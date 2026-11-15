Miami inauguró el sendero The Underline de 16 kilómetros para bicicletas y peatones

Miami inauguró los 16 kilómetros del sendero Kenneth C. Griffin Urban Trail bajo las vías del Metrorail con una inversión de USD 150 millones (The Underline)

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Tras ocho años de obras y una inversión de alrededor de USD 150 millones, Miami inauguró el 12 de noviembre de 2026 los 16 kilómetros (10 millas) completos del Kenneth C. Griffin Urban Trail, el sendero peatonal y ciclista que corre bajo las vías del Metrorail desde Brickell hasta Dadeland.

La ceremonia de corte de cinta, celebrada en Coral Gables, cerró el capítulo constructivo de uno de los proyectos de espacio público más ambiciosos de la historia del condado.

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La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, presidió el acto junto a funcionarios del condado y de las ciudades de Miami y Coral Gables, filántropos del sur de la Florida y el equipo de Friends of The Underline, la organización sin fines de lucro que lidera el proyecto.

“Fue una idea descabellada que tomó este espacio subutilizado y olvidado y lo convirtió en algo verdaderamente icónico”, dijo Levine Cava, según recogió el Miami Herald. Además agregó: “Espero que nos inspire a encontrar otros espacios públicos que podamos disfrutar”.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, presidió el corte de cinta del Kenneth C. Griffin Urban Trail en Coral Gables (@MayorDaniella)

El corredor conecta ocho estaciones de Metrorail y beneficia a 107.000 residentes

El Kenneth C. Griffin Urban Trail forma parte de The Underline, un parque urbano lineal que transforma 49 hectáreas (120 acres) de terreno público —propiedad del condado, la ciudad de Miami y Coral Gables— en un corredor multimodal.

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El proyecto ofrece acceso directo a ocho estaciones del Metrorail, rutas de autobús y tranvías locales, y está al alcance de 107.000 residentes en un radio de 10 minutos a pie. Además, conecta con una universidad, 24 escuelas, dos hospitales, tres centros de atención urgente, cuatro grandes centros comerciales y más de 10.000 negocios.

La iniciativa fue financiada mediante una alianza público-privada que combinó fondos federales de la Administración Federal de Tránsito (FTA), aportes del estado de Florida, del condado de Miami-Dade, de las ciudades de Miami y Coral Gables, de la Knight Foundation y de donantes privados.

La organización Friends of The Underline administra esos recursos y está obligada, por contrato con el condado, a recaudar USD 3 millones anuales para el mantenimiento del parque a través de The Underline Conservancy.

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El parque lineal The Underline conecta ocho estaciones del Metrorail y se ubica al alcance de 107.000 residentes a pie (Fourth Place)

El nombre del sendero proviene de una donación de USD 5 millones del magnate Ken Griffin

El nombre del trail alude al magnate Kenneth C. Griffin, director ejecutivo del fondo de cobertura Citadel, que trasladó su sede de Chicago a Miami en 2022. En 2021, Griffin donó USD 5 millones para crear un fondo de dotación destinado al mantenimiento permanente de los caminos pavimentados, según informó el Miami Herald.

A cambio, la organización le otorgó la denominación del sendero. El nombre de Griffin ya aparece en varios edificios del sur de la Florida: un instituto de neurociencias de Baptist Health en Kendall, una torre quirúrgica del Hospital Nicklaus Children’s en Coral Gables, un centro de investigación oncológica de la Universidad de Miami y una galería del Pérez Art Museum Miami.

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“The Underline realmente refleja lo mejor de Miami: ambición, ingenio, una actitud de que todo es posible, y la transformación de 16 kilómetros de espacio subutilizado en un lugar donde la gente se conecta, experimenta el arte y la recreación”, explicó Julia Quinn, directora de filantropía de Citadel.

El magnate Kenneth C. Griffin aportó USD 5 millones a un fondo de dotación para asegurar la preservación de los caminos (REUTERS/Mike Blake)

Dos áreas recreativas permanecen en construcción hasta principios de 2027

Aunque el trayecto completo ya está habilitado para ciclistas y peatones, el parque no alcanzó su forma definitiva. Meg Daly, fundadora de Friends of The Underline —quien concibió el proyecto en 2013 tras sufrir un accidente en bicicleta—, explicó que dos de las aproximadamente 22 “salas” temáticas del parque permanecen en obras: Pineland Courts, con cuatro canchas de pádel y una de básquet cerca de Stanford Drive y la Universidad de Miami, y Rock Ridge Plaza, un espacio recreativo en Ponce de León Boulevard.

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Ambas áreas estarán terminadas entre diciembre y principios de 2027, según confirmó Jake Moskowitz, director de ingresos de Friends of The Underline, al medio local Miami Herald.

Se encuentran en funcionamiento espacios como Inter Stage en Brickell, que recibió conciertos al aire libre y eventos de transmisión del Mundial de fútbol; el Urban Gym en Brickell, donde Baptist Health ofrece clases de yoga los sábados; y el Chewy Bark Park en Coral Gables, con encuentros mensuales para dueños de mascotas.

Las obras en las áreas recreativas Pineland Courts y Rock Ridge Plaza concluirán entre diciembre y los primeros meses de 2027 (The Underline)

The Underline se proyecta como modelo para una red ciclista de 362 kilómetros en Miami-Dade

The Underline también impulsa un entorno social más amplio. El programa Park Stewards, una alianza entre Chapman Partnership, la Lennar Foundation y la organización, capacita y emplea con salario digno a personas que atraviesan situaciones de falta de vivienda, y les otorga certificación para el mantenimiento de parques públicos una vez que concluyen el programa.

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Una segunda celebración, de mayor escala y posiblemente en formato de festival de varios días, está prevista para febrero de 2027, cuando concluyan las últimas obras. El proyecto es, además, parte del Miami Loop, una red de escala condal que aspira a conectar 362 kilómetros (225 millas) de senderos peatonales, ciclistas y corredores verdes.

The Underline se integra dentro del proyecto Miami Loop para conformar una red de 362 kilómetros de corredores verdes en Miami-Dade (Fourth Place)

Ludlam Trail, un recorrido de 9 kilómetros (5,6 millas) que reemplazará una vía ferroviaria abandonada en Miami-Dade, es el próximo proyecto en ese esquema, y Levine Cava anticipó que el modelo de financiamiento de The Underline —al que describió como “lasaña de fondos”— podría replicarse para sacarlo adelante.

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