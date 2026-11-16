El Tesoro de los Estados Unidos exige a Nvidia una reestructuración drástica y un líder externo tras la salida de Huang

El Tesoro exige a Nvidia una reestructuración drástica y un líder externo tras la salida de Huang. (REUTERS/ARCHIVO)

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Aumenta la presión sobre Nvidia Corp. días después de que destituyera a Jensen Huang como director ejecutivo, mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessent, instó a la compañía a realizar una reestructuración “drástica” de su liderazgo y a aclarar su cumplimiento de los controles a las exportaciones de sus codiciados chips de inteligencia artificial.

La directora ejecutiva interina de Nvidia, Colette Kress, estará bajo intenso escrutinio el martes, cuando el fabricante de chips presente sus resultados trimestrales tras la dramática salida de Huang la semana pasada por un escándalo que desató una crisis sin precedentes en la compañía. Nvidia inició la búsqueda de un sucesor, mientras algunos aliados de Huang en Silicon Valley promueven su regreso al máximo cargo.

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Bessent intentó el domingo cerrar la puerta a un posible regreso de Huang al pedir al directorio de Nvidia que busque fuera de la compañía a su nuevo liderazgo, después de una serie de acusaciones de que facilitó ventas de sus avanzados chips de inteligencia artificial a entidades chinas. En los últimos días, el secretario del Tesoro también ha responsabilizado al Departamento de Comercio por no hacer lo suficiente para hacer cumplir las restricciones estadounidenses a las exportaciones.

“Esto me hace pensar que, mientras el directorio busca un nuevo líder, necesita recurrir a alguien de fuera de la compañía”, dijo Bessent en una entrevista con Sunday Morning Futures, de Fox News. “Necesitan una reestructuración drástica”.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, solicitó al directorio de Nvidia que designe a un nuevo líder externo a la empresa. (REUTERS/ARCHIVO)

Sin embargo, horas después de que se emitiera la entrevista de Bessent, Financial Times informó que Huang ha estado analizando la posibilidad de regresar a la compañía que cofundó hace más de tres décadas, mientras algunos partidarios de Silicon Valley organizan una “sala de guerra” para recabar apoyo. Nvidia y un portavoz de Huang declinaron hacer comentarios.

Las acciones de Nvidia registraban pocos cambios en las primeras operaciones en Robinhood, después de que un contrato de futuros perpetuos en la cadena de bloques Hyperliquid vinculado al precio de las acciones de la compañía estadounidense avanzara más de 3% el domingo. Los títulos vienen de registrar su peor semana desde abril de 2025.

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Las revelaciones de que Jensen Huang mantuvo una relación extramarital con Alice Huang, una exejecutiva de Megaspeed International, con sede en Singapur, de quien Estados Unidos sospecha que es una espía china, han obligado a la compañía —que ha desempeñado un papel crucial en el auge de la IA— a afrontar un profundo escrutinio. El exdirector de Nvidia promovió la adopción de la IA y sumó al presidente Donald Trump como aliado para despejar regulaciones que pudieran frenar el crecimiento de la tecnología.

Tras la renuncia de Jensen Huang, Bessent dijo que quiere saber si Nvidia ignoró intencionalmente señales de alerta sobre empresas fantasma, muchas de ellas en Singapur, que canalizaban chips hacia China, lo que indica que busca desplazar el foco de los “deslices” personales del exdirector ejecutivo hacia los aspectos legales y de seguridad nacional.

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“Quiero volver una y otra vez a cuál era la cultura en Nvidia y si estaban impulsando estas ventas aparentemente ilícitas para inflar sus ingresos y ganancias”, dijo Bessent. “Y creo que necesitamos respuestas del directorio y de los abogados externos en los próximos 10 días”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos encabeza una investigación sobre Megaspeed por sospechas de contrabando de semiconductores y también investiga si entidades vinculadas a Alice Huang participaron en intentos de introducir clandestinamente en China productos fabricados por Super Micro Computer Inc., según informó Bloomberg News. Megaspeed ha negado haber cometido irregularidades y Super Micro ha dicho que Megaspeed nunca fue uno de sus clientes.

