La disponibilidad digital a través de teléfonos y correos electrónicos extiende el trabajo hacia las noches, los fines de semana y las vacaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La jornada laboral puede terminar en el calendario, pero los correos electrónicos, mensajes y notificaciones laborales mantienen abierta una vía de contacto que llega al teléfono durante la noche, los fines de semana y las vacaciones. La disponibilidad digital fuera de horario prolonga el trabajo más allá de la jornada pactada, aun cuando no exista una instrucción explícita de responder de inmediato.

En Estados Unidos, el debate sobre el derecho a la desconexión se concentra en una tensión concreta: la tecnología facilita la coordinación y la flexibilidad, pero también puede trasladar expectativas laborales al tiempo de descanso. Las normas federales sobre salarios y horas trabajadas ofrecen protecciones para parte de esos intercambios, aunque no establecen una garantía general para ignorar mensajes profesionales fuera del horario.

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Según un artículo publicado en septiembre de 2024 por The Conversation —firmado por Najmeh Hafezieh, Farjam Eshraghian y Farveh Farivar, investigadores de la Royal Holloway University of London—, la dificultad para ejercer la desconexión digital no depende solo de la existencia de una norma. El problema también es cultural: la respuesta inmediata puede ser interpretada como una prueba de compromiso, incluso cuando el empleador no impuso de manera expresa una disponibilidad permanente.

La expectativa de respuesta puede extender la jornada

El punto no se reduce al envío de un mensaje fuera de hora. La cuestión es la expectativa de respuesta que puede generar en quien lo recibe. Un correo nocturno, una consulta en una plataforma interna o una llamada de fin de semana pueden instalar la idea de que el trabajador debe mantenerse atento, aunque no se formule una orden directa.

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Un estudio de EmailTooltester realizado en septiembre de 2024 sobre 1.125 adultos empleados en Estados Unidos encontró que el 71,1% cree que su jefe espera respuestas a correos o mensajes fuera del horario laboral. El 74,3% admitió haber respondido comunicaciones de trabajo durante las vacaciones y el 81,4% tiene acceso a su correo laboral o plataformas de mensajería desde el teléfono personal. El 90,4% de los encuestados consideró que una ley de desconexión digital les resultaría beneficiosa.

El mismo relevamiento mostró una relación ambivalente con esas herramientas. Parte de las personas encuestadas señaló que la conectividad permanente aumentaba su carga laboral, dificultaba dejar de pensar en el trabajo y afectaba el sueño. La diferencia entre una conexión elegida y una disponibilidad asumida resulta decisiva para entender por qué el descanso puede quedar condicionado sin que medie una obligación formal.

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Tammy Allen, investigadora especializada en trabajo y vida personal de la Universidad del Sur de Florida, sostuvo en una publicación de la American Psychological Association que las expectativas entre supervisores y empleados deben ajustarse a la naturaleza del puesto y basarse en acuerdos compartidos. Allen planteó que un incumplimiento reiterado de una pauta previamente acordada, como no responder correos los domingos, requiere revisar ese entendimiento.

Los empleados consultados por la APA asociaron el uso de herramientas digitales con la flexibilidad, pero también con una mayor carga de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación salarial no equivale a un derecho a ignorar mensajes

La Ley de Normas Justas de Trabajo, conocida por sus siglas en inglés como FLSA, regula salarios, horas trabajadas y pago de horas extras para los trabajadores alcanzados por la normativa federal. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos precisa que el tiempo de trabajo puede incluir tareas que el empleador permite o conoce, incluso si no fueron solicitadas de manera expresa.

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Ese criterio puede abarcar actividades realizadas fuera de la jornada laboral, pero su alcance es distinto al de un derecho a la desconexión. La ley se concentra en la compensación del tiempo trabajado. Para los trabajadores no exentos —es decir, quienes están cubiertos por la FLSA y no califican como empleados ejecutivos, administrativos o profesionales bajo los umbrales salariales federales— las horas que superan las 40 semanales deben remunerarse con una tarifa de al menos una vez y media la regular, según establece el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Por eso, la respuesta a un correo o un mensaje puede tener consecuencias en materia salarial si forma parte del trabajo permitido por el empleador, pero esa regla no establece por sí misma un límite a las comunicaciones fuera de horario ni libera de la expectativa de responder. La discusión sobre la desconexión apunta a una pregunta previa: si el contacto debe producirse fuera de la jornada y en qué condiciones.

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California propuso una política escrita, pero el proyecto no avanzó

La legislación federal de Estados Unidos no contiene una garantía general que permita a los empleados ignorar comunicaciones laborales fuera de su jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En California, el proyecto de ley AB 2751 (Assembly Bill 2751) propuso que los empleadores públicos y privados establecieran una política escrita de desconexión. El texto reconocía la posibilidad de ignorar comunicaciones laborales durante las horas no trabajadas y contemplaba excepciones por emergencias o cambios de horario.

El registro legislativo de California confirma que la iniciativa quedó retenida en el Comité de Apropiaciones el 16 de mayo de 2024 y finalizó como un proyecto inactivo al cierre de la sesión. El antecedente muestra que la discusión en Estados Unidos también alcanzó el plano legislativo, aunque la propuesta no llegó a convertirse en ley.

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El debate revela una brecha que la tecnología amplió pero las normas no cerraron. En Estados Unidos, ni la legislación federal de salarios ni las políticas internas de las empresas garantizan hoy el derecho a ignorar una comunicación laboral fuera del horario. Lo que persiste es una expectativa cultural: estar disponible equivale a estar comprometido. Mientras esa lógica no se revise —en los acuerdos entre supervisores y empleados, en las políticas organizacionales y, eventualmente, en la legislación— el límite entre la jornada y el descanso seguirá siendo más nominal que real.