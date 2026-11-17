Las agencias federales y locales allanaron una fábrica clandestina de cigarrillos electrónicos en Chino, California. (REUTERS/Daniel Becerril)

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Una investigación conjunta de agencias federales y locales culminó con el allanamiento de una fábrica clandestina dedicada a la producción ilícita de cigarrillos electrónicos en la ciudad de Chino, California, al este de Los Ángeles. El procedimiento, realizado el 30 de octubre de 2026, contó con la intervención de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Policía de Ontario y otras dependencias estatales y federales.

De acuerdo con información revelada por la agencia Reuters, durante la inspección en un complejo de depósitos los agentes hallaron cerca de 850.000 productos y componentes, además de maquinaria especializada para estampar marcas y sellar empaques al vacío. La intervención constituye la primera prueba material de que grandes empresas de China podrían haber trasladado etapas de su manufactura directamente a Estados Unidos, tras meses de restricciones a las importaciones de mercancía terminada.

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El allanamiento en California halló maquinaria industrial y sellos de Geek Bar y Foger

De acuerdo con las autoridades policiales, las instalaciones parecían destinadas a la confección de vapeadores ilegales. En el lugar se detectaron referencias a Geek Bar y Foger, dos de las firmas más extendidas entre los consumidores estadounidenses.

Un portavoz policial señaló que el hallazgo plantea una seria inquietud sobre la seguridad pública y el cumplimiento de las normativas vigentes, al tratarse de artículos no autorizados que eluden los estándares sanitarios.

Los agentes incautaron cerca de 850.000 componentes y maquinaria industrial para el sellado de empaques. (REUTERS/Arnd WIegmann)

Un empleado que se encontraba en el recinto durante la intervención declaró que la planta comenzó su actividad en 2026. Tras revisar fotografías del procedimiento, la agencia de noticias confirmó que en las naves industriales se almacenaban pilas de cajas sin ensamblar y bobinas con sellos de autenticidad provistos de códigos QR.

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Al escanear uno de estos códigos en un empaque terminado de Geek Bar, el sistema remitió a la página oficial de la marca y certificó el producto como auténtico, si bien los investigadores también identificaron mercancía falsificada entre los lotes.

La FDA prohíbe en Estados Unidos la venta de vapeadores fabricados por compañías chinas

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no ha otorgado permisos de comercialización a ninguna firma de China. De hecho, la entidad reguladora señaló expresamente por su nombre a Geek Bar y Foger como dispositivos ilegales para su importación o comercialización al carecer del aval sanitario obligatorio.

La FDA mantiene la prohibición de comercializar dispositivos de empresas chinas que carecen de aval sanitario. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Frente a este bloqueo legal, diversos fabricantes asiáticos adoptaron nuevas tácticas para mantenerse en el comercio, entre ellas la incorporación de etiquetas que afirman falsamente que la elaboración se realiza en suelo estadounidense.

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Los controles oficiales, sumados a importantes incautaciones y a los aranceles fijados a los envíos comerciales procedentes del país asiático, restringieron el abastecimiento a comienzos de 2025. No obstante, los registros de la FDA citados por el medio de comunicación revelan que las importaciones repuntaron con posterioridad, lo que mantuvo una alta disponibilidad de estos aparatos en los comercios.

Los vapeadores no autorizados concentran el 70% del negocio en Estados Unidos

El auge de estos dispositivos sin certificación impacta de forma directa en el sector tabacalero tradicional, inmerso en una transición hacia alternativas libres de combustión. Conforme a las estimaciones de British American Tobacco, los dispositivos sin autorización representan cerca del 70% de las ventas de vapeadores en Estados Unidos, un mercado anual valuado en USD 9.250 millones.

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Tanto la citada compañía como otras corporaciones del rubro sostienen que el incremento en las acciones de fiscalización empieza a dar resultados en el mercado local. El hallazgo de la nave clandestina en California pone de manifiesto la magnitud de las maniobras logísticas desplegadas por las redes de distribución para sortear las aduanas y abastecer una demanda que las restricciones fronterizas no lograron frenar por completo.