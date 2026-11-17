El Apple Watch incorpora las funciones Live Rewind y Siri Recap para transcribir y sintetizar conversaciones en los modelos Series 12 y Ultra 4. (EFE/ Angel Colmenares)

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El Apple Watch incorporó dos funciones que escuchan lo que dicen las personas cerca del usuario: Live Rewind muestra por escrito los últimos 15 segundos de una charla y Siri Recap resume las conversaciones del día. Están en versión de prueba pública y se lanzarían antes de que termine el año.

Las dos forman parte de lo que Apple llama Audio Intelligence y funcionan solo en el Apple Watch Series 12 y el Ultra 4, según la página de soporte de la empresa. También exigen un iPhone 16 o posterior con Apple Intelligence, la IA de la compañía.

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Por ahora solo funcionan en inglés, no llegarán al inicio a la Unión Europea ni a China y, según Apple, no están disponibles para menores de 18 años. Algunas funciones tienen además un límite diario de uso.

Las herramientas de Audio Intelligence funcionan por ahora solo en inglés y excluyen a menores de edad y a los mercados de la Unión Europea y China. (Composición Infobae: AP Foto/Matthias Schrader / Apple)

Para activar Live Rewind hay que presionar dos veces la corona digital del reloj. En la pantalla aparece el texto de lo que se dijo en los 15 segundos anteriores, por ejemplo la lista de platos del día que un camarero acaba de recitar. El texto se borra si el usuario no lo guarda en la app de Siri.

Apple asegura que no guarda audio ni identifica a quienes hablan

Siri Recap trabaja en segundo plano. El usuario puede programarlo por horario o por lugar, o encenderlo desde el Centro de control, y al final del día encuentra en la app de Siri resúmenes con un título y puntos clave. Según Apple, se eliminan solos a los siete días si no se guardan.

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Apple afirma que ninguna de las dos funciones crea grabaciones de audio. Según la empresa, el sonido pasa a una zona aislada del chip del reloj, se procesa y se descarta, sin que lo pueda consultar el sistema, una aplicación ni la propia Apple. Los resúmenes se generan en servidores privados que, según Apple, no almacenan los datos.

Live Rewind muestra en pantalla los últimos quince segundos de una charla tras pulsar dos veces la corona digital y emite un aviso acústico. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Para avisar a los demás, Live Rewind emite un sonido aunque el reloj esté en silencio y muestra una animación y un indicador de micrófono. Siri Recap, en cambio, no atribuye frases a personas concretas y omite datos financieros, identificaciones oficiales y contraseñas, aunque Apple admite que ese filtro automático puede no eliminar toda la información sensible.

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Organizaciones de derechos digitales ponen reparos

La organización Fight for the Future, dedicada a los derechos digitales, cuestiona el consentimiento. “Que el usuario active la función no significa que todos los que están a su alrededor hayan dado su permiso”, dijo a Wired Reem Suleiman, directora sénior de campañas de la organización. “No sabemos qué está captando el reloj”, agregó.

Según Suleiman, funciones de este tipo normalizan la vigilancia ambiental, igual que las gafas inteligentes. Apple, por su parte, recomienda en su documentación tener en cuenta a quienes están cerca en conversaciones que puedan ser privadas o delicadas.

Apple afirma que el reloj descarta el sonido tras su procesamiento en una zona aislada del chip y que no almacena grabaciones. (APPLE)

Pruebas de la prensa: útil a medias

Julian Chokkattu, de Wired, probó el reloj una semana y escribió que las funciones no le resultaron muy útiles. Según contó, el texto de Live Rewind se vuelve ilegible con mucho ruido de fondo, 15 segundos le parecieron pocos y usarlo frente a otra persona resulta incómodo. Su esposa le preguntó por qué no pedía que le repitieran.

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Asimismo, Chokkattu halló en la app resúmenes de conversaciones que no recordaba: el reloj había captado videos de YouTube e Instagram que estaba viendo. Apple permite editar o borrar esos resúmenes. Con Siri Recap activo todo el día, el periodista no notó una caída relevante de la batería.

El lanzamiento general de watchOS 27.3 con estas herramientas está previsto para diciembre junto con la llegada de iOS 27.3. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

En una prueba para el sitio alemán heise online, el periodista Ben Schwan concluyó que los resúmenes sirven, como mucho, para refrescar la memoria. Observó que Siri Recap omitió conversaciones moderadamente privadas y que no se sabe con precisión qué decide incluir. Bloomberg tituló su reseña con una conclusión similar: las funciones aportan poco valor.

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Macworld, que evaluó Live Rewind, encontró una transcripción bastante precisa en conversaciones cercanas y claras, pero con fallas cuando la persona hablaba desde seis u ocho metros. Su autor, David Price, sospecha que ese alcance corto responde a la privacidad, aunque no encontró pruebas de que sea deliberado.

MacRumors señaló que la primera versión de prueba de watchOS 27.3 salió el 3 de noviembre y que espera el lanzamiento general en diciembre, junto con iOS 27.3.