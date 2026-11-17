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La policía de Nueva Orleans arrestó a un joven de 19 años y lo acusó de asesinato en segundo grado por la muerte de un hombre sin hogar de 68 años al que, según la acusación, golpeó con patadas en la cabeza frente a una farmacia y le robó los medicamentos recetados que llevaba en su mochila.

La Policía de Nueva Orleans (NOPD) informó que efectivos hallaron sin vida a David Hyde, de 68 años, en la madrugada del 8 de noviembre frente a un Walgreens ubicado en la intersección de South Claiborne y Napoleon avenues. El detenido, Antonio Myles, de 19 años, se entregó voluntariamente a las autoridades el viernes siguiente a la emisión de la orden de arresto, según consta en los registros judiciales.

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De acuerdo con The Guardian y WWL Louisiana, la investigación avanzó después de que múltiples personas le comunicaron a la policía que Myles se había atribuido el ataque.

La policía de Nueva Orleans encontró a la víctima muerta frente a un Walgreens antes de las 7 de la mañana

Efectivos de la NOPD llegaron a la escena poco antes de las 7:00 del 8 de noviembre tras recibir un aviso por un hombre tendido en el estacionamiento del local. Los paramédicos declararon muerto a Hyde en el lugar.

La autopsia constató huellas de calzado en el rostro de la víctima y lesiones mortales en la cabeza provocadas por patadas.

Según documentos judiciales, la autopsia determinó que la víctima presentaba lesiones en la cabeza causadas por patadas; los investigadores constataron huellas de calzado en el rostro de Hyde. La NOPD señaló, en un comunicado, que Hyde “no podía defenderse a causa de sus problemas de salud”, sin dar más precisiones al respecto.

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Las cámaras de seguridad registraron el robo de la mochila y la limpieza de los zapatos

Según el affidávit de la orden de arresto, las cámaras de vigilancia de la farmacia captaron a un hombre que se acercó a Hyde, quien estaba sentado cerca de la entrada del local alrededor de las 12:45 de la madrugada. El sospechoso tomó la mochila de la víctima, esparció su contenido en el suelo y recogió algunos objetos. Hyde confrontó al sospechoso; ambos quedaron fuera del ángulo de la cámara. Según el affidávit citado por WWL Louisiana, aproximadamente a la 1:00 el sospechoso volvió a aparecer en las imágenes con una camiseta en la mano, que usó para limpiar sus zapatos, antes de alejarse del lugar.

Testimonios de conocidos de Myles vincularon al acusado con el ataque

Un día después del hallazgo del cuerpo, alguien llamó a la NOPD para informar que Myles había dicho en presencia de terceros que era el responsable de haber golpeado hasta la muerte a un hombre sin hogar. La policía lo entrevistó, pero lo liberó a la espera de más pruebas. El 10 de noviembre, la NOPD difundió imágenes del video de vigilancia del estacionamiento.

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Un testigo identificó al individuo en las imágenes como Myles y precisó que llevaba un gorro tipo beanie durante el ataque. El 13 de noviembre, los investigadores obtuvieron un video adicional que, según el affidávit, confirmó que Myles usaba un gorro negro en el momento en que Hyde perdió la vida.

Myles se entregó en una comisaría del Barrio Francés y enfrenta una pena obligatoria de cadena perpetua si resulta condenado.

Un detective también entrevistó a una persona que afirmó haber recibido una llamada de Myles alrededor de las 4:30 de la tarde del día en que se halló el cadáver. Según esa declaración, recogida en el affidávit que cita The Guardian, Myles habría admitido haber matado a un hombre sin hogar y haber continuado con las patadas aun cuando la víctima ya estaba en el suelo, además de haber tomado los medicamentos recetados del interior de la mochila.

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“Solo una persona que estuvo presente cuando ocurrió el homicidio podría saber que la víctima recibió patadas reiteradas en la cabeza y que tenía medicamentos recetados en una mochila”, señaló el detective Nickolas Davis en el affidávit, según WWL Louisiana.

Myles enfrenta una acusación de asesinato en segundo grado y permanece detenido sin fianza

Una magistrada del tribunal penal de Nueva Orleans autorizó la orden de arresto el viernes. Myles se presentó ese mismo día en la comisaría del 8.º Distrito, en el Barrio Francés, y quedó detenido. De acuerdo con los registros judiciales, al momento de esta publicación no se había fijado una fianza y el caso aguardaba una audiencia. La Fiscalía deberá probar los cargos en el proceso judicial correspondiente. Si resultara condenado por ese cargo, el acusado enfrentaría una pena obligatoria de cadena perpetua.

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Los antecedentes de Antonio Myles incluyen una declaración de culpabilidad por una agresión simple en agosto, en un caso sin relación con este, por la que la jueza Juana Marine-Lombard le impuso una condena de 35 días de prisión en la cárcel parroquial de Orleans, según consta en los registros judiciales.