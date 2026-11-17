Una jueza del condado de Cook anuló la condena contra Anthony Garrett por el asesinato del niño Dantrell Davis en 1992 (Captura de video)

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Un juez del condado de Cook anuló la condena por el asesinato de Dantrell Davis, un niño de 7 años que murió baleado en 1992 mientras caminaba hacia la escuela junto a su madre en el complejo habitacional Cabrini-Green, en Chicago. La decisión se apoyó en denuncias de que Anthony Garrett fue sometido a torturas para que firmara una confesión, informó CBS Chicago. WTTW News también dio cuenta de la revocación del fallo.

La jueza consideró poco fiable el testimonio del detective Richard Zuley

La jueza Andrienne Davis desestimó los testimonios del detective Richard Zuley por falta de credibilidad ante los indicios de tortura (Captura de video)

La magistrada Andrienne Davis dejó sin efecto la condena de Garrett después de revisar las acusaciones contra el entonces detective de la Policía de Chicago, Richard Zuley, de acuerdo con un documento judicial de 37 páginas citado por CBS Chicago.

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Garrett sostenía que, durante su detención, fue esposado a una argolla en la pared de una sala sin ventanas y sometido a interrogatorios por Zuley y otros agentes. Dos policías vestidos de civil lo habrían golpeado con una manguera de goma y una guía telefónica, incluso en una pierna que había sido intervenida quirúrgicamente, tal y como consta en la resolución.

El documento señala además que los agentes le habrían advertido que los golpes “volverían a empezar” si no se inculpaba. Garrett terminó por firmar una declaración en la que admitía haber causado la muerte del niño, aunque sostuvo que esa confesión fue obtenida bajo coacción.

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La jueza Davis concluyó que no consideraba creíble al detective. “El tribunal no determina que cada negación de Zuley haya sido falsa, pero no acepta sus negativas sustanciales sobre las condiciones coercitivas y su falta de conocimiento en este caso”, escribió la magistrada, en una cita traducida del fallo difundido por el medio estadounidense.

Zuley negó las acusaciones cuando declaró a principios de 2026, aseguró CBS Chicago. Sin embargo, la jueza entendió que las pruebas disponibles permitían establecer que Garrett probablemente fue torturado antes de suscribir el documento.

La confesión fue la base de una pena de 100 años de prisión

La declaración firmada por Garrett describía que el disparo contra Dantrell Davis había sido accidental. El texto lo situaba en una posición de tirador desde un edificio alto, desde donde presuntamente apuntaba a un integrante de una pandilla rival, indicó CBS Chicago.

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A partir de esa confesión, Garrett fue condenado a 100 años de prisión y permanecía recluido en el Centro Correccional de Centralia. La anulación no equivale al cierre definitivo del caso ni a una declaración judicial de inocencia, sino que deja sin efecto el veredicto que lo mantenía encarcelado por el crimen.

La Comisión de Investigación y Reparación por Torturas de Illinois, conocida como Torture Inquiry and Relief Commission, había examinado el expediente en abril de 2023. Ese organismo halló elementos que respaldaban el planteo de Garrett, entre ellos antecedentes relacionados con Zuley, afirmó la cadena local.

El análisis también advirtió la ausencia de pruebas físicas que vincularan a Garrett con el homicidio. No se recuperó un arma relacionada con el ataque ni se encontraron residuos de disparo que lo conectaran con el hecho, de acuerdo con la información judicial recogida por CBS Chicago.

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Garrett seguirá detenido mientras se define si habrá un nuevo juicio

Garrett permanecerá bajo custodia del Departamento Correccional del Condado de Cook hasta su audiencia del 17 de diciembre (Captura de video)

Tras revocar la condena, la jueza ordenó que Garrett quedara bajo custodia del Departamento Correccional del Condado de Cook. Permanecerá detenido mientras la fiscalía y el tribunal determinan si corresponde iniciar un nuevo proceso por el asesinato de Davis, precisó CBS Chicago.

Su próxima comparecencia judicial está programada para el 17 de diciembre, fecha en la que podrían conocerse definiciones sobre la continuidad del expediente. Hasta entonces, no se informó una decisión final acerca de un eventual nuevo juicio.

La muerte de Davis provocó una fuerte conmoción en Chicago en 1992. CBS Chicago recordó que el caso impulsó indignación pública, quedó asociado al posterior derribo de los edificios de Cabrini-Green y coincidió con una tregua de tres años entre pandillas de la zona.

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La revisión de la condena vuelve a colocar bajo escrutinio las prácticas policiales denunciadas en el caso y el peso que tuvo la confesión atribuida a Garrett en una sentencia que permaneció vigente durante décadas.