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Jensen Huang aceptó declarar a puerta cerrada ante legisladores de comités de la Cámara de Representantes. (REUTERS/ARCHIVO)

El directorio de Nvidia inició una investigación interna sobre la relación de su exdirector ejecutivo con Alice Huang, aunque también ha dicho que no cree que la seguridad nacional o los secretos de la compañía se hayan visto comprometidos. Las autoridades federales mantienen abierta una investigación por espionaje, además de las pesquisas sobre un posible contrabando de chips, mientras comités clave del Congreso comienzan sus propias revisiones.

Huang aceptó testificar a puerta cerrada ante legisladores de la Cámara de Representantes sobre su relación con Alice Huang, según el representante republicano John Moolenaar, quien preside el Comité Selecto de la Cámara sobre el Partido Comunista Chino. Su comité y otros dos todavía están coordinando una fecha con Huang, y sus miembros quieren determinar si pudo haberse expuesto información sensible, dijo Moolenaar en Face the Nation, de CBS.

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La gestión de los controles a las exportaciones por parte del Departamento de Comercio ha atraído la atención del Congreso, pero también de miembros de la propia administración. El viernes, Bessent dijo que desde hace tiempo apoyaba incluir a Megaspeed en una lista negra comercial, pero señaló específicamente al secretario de Comercio, Howard Lutnick, como el funcionario del gabinete que tendría que tomar medidas, un punto que reiteró el domingo.

“Como dije, muchos otros departamentos estaban presionando para que esto ocurriera, y Comercio tenía la facultad de actuar”, dijo el secretario del Tesoro.

Moolenaar dijo que también “hay preguntas que Howard Lutnick y todo el Departamento de Comercio deben responder”. Los demócratas, que asumirán oficialmente el control mayoritario de la Cámara y el Senado en enero, también quieren escuchar a Lutnick.

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“Parece que él ha sido el obstáculo dentro del gobierno para detener el flujo de estos chips de Nvidia hacia China”, dijo en Face the Nation el representante Jim Himes, de Connecticut, principal demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara. “Es responsabilidad del secretario de Comercio y del presidente impedir que eso ocurra”.

Mientras tanto, en Nvidia, el directorio comenzó a buscar candidatos para reemplazar a Huang, aunque el proceso aún se encuentra en sus primeras etapas. Primero, la compañía deberá superar la presentación de sus resultados trimestrales el martes, que promete ser una de las más observadas de los últimos tiempos.

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La salida de Jensen Huang derivó de su vínculo con una exejecutiva de Megaspeed a quien las autoridades investigan por presunto espionaje. (REUTERS/ARCHIVO)

Una cuestión clave será cómo abordarán los ejecutivos el tema de la sucesión durante la conferencia con analistas. Aunque las acciones de Nvidia cayeron 12,7% la semana pasada, algunos accionistas destacados han expresado su apoyo a Huang, incluida la posibilidad de que regrese al fabricante de chips que convirtió en una de las compañías más valiosas del mundo.

En una publicación en redes sociales, Altimeter Capital Management y Atreides Management citaron “el extraordinario éxito del liderazgo de Jensen Huang durante un largo período” y la incertidumbre creada por su salida para instar al directorio a adoptar un enfoque “lento, mesurado y deliberado” sobre el futuro liderazgo de Nvidia.

Eso debería incluir “el posible regreso de Jensen Huang”, escribieron Brad Gerstner, de Altimeter, y Gavin Baker, de Atreides, en una carta al directorio de Nvidia publicada en X. Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla Inc. y otro aliado de Huang, también ha expresado su apoyo a un regreso y firmó una petición en internet.

Sin embargo, las exigencias de Bessent de cambios significativos en la compañía y las circunstancias de la salida de Huang hacen poco probable su regreso. Moolenaar, cuyo comité se centra en la rivalidad estratégica de China con Estados Unidos, sugirió que el exdirector ejecutivo debería haber sabido que “todo ciudadano chino” puede ser presionado para espiar por el Partido Comunista.

(Bloomberg)