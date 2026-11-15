La Policía de Nueva York abatió a un presunto secuestrador en Brooklyn

Los efectivos de la Policía de Nueva York emplearon gas pimienta y una pistola de electrochoque antes de abrir fuego (X/@YWNReporter)

Guardar

La Policía de Nueva York mató a tiros a un hombre que embistió con una camioneta contra vehículos policiales y civiles en la autopista Belt Parkway, en el sur de Brooklyn, la noche del sábado, luego de que dos testigos alertaran al 911 sobre una posible víctima atrapada a bordo que pedía ayuda a gritos.

El incidente comenzó alrededor de las 19:19 del sábado, cuando dos personas llamaron al servicio de emergencias desde la esquina de la avenida Surf y la calle 22 Oeste, en Coney Island.

PUBLICIDAD

Un hombre dijo ver a una mujer “pateando y gritando” dentro de una furgoneta blanca; una mujer que llamó junto a él declaró haber escuchado a la víctima repetir “¡Déjame ir!” en varias ocasiones, según informó el jefe asistente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Charles Minch, en una conferencia de prensa.

Mientras aún estaban en línea con el operador, ambos testigos divisaron una unidad policial en la zona y detuvieron a los oficiales para alertarlos, detalló NBC New York.

Dos testigos alertaron al servicio de emergencias 911 en Coney Island sobre una mujer que pedía auxilio dentro de una camioneta blanca (NBC4)

Al acercarse los agentes a la furgoneta, el conductor subió a la vereda y huyó a alta velocidad. Lo que las autoridades no sabían en ese momento era que la mujer ya había abandonado el vehículo: según Minch, ella misma confirmó posteriormente que salió de la camioneta antes de que la policía llegara al lugar.

PUBLICIDAD

Fue hallada horas después, ilesa. Los investigadores concluyeron que los gritos respondían a una disputa doméstica.

La mujer vinculada a la disputa doméstica escapó del vehículo antes de la intervención de los agentes y fue localizada ilesa horas más tarde (Fox 5 NY)

El conductor quedó atrapado en el tránsito y arremetió contra los autos

Los agentes difundieron por radio la descripción del vehículo y su patente. La furgoneta quedó atascada en el tráfico denso del carril este de la Belt Parkway, cerca de la salida 8, en el sector de Sheepshead Bay.

Cuando efectivos uniformados se aproximaron al conductor y le ordenaron descender, el hombre ignoró los comandos. Los oficiales rompieron la ventanilla delantera del lado del acompañante.

“El conductor comenzó a manejar hacia adelante y hacia atrás, embistiendo de manera indiscriminada tanto vehículos policiales como civiles ocupados en la Belt Parkway”, describió Minch.

PUBLICIDAD

Los agentes emplearon gas pimienta y una pistola de electrochoque (Taser), pero ninguno de los dos recursos detuvo al conductor. Ante la continuidad de las embestidas, los efectivos abrieron fuego e hirieron al hombre, informó The New York Times.

El jefe asistente del NYPD, Charles Minch, ofreció detalles del tiroteo en la Belt Parkway durante una conferencia de prensa (NYPD)

El conductor fue declarado muerto en el hospital

Los propios agentes retiraron al herido de la furgoneta, llamaron a una ambulancia e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaban la llegada de los paramédicos.

El conductor fue trasladado al NYU Langone Hospital de Brooklyn, donde fue declarado muerto. El NYPD no reveló su identidad, a la espera de notificar a su familia. Al menos un oficial fue llevado a un hospital para su evaluación.

PUBLICIDAD

Según Minch, el hombre —de 26 años— tenía antecedentes pendientes: era buscado por encarcelamiento ilegal el mes pasado y por una agresión doméstica a comienzos de este mes, en ambos casos con la misma mujer como víctima.

El sospechoso recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar en la autopista y falleció tras su traslado al NYU Langone Hospital (NBC4)

El caso queda bajo revisión del fiscal general del estado de Nueva York

El tiroteo fue captado por al menos una cámara corporal de los agentes involucrados. La División de Investigación de Uso de la Fuerza del NYPD tomó a su cargo el caso, que también quedará bajo la revisión de la Oficina de Investigación Especial del fiscal general del estado de Nueva York, organismo que examina toda muerte ocasionada por un agente policial o de paz en el territorio estatal.

PUBLICIDAD

El incidente obligó al cierre total de la Belt Parkway durante varias horas del sábado por la noche.