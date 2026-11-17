La junta directiva de Nvidia descartó por el momento considerar la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

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La junta directiva de Nvidia no considera por el momento la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo (CEO) de la compañía, según informó CNBC el lunes 16 de noviembre, citando a una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato.

La decisión del organismo se produce poco después de que Huang renunciara al cargo que ocupó durante 33 años al frente de la empresa que fundó. La salida se precipitó tras el reconocimiento público de una relación extramatrimonial y la publicación de informaciones periodísticas que señalaban vínculos de esa relación con presuntas actividades de inteligencia china, además de otras relaciones con empleadas de la compañía.

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La junta directiva de Nvidia encargó una investigación formal al estudio Wachtell Lipton

De acuerdo con CNBC, el organismo contrató al estudio jurídico Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para liderar una investigación sobre la conducta de Huang y determinar si comprometió secretos corporativos o representó un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. La fuente consultada por el medio indicó que la junta se mantiene enfocada en ese proceso y que no sostiene conversaciones sobre una posible vuelta del ejecutivo.

La dimisión de Jensen Huang ocurrió tras admitir una relación extramatrimonial vinculada a presuntas tareas de inteligencia china. (REUTERS/Kylie Cooper)

Politico precisó que la investigación ya estaba en curso al momento de la publicación y que Nvidia declinó hacer comentarios al respecto. El medio señaló que el organismo había contratado al estudio la semana previa, antes de que trascendiera la posición oficial sobre el regreso de Huang.

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El Financial Times informó que Huang exploró un retorno con aliados

El Financial Times publicó el domingo 15 de noviembre que Huang consideraba un regreso al cargo y había conversado con personas de confianza sobre esa posibilidad. Según el diario, que citó a varias fuentes familiarizadas con el asunto, un aliado de Huang afirmó que armaban un “cuarto de guerra” de ejecutivos de Silicon Valley para presionar a la junta de Nvidia por su restitución, con el objetivo adicional de obtener respaldo de la Casa Blanca.

La misma fuente sostuvo que esos esfuerzos contaban con el apoyo del propio Huang. “Todos los que importan en la tecnología, fuera de los laboratorios de frontera, quieren a Jensen”, afirmó esa persona al Financial Times.

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Sin embargo, Brad Gerstner, director de Altimeter Capital, desmintió públicamente el lunes que Huang hubiera hablado con él sobre ese escenario, en declaraciones recogidas por CNBC. Un representante de Huang declinó comentar sobre especulaciones el domingo anterior. El mismo medio había informado días antes que la junta de Nvidia se había acercado a René Haas, CEO de la fabricante de chips Arm Holdings, como parte de la búsqueda de un sucesor.

Musk, Trump y más de 180.000 firmas respaldan el regreso de Jensen Huang a Nvidia

El apoyo al regreso de Huang tomó forma concreta en las redes. Una petición en línea para su restitución reunió más 180.000 firmas de acuerdo a CNBC. Entre los firmantes y voceros públicos del respaldo figuran Elon Musk, el CEO de Y Combinator, Garry Tan, y el CEO de Epic Games, Tim Sweeney.

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Donald Trump declaró ante la prensa que no le molestaría la vuelta de Jensen Huang a la conducción de Nvidia. (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se pronunció el lunes a favor de la posibilidad. “No estaba en riesgo, y nuestro país ahora es más fuerte que nunca”, dijo Trump ante la prensa cuando le preguntaron por las preocupaciones de seguridad nacional. Además, el mandatario afirmó que “no le molestaría” ver a Huang regresar a la conducción de la empresa.

Nvidia inició la búsqueda de un sucesor para el cargo de CEO

El viernes previo a las publicaciones del lunes, un representante de la junta de Nvidia indicó que la compañía se encontraba en proceso de seleccionar una firma de búsqueda ejecutiva para cubrir el puesto de CEO, según informó CNBC. Esa declaración representó la primera señal pública de que el organismo avanzaba de forma activa hacia la designación de un sucesor.

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Hasta el momento, Nvidia no realizó declaraciones públicas sobre los criterios para la selección del nuevo CEO ni sobre los plazos del proceso. Tampoco trascendió información sobre candidatos internos o externos bajo consideración. La investigación interna, en tanto, continuaba su curso sin fecha de conclusión anunciada.