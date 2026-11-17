El escape de metano en Castaic encendió las alarmas en el Valle de Santa Clarita y obligó a miles de residentes a prepararse para abandonar sus hogares (KTLA/Sky 5)

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La tarde del lunes 16 de noviembre, una columna de humo negro se elevó sobre el relleno sanitario Chiquita Canyon, en Castaic, condado de Los Ángeles, y forzó a las autoridades a emitir avisos de evacuación para seis zonas residenciales del Valle de Santa Clarita.

Los equipos de emergencia sellaron la fuga a las 11 p.m. de ese mismo día, informó ABC7. El vertedero dejó de emitir gases esa noche, aunque los especialistas mantuvieron la vigilancia de la calidad del aire.

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El incidente volvió a poner bajo escrutinio a un vertedero con reclamos vecinales, una demanda estatal y una reacción química interna sin resolver.

Bomberos, equipos hazmat y agentes del Departamento de Salud Pública coordinaron la respuesta al incidente, que quedó bajo control antes de la medianoche (KTLA/Sky 5)

Lo que pasó bajo tierra

La nube oscura que alarmó a las comunidades cercanas no correspondió a un incendio. El capitán Aaron Keaton, del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACFD), explicó al Los Angeles Times que el gas arrastró fragmentos de residuos en descomposición, que dieron a la columna su color inicial.

“No hubo fuego. Fue un escape de gas, y luego de que ese material inicial salió, la columna se redujo significativamente”, afirmó. La nube pasó de negro a blanco y se dispersó con rapidez, sin representar un riesgo para las comunidades vecinas.

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El inspector Jonathan Torres, portavoz del LACFD, informó que seis empleados del relleno fueron trasladados a un hospital con heridas leves; el departamento desplegó además un equipo de materiales peligrosos (hazmat) como medida de precaución.

El capitán del LACFD fue la cara visible de la respuesta oficial y el encargado de descartar ante la prensa que hubiera un incendio activo en el predio (CBS LA)

La reacción de las autoridades

El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles registró el incidente a las 4:04 p.m. La ciudad de Santa Clarita emitió avisos de evacuación —no órdenes— para las zonas CAS-VALVERDE-A, CAS-HASLEY, CAS-HILLCREST, CAS-CAMBRIDGE, CAS-INDUSTRY y CAS-LIVEOAK.

“Los residentes en estas áreas deben estar preparados para evacuar si las autoridades así lo indican. Se trata de un aviso, no de una orden de evacuación”, establecía el comunicado oficial.

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La supervisora del condado Kathryn Barger calificó el episodio de “inaceptable”. “Las familias de Castaic y las comunidades cercanas han cargado con el peso de este relleno sanitario durante demasiado tiempo, y no deberían tener que preguntarse si están a salvo”, declaró.

La supervisora dejó en claro que no aceptará explicaciones vagas ni del operador ni de los organismos con jurisdicción sobre el sitio.

La supervisora del condado lleva meses presionando al operador del vertedero y el incidente del lunes recrudeció su postura frente a Waste Connections (LA County)

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ordenó al operador ofrecer alojamiento temporal, espacios con aire filtrado, transporte y purificadores de aire para los hogares afectados.

Las autoridades no detectaron sustancias peligrosas en las mediciones del aire, aunque advirtieron que el olor intenso puede provocar dolor de cabeza, náuseas, mareos e irritación de ojos, nariz o garganta, y recomendaron permanecer en interiores con ventanas y puertas cerradas.

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Aunque el aire no registró niveles peligrosos de sustancias tóxicas, los olores persistentes obligaron a Salud Pública a ordenar medidas de alivio para los afectados (KTLA/Sky 5)

Un conflicto que viene de lejos

El relleno sanitario Chiquita Canyon, de 259 hectáreas (639 acres), dejó de recibir basura en 2025, pero desde 2022 enfrenta una reacción química interna que genera combustión lenta de residuos y liberación de gases tóxicos al aire libre.

En octubre pasado, la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, junto con el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas del estado, presentó una demanda civil contra Waste Connections, Chiquita Canyon LLC y Chiquita Canyon Inc.

La acusación apunta a un manejo deficiente de residuos tóxicos que afectó la salud de miles de residentes en las áreas aledañas.

El fiscal general de California presentó la demanda contra Waste Connections apenas semanas antes del incidente, en medio de una disputa legal que el Estado intensifica (REUTERS/Nathan Frandino/File Photo)

La empresa rechazó los cargos y denomina el fenómeno interno como un evento de “temperatura elevada”.

El pozo que sus trabajadores perforaban el lunes tenía ese objetivo: gestionar ese evento. Al golpear la bolsa de gas, el plan de remediación se convirtió en la causa del incidente.

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