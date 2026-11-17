El alcalde Zohran Mamdani anunció un plan de transición para los trabajadores de carruajes de caballos ante el cierre de la actividad en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó un plan de transición para los trabajadores de los carruajes tirados por caballos, mientras la ciudad avanza hacia el cierre de esa actividad en 2028. La propuesta contempla respaldo económico aún no precisado, formación para nuevos empleos y la recompra de licencias a los propietarios, informó CBS New York.

La iniciativa alcanza a unas 200 personas, entre conductores, empleados de establos y dueños de carruajes. El anuncio llega después de que el Concejo Municipal aprobara en octubre la norma conocida como Romanch’s Law, que prohíbe el uso de caballos para carruajes desde junio de 2028. Mamdani todavía no firmó el proyecto para convertirlo en ley.

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El plan prevé recomprar licencias y financiar capacitación laboral

La norma denominada Romanch’s Law prohíbe el uso de caballos para carruajes a partir de junio de 2028 y ordena la reubicación de los animales (REUTERS/Jeenah Moon)

La administración municipal proyecta comprar los medallones o licencias de los propietarios de carruajes, una medida destinada a facilitar la salida de quienes poseen los vehículos habilitados para operar en la ciudad. Para los conductores y trabajadores de establos, el programa incluye capacitación profesional, asistencia para el pago de estudios y orientación laboral.

El esquema se desarrollaría junto con LaGuardia Community College, institución que ofrecería alternativas formativas en áreas como salud, tecnología y oficios especializados. El plan también prevé la creación del Programa para Trabajadores de la Industria de Carruajes, con el objetivo de acompañar la inserción de los empleados en sectores con posibilidades de empleo estable.

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“A medida que Nueva York pone fin a la industria de los carruajes tirados por caballos, tenemos la responsabilidad de acompañar a los trabajadores que construyeron sus carreras en esta actividad”, afirmó Mamdani en una declaración recogida por CBS New York. El alcalde aseguró que la ciudad brindará apoyo financiero, orientación y oportunidades educativas durante el proceso.

Kenneth Adams, presidente de LaGuardia Community College, sostuvo ante el medio que cada conductor y trabajador de establo podrá recibir una capacitación ajustada a sus intereses. La institución dispone de más de 60 programas, entre ellos propuestas vinculadas con tecnología de la información, atención sanitaria, oficios y tecnología veterinaria.

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El sindicato reclama garantías antes del cierre de la actividad

La administración municipal proyecta la recompra de licencias a los propietarios para facilitar el retiro de los vehículos en circulación (REUTERS/Jeenah Moon)

El punto que aún genera incertidumbre es el alcance concreto de la asistencia económica. La ciudad no detalló cuánto dinero recibirían los trabajadores ni bajo qué condiciones se distribuirían los recursos. Esa falta de precisiones motivó críticas del Sindicato de Trabajadores del Transporte, que representa a parte del sector.

John Samuelsen, presidente de la organización sindical, cuestionó la norma y anticipó que buscarán impugnarla en los tribunales. “El problema central sigue intacto: el Concejo Municipal aprobó una ley contra los trabajadores que elimina una industria entera sin fondos, obligaciones ni garantías”, manifestó en declaraciones difundidas por el canal local.

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El dirigente planteó que los programas anunciados podrían quedar sin financiamiento ante una eventual crisis fiscal de la ciudad. A su juicio, esa posibilidad dejaría a conductores, propietarios y sus familias sin una protección efectiva cuando la prohibición entre en vigor.

La ciudad evalúa carruajes eléctricos como alternativa en Central Park

Además del acompañamiento laboral, el gobierno de Nueva York estudia si los carruajes eléctricos y las bicicletas con asistencia eléctrica podrían funcionar como alternativas dentro de Central Park. La evaluación forma parte de una estrategia para reemplazar gradualmente un servicio que ha sido objeto de debates sobre seguridad, condiciones laborales y bienestar animal.

La prohibición está incluida en Romanch’s Law, denominada así en memoria de Romanch Mahajan, un turista de 18 años procedente de India que murió después de que un caballo se asustara y lo arrojara de un carruaje en Central Park. La norma también ordena que los animales sean reubicados de forma humanitaria.

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El plan de transición definitivo deberá estar listo en abril de 2027, de acuerdo con la información publicada por CBS New York. Ese calendario daría a los trabajadores más de un año para prepararse antes de que la actividad cierre en junio de 2028.