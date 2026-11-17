Los datos provisionales del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades muestran una caída respecto a 2025, pero las coberturas vacunales desiguales y los certificados falsificados sostienen brotes

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Europa registra más de 2.300 casos de sarampión en lo que va de 2026, una cifra muy inferior a los 10.195 del mismo período del año anterior. Sin embargo, el descenso general no oculta una realidad concreta: Bulgaria e Italia concentran brotes activos con cerca de 600 contagios cada uno, y las autoridades sanitarias advierten que las coberturas vacunales desiguales siguen siendo el principal vector de riesgo en el continente.

Según datos provisionales del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), publicados por Euronews, entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 se notificaron 2.325 casos en el Espacio Económico Europeo (EEE), que comprende los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) más Islandia, Liechtenstein y Noruega. Las cifras son parciales —el año no terminó—, pero la diferencia respecto al ciclo anterior es amplia.

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Bulgaria pasó de dos casos en 2025 a un brote activo con registros de vacunación que habrían sido falsificados

Una infografía detalla los 2.325 casos de sarampión notificados en el Espacio Económico Europeo según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bulgaria es el caso más alarmante del continente. El país registró apenas dos contagios de sarampión en todo 2025 y en 2026 ya superó los 600. Las autoridades sanitarias búlgaras identificaron un agravante concreto: los certificados de inmunización falsificados. En una de las regiones más afectadas, alrededor del 60% de los niños anotados como “vacunados” no tenían anticuerpos contra el sarampión, la parotiditis ni la rubéola, las tres enfermedades cubiertas por la vacuna triple vírica.

Este hallazgo pone en evidencia que las estadísticas oficiales de cobertura no siempre reflejan la inmunidad real de la población. Para frenar la propagación del sarampión, se necesita que al menos el 95% de una comunidad esté inmunizada. En Bulgaria, ese umbral no se alcanza ni en los registros formales, y mucho menos en la práctica.

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La desconfianza en las instituciones sanitarias y la ausencia de controles rigurosos sobre los certificados de vacunación pueden convertir a comunidades aparentemente protegidas en focos de transmisión. El caso búlgaro lo ilustra con claridad.

Italia registró su pico en abril y la curva fue descendiendo desde entonces

Las autoridades sanitarias búlgaras detectaron que cerca del 60% de los niños registrados como vacunados carecía de anticuerpos

En Italia, los contagios alcanzaron su punto más alto en abril de 2026, con 173 infecciones notificadas en un solo mes. A partir de ese momento, la tendencia fue cediendo de manera progresiva. Aun así, el acumulado anual ya superó los 600 casos, lo que ubica al país junto a Bulgaria entre los territorios más afectados del EEE.

La evolución italiana muestra que los brotes pueden contenerse cuando la inmunización es alta, pero también ilustra la velocidad con la que el virus se instala ante cualquier brecha en la protección colectiva. Según el ECDC, las tasas de vacunación contra el sarampión en el EEE van del 68% en Rumanía al 99% en Hungría. Esa disparidad, señala el organismo, es una vulnerabilidad estructural para toda la región.

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Dos dosis de la vacuna ofrecen hasta un 97% de protección frente a la enfermedad. La mayoría de los contagios del último año ocurrió en personas no vacunadas: aproximadamente el 28% de los casos afectó a menores de 5 años, mientras que el 51% correspondió a personas de 15 años o más.

El sarampión circula activamente también fuera del bloque europeo

En una de las regiones más afectadas del país, la mayoría de los menores anotados como inmunizados no tenía defensas contra el sarampión, la parotiditis ni la rubéola,

Más allá del EEE, el virus avanza en otras partes del continente. En Inglaterra se confirmaron 1.055 casos hasta el 9 de noviembre de 2026, según registros locales. Ucrania, por su parte, notificó 653 contagios hasta septiembre. Ninguno de estos territorios integra el espacio estadístico del ECDC, por lo que sus cifras no están incluidas en el total regional de 2.325 casos.

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Hasta septiembre no se registraron muertes por sarampión dentro del EEE. No obstante, el contexto histórico reciente advierte sobre los riesgos de bajar la guardia: en 2024 el EEE superó los 35.000 casos, lo que llevó a seis países —entre ellos Austria, España y el Reino Unido— a perder a finales de enero de 2026 su estatus de territorios libres de sarampión, junto con Armenia, Azerbaiyán y Uzbekistán. Ese antecedente refuerza el llamado de las autoridades a mantener coberturas vacunales altas y, sobre todo, verificables.