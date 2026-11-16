Estados Unidos

El Día de Acción de Gracias más caro en años, con gasolina récord y pasajes un 17% más altos, frena una racha de tres años de récords de viajeros

Un corte aéreo masivo y la presión inflacionaria marcan el arranque de la temporada de fiestas en Estados Unidos

Costos en alza y menos viajeros: el feriado más concurrido de Estados Unidos llega en un contexto económico adverso (REUTERS/Kamil Krzaczynski/File Photo)
Costos en alza y menos viajeros: el feriado más concurrido de Estados Unidos llega en un contexto económico adverso (REUTERS/Kamil Krzaczynski/File Photo)
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El Día de Acción de Gracias es, año tras año, el feriado más viajado de Estados Unidos. Desde que terminó la pandemia de COVID-19, cada edición superó a la anterior en cantidad de desplazamientos.

Este año, por primera vez, esa racha se interrumpe: la inflación, el encarecimiento del petróleo y el alza sostenida de los pasajes aéreos cambian el panorama.

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La Asociación Americana del Automóvil (AAA) proyectó este lunes que 81,5 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros (50 millas) desde su hogar entre el martes previo al feriado y el lunes siguiente.

Son unas 121.000 personas menos que el año pasado, una caída del 0,1% que, aunque mínima en términos porcentuales, pone fin a tres temporadas consecutivas de máximos históricos.

Vista superior de manos sobre una mesa de madera con pavo asado, papas, zanahorias, salsas, copas de vino y platos
El feriado que reúne a millones de familias cada noviembre enfrenta este año su edición más costosa en la historia reciente (Magnific)

Los pasajes aéreos, bajo presión

Stacey Barber, vicepresidente de viajes de AAA, reconoció el impacto de la inflación en la decisión de los estadounidenses. “El número de viajeros es levemente menor, en parte por los mayores costos. Pero no notarán gran diferencia”, declaró en un comunicado citado por AP News.

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Los precios de los boletos aéreos en el país subieron más del 22% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con los datos más recientes del gobierno. Las aerolíneas también incrementaron los cargos por equipaje facturado.

El grupo de investigación económica de Visa analizó transacciones con tarjeta de crédito de septiembre y concluyó que el gasto en pasajes aéreos para viajes entre el 1 de noviembre y el 15 de enero cayó respecto al año anterior en todos los segmentos de ingreso, excepto en los hogares con ingresos superiores a USD 200.000 anuales.

Una mujer con gafas y blusa roja frente a una oficina con el logotipo de AAA Travel al fondo
La vicepresidente de viajes de AAA reconoció el impacto de los costos, aunque relativizó su efecto real sobre el tráfico (AAA)

La firma de análisis de aviación Cirium informó que las reservas de vuelos para Thanksgiving acumulaban un retraso del 1,6% frente al año anterior, medido hasta fines de octubre.

Los vuelos de ida y vuelta dentro del país, reservados a través de AAA para el período del feriado, costaron en promedio USD 800 por pasaje, un 17% más que en 2025. La organización estimó que casi 6 millones de personas volarán entre el 24 y el 30 de noviembre.

Los destinos domésticos más elegidos para el vuelo de Thanksgiving son tres ciudades de Florida: Orlando, Fort Lauderdale y Miami.

Las aerolíneas trasladaron al pasajero el encarecimiento del combustible con subas en tarifas y cargos por equipaje (REUTERS/Marco Bello)
Las aerolíneas trasladaron al pasajero el encarecimiento del combustible con subas en tarifas y cargos por equipaje (REUTERS/Marco Bello)

El combustible, otro frente de preocupación

El precio del combustible también presiona los bolsillos de quienes eligen el auto. El galón de gasolina regular promedió USD 3,82 el domingo, frente a USD 3,08 en el mismo período del año pasado, tal como precisó AAA.

Si los valores se sostienen hasta el feriado, se convertiría en el Día de Acción de Gracias más caro en términos de combustible de la historia. El récord anterior era de USD 3,58, registrado en 2022.

El precio del galón de gasolina no bajó lo suficiente para aliviar el golpe en el bolsillo de los conductores (REUTERS/Andrew Kelly)
El precio del galón de gasolina no bajó lo suficiente para aliviar el golpe en el bolsillo de los conductores (REUTERS/Andrew Kelly)

El encarecimiento del combustible tiene origen en el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, que disparó los precios del petróleo durante los últimos meses.

Esa misma presión inflacionaria fue uno de los temas centrales de las elecciones de medio término de este mes.

La guerra entre Washington y Teherán disparó el precio del crudo y sus efectos llegaron hasta las bombas de gasolina del feriado (U.S. Central Command/Handout via REUTERS)
La guerra entre Washington y Teherán disparó el precio del crudo y sus efectos llegaron hasta las bombas de gasolina del feriado (U.S. Central Command/Handout via REUTERS)

AAA proyecta que la mayoría de los viajeros optará por el automóvil como medio de transporte.

En paralelo, la organización estima que ómnibus, trenes y cruceros transportarán un 4% más de pasajeros que en 2025.

El transporte terrestre y marítimo gana terreno frente al avión en un año en que volar se volvió notablemente más caro (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)
El transporte terrestre y marítimo gana terreno frente al avión en un año en que volar se volvió notablemente más caro (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

Un incidente aéreo añade incertidumbre

El viernes pasado, una falla en los sistemas de comunicación y los radares del control de tráfico aéreo de Estados Unidos obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a detener todos los vuelos del país durante más de cuatro horas. El incidente dejó cancelaciones y demoras a lo largo del fin de semana.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, y el administrador de la FAA, Bryan Bedford, afirmaron que el tráfico aéreo volvería a la normalidad antes del inicio del período de Thanksgiving.

Bryan Bedford (izq) y Sean Duffy (der) salieron a contener la incertidumbre tras el corte aéreo del viernes y aseguraron que el sistema estaría normalizado antes del feriado (REUTERS/Eric Lee)
Bryan Bedford (izq) y Sean Duffy (der) salieron a contener la incertidumbre tras el corte aéreo del viernes y aseguraron que el sistema estaría normalizado antes del feriado (REUTERS/Eric Lee)

La portavoz de AAA, Aixa Diaz, aclaró que el corte del viernes no debería afectar el volumen de viajeros del feriado, siempre que no se repita.

“Los viajeros son resilientes y, según lo que AAA ha observado en el pasado, hace falta mucho para que se queden en casa durante las fiestas”, escribió Díaz en un correo electrónico.

El pronóstico de AAA fue elaborado semanas antes de que ocurriera el incidente, tal como informó AP News.

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