EEUU advirtió que Irán podría sufrir un derrumbe económico más rápido que el de Rusia durante la caída soviética

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió que la economía de Irán podría contraerse un 25% en doce meses. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

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La economía de Irán podría sufrir una contracción del 25% en apenas doce meses, un deterioro que, de concretarse, superaría en velocidad al registrado por Rusia durante el proceso de disolución de la Unión Soviética. Así lo advirtió este domingo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien anticipó que las dificultades económicas de la República Islámica podrían entrar en una etapa de aceleración como consecuencia de las presiones internacionales.

Durante una conversación con Fox News, el funcionario estadounidense situó el período de mayor deterioro potencial entre marzo de 2026 y marzo de 2027. Para dimensionar la magnitud de esa estimación, recurrió a un antecedente histórico: la economía rusa perdió un 22% de su tamaño a lo largo de los tres años en los que se produjo el derrumbe de la Unión Soviética.

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“Para ponerlo en perspectiva, la economía rusa cayó un 22% durante los tres años en los que se produjo el colapso de la Unión Soviética”, explicó. A continuación, remarcó la velocidad que podría alcanzar el retroceso iraní: “Así que este sería uno de los colapsos más rápidos de la historia”.

El gobierno estadounidense situó el período de mayor deterioro potencial para Teherán entre marzo de 2026 y marzo de 2027. (REUTERS/Kylie Cooper/Archivo)

Bessent sostuvo que el escenario no solo está marcado por el deterioro de los indicadores económicos, sino también por las consecuencias políticas y personales que las restricciones estadounidenses tienen sobre los integrantes del régimen. Según afirmó, las medidas adoptadas por Washington redujeron considerablemente las posibilidades de desplazamiento internacional de los funcionarios iraníes y limitaron sus conexiones con el exterior.

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“Los hemos aislado por completo. Hemos impuesto restricciones a los viajes aéreos”, declaró el secretario del Tesoro. En ese sentido, sostuvo que las limitaciones impiden que los integrantes del gobierno viajen a determinados destinos para mantener sus vínculos familiares o atender sus intereses financieros.

“Ya no pueden volar a Londres para ver a sus familias, ir a París para encontrarse con sus novias o viajar a Ginebra para consultar su dinero”, agregó, al tiempo que señaló que las sanciones y restricciones no se limitan a las operaciones comerciales, sino que también afectan la movilidad de quienes integran las estructuras de poder de Teherán.

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El funcionario consideró que las consecuencias de esa política comenzaron a hacerse visibles en las declaraciones públicas de representantes de la República Islámica durante el verano. También aseguró que la preocupación se extendió al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una de las principales instituciones del sistema iraní, con influencia militar, política y económica.

La inquietud por las presiones económicas internacionales alcanzó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El secretario del Tesoro también cuestionó la distancia entre los principales dirigentes y las condiciones que atraviesa el país. Según su descripción, buena parte de los altos funcionarios permanece resguardada en instalaciones subterráneas, sin contacto directo con la gravedad de la situación en el exterior.

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“Muchos de los líderes allí son como ratas en una cloaca. Están escondidos en búnkeres subterráneos y no ven lo grave que es la situación en la superficie”, afirmó durante la entrevista.

En ese contexto, Bessent insistió en que el proceso podría acelerarse. “Estoy convencido de que nos acercamos a un punto en el que los acontecimientos se acelerarán”, expresó.

Bessent pidió que Nvidia busque un nuevo CEO fuera de la compañía

Por otra parte, el secretario del Tesoro también se refirió a la situación de Nvidia y consideró que la compañía debería buscar a su próximo director ejecutivo fuera de sus propias filas. La empresa tecnológica quedó envuelta en una controversia después de que Jensen Huang dejara su cargo la semana pasada, en medio de revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales, incluida una que involucraría a una presunta espía china.

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“Esto me hace pensar que, mientras el consejo de administración lleva adelante la búsqueda de un nuevo líder, debería mirar fuera de la compañía. Por lo que estaba sucediendo dentro de la empresa, necesitan una reorganización profunda”, sostuvo Bessent en la misma conversación con Fox News.

Scott Bessent recomendó que Nvidia elija a su próximo director ejecutivo fuera de la empresa tras la dimisión de Jensen Huang. (REUTERS/Manami Yamada/Foto de archivo)

El funcionario también reclamó explicaciones sobre los controles internos de Nvidia y el cumplimiento de las restricciones estadounidenses a las exportaciones de tecnología. En ese sentido, señaló que la junta directiva y los asesores legales externos de la compañía deberían responder, en un plazo de diez días, preguntas sobre su cultura de cumplimiento normativo.

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