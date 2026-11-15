Jensen Huang mintió sobre sus relaciones: así se destapó el secreto que lo hundió

La caída de Jensen Huang en Nvidia: según The New York Times, negó durante 13 meses su relación con la presunta espía china y, tras confesarla, aseguró que no había otras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jensen Huang no cayó por una infidelidad. Cayó por mentir. Durante 13 meses sostuvo ante su empresa que su vínculo con Cuando al fin confesó, le aseguró al jefe legal de Nvidia que no había otras relaciones. Cuatro días después, The New York Times lo llamó para preguntarle por Durante 13 meses sostuvo ante su empresa que su vínculo con Alice Huang era solo de negocios., le aseguró al jefe legal de Nvidia que no había otras relaciones. Cuatro días después,lo llamó para preguntarle por Kimberly Powell.

Así lo reconstruyó el diario en una investigación de un año, con documentos y más de 100 fuentes, entre ejecutivos de Nvidia y funcionarios del gobierno de Estados Unidos. La conclusión del Times es dura: en el mundo corporativo, lo peor que puede hacer un CEO es mentir en plena crisis. Por eso los echan.

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Septiembre de 2025: la primera negación

Todo empezó con un llamado del Times a Nvidia, en septiembre de 2025, para preguntar por Megaspeed y por la cercanía entre Huang y Alice Huang. Según personas al tanto, Huang, al que sus empleados describen con un temperamento volcánico, se irritó. No negó conocerla, pero le molestó que insinuaran que eran cercanos.

Nvidia montó una defensa agresiva. Madison Huang, la hija del CEO, que actuaba como su jefa de gabinete, presionó al equipo de comunicación para responder con fuerza. Sumaron a Heller, una consultora de crisis que trabajaba para la familia desde principios de 2025. El mensaje: era una relación de negocios.

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Ilustración de la noche del 6 de noviembre, cuando el jefe legal de Nvidia fue a la casa de Huang y el CEO confesó, según The New York Times (Imagen ilustrativa Infobae)

Después de esa primera nota, Nvidia cambió cómo informa sus ventas por región. Singapur, que el verano boreal anterior había llegado al 22% de la facturación trimestral, unos USD 10.000 millones, desapareció de los balances: la empresa pasó a reportar por sede del cliente y no por lugar de facturación.

Trump lo supo hace un año y no hizo nada

Según relata The New York Times, hace aproximadamente un año, el presidente Donald Trump fue informado de que los servicios de inteligencia estadounidenses vigilaban a Alice Huang, a quien habían identificado como informante de los servicios secretos chinos, y de que mantenía una relación cercana con Jensen Huang, CEO de Nvidia. Pese a conocer esa información, Trump decidió no actuar.

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Y nadie le avisó a Huang que lo estaban vigilando, por razones que el diario no pudo establecer.

Ilustración del viaje a Beijing en mayo: Huang subió al avión presidencial después de que Rubio informara a Trump sobre la relación, según The New York Times (Imagen ilustrativa Infobae)

En la primavera boreal, el secretario de Estado, Marco Rubio, armó un memo clasificado sobre el caso. Cuando se organizó el viaje de Trump a Beijing, en mayo, Huang quedó afuera de la lista de empresarios invitados. Trump lo vio en las noticias y lo hizo subir al Air Force One en una escala en Alaska.

Rubio se enteró de la invitación en pleno vuelo y volvió a informarle al presidente. Trump no se inmutó: celebró en redes tener a bordo al “gran Jensen Huang”.

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Noviembre de 2026: la confesión y la segunda mentira

El 6 de noviembre, el Financial Times publicó que el gobierno creía que la relación era romántica. Esa noche, el jefe legal de Nvidia, Tim Teter, que había defendido a Huang, fue a su casa en Woodside, California. Huang confesó. Su hija aterrizaba en ese momento en Corea del Sur para un evento y la hicieron volver.

Teter le pidió al directorio que actuara. Huang se disculpó ante la empresa y prometió recuperar la confianza. Y en privado, según el Times, les aseguró a los que lo rodeaban, incluido Teter, que no había otras infidelidades.

En los días siguientes recibió mensajes de aliento de Elon Musk, Sam Altman y Larry Fink. El martes lo llamó Trump con un consejo de una palabra: “Peleá”. Huang les decía a sus aliados que ella no era espía, solo una clienta.

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Cuatro días después de la confesión, el Times lo llamó por Powell, la vicepresidenta de salud que dependía de él. “No creo que deba hablar conmigo directamente”, respondió, y cortó. El directorio, de diez miembros, convocó una reunión de emergencia. A la mañana siguiente, Huang había renunciado.

Las consecuencias ya pasaron de Nvidia a Washington

El caso reabrió la discusión sobre los controles de exportación de chips a China y expuso una pelea interna en el gobierno. El viernes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, le dijo a CNBC que su área venía presionando a Comercio desde hacía meses para frenar el flujo de tecnología a China.

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El mes pasado, en una serie de entrevistas con Bloomberg, Huang había dicho que esperaba seguir en Nvidia otros 20 años. “No debería ser un trabajo fácil”, dijo. Duró tres semanas más.