, lo debo decir. Con los mellizos estuve trabajando hasta tres semanas antes de entrar en el tercer trimestre, ¡así que fue mucho! Trabajaba jornadas de 18 horas y tenía dos dobles porque ellas no podían hacer horas extra. ¡Pero la señora geriátrica embarazada sí podía!”, contó entre risas en This Morning.

La actriz también abordó el contexto más amplio de su decisión. “Esto era el momento adecuado para mí. No todo sucede en nuestro propio tiempo. Tenemos ideas sobre los plazos para nosotros mismos, y quedarse embarazada no siempre ocurre en nuestro propio plazo”, dijo en The Drew Barrymore Show.

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