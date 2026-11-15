¿Quién apostó USD 8 millones contra Nvidia antes del escándalo?

Un operador anónimo estructuró el 12 de octubre una apuesta de 8,32 millones de dólares a la caída de las acciones de Nvidia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alguien armó el 12 de octubre una apuesta de USD 8,32 millones a que la acción de Nvidia iba a caer. Ese día el papel valía USD 226. A los 17 días, The New York Times publicó que la inteligencia de Estados Unidos sospechaba de una mujer cercana a Jensen Huang. Al mes, Huang renunció.

Hoy esa apuesta vale unos USD 196 millones, 24 veces lo que costó. Lo reveló FT Alphaville, el blog de mercados del Financial Times, con cálculos de la firma Macro Risk Advisors. Nadie sabe quién la hizo.

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Cómo es la apuesta

El operador usó opciones de venta, contratos que funcionan como un seguro: dan derecho a vender una acción a un precio fijado aunque en el mercado valgan menos. Según Macro Risk Advisors, compró 180.000 de esos contratos a USD 150 y, para abaratar el costo, vendió 280.000 a USD 100. Todos vencen en enero.

Con Nvidia a USD 226, apostar a que bajara de USD 150 parecía lejano. El viernes cerró en USD 162,85, un 28% menos que el día de la operación.

La jugada tiene techo y tiene riesgo. La ganancia máxima ronda los USD 892 millones, si la acción termina cerca de USD 100 al vencimiento. Si cae mucho más, el operador empieza a perder.

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La posición en el mercado de opciones alcanzó una valuación de 196 millones de dólares tras la salida de Jensen Huang. (EFE/Sarah Yenesel)

Lo que se sabe y lo que no

El operador no fue identificado. Los USD 196 millones son el valor actual de la posición, no plata cobrada: no se sabe si la cerró.

Tampoco hay nada publicado que indique que usó información reservada. Las dudas sobre Nvidia y China ya eran públicas: el Times había informado en octubre de 2025 sobre la investigación a Megaspeed, y la acción venía en baja desde principios de octubre de este año, según CNBC.

Y había un informe entero, con nombre y firma, que decía lo mismo seis meses antes.

El analista de 31 años al que nadie escuchó

Christian Lamarco tiene 31 años y dirige Culper Research, una firma de tres personas que apuesta a la baja de empresas y publica sus razones. Trabaja desde un departamento en Brooklyn, contó The Wall Street Journal. Bautizó a la firma por la red de espías de George Washington, que conoció en una serie de televisión.

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En mayo publicó un informe de 40 páginas sobre Nvidia. Su tesis, según Fortune: la empresa tenía “un problema significativo con China”. Sostenía que más del 20% de los ingresos por cómputo del año fiscal 2026 dependía de la demanda china, a través de contrabando y de intermediarios del sudeste asiático como Megaspeed.

The New York Times informó sobre sospechas de la inteligencia de Estados Unidos respecto de los vínculos entre Jensen Huang y una ejecutiva de Megaspeed. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también señalaba la cercanía entre Huang y Alice Huang, la ejecutiva de Megaspeed, sin afirmar que fuera una relación romántica. Para armarlo, su equipo entrevistó a exempleados de Nvidia y revisó registros societarios de Singapur y Malasia.

Según el Journal, el día que lo publicó Huang aterrizaba en Beijing en el avión presidencial junto a Donald Trump, y al día siguiente la acción marcó un récord. “Supongo que en este caso les importó seis meses después”, le dijo Lamarco al diario.

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Dos aclaraciones. Culper es parte interesada: gana plata si la acción cae. Y sus acusaciones sobre Megaspeed son suyas, no hechos probados; Megaspeed dice que opera de manera legal. Lamarco no quiso decir cuánto ganó ni si mantiene la apuesta.

Dos formas de verlo venir

Uno avisó en público, con su nombre, y el mercado lo ignoró medio año. El otro apostó en silencio y sigue sin identificar.

Nvidia presenta resultados el martes 17 de noviembre, los primeros sin Huang. Las opciones vencen en enero. Hasta entonces, la apuesta sigue abierta.