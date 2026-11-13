Suspensión de vuelos en Estados Unidos EN VIVO: investigan una falla en el sistema de control del tráfico aéreo

La Administración Federal de Aviación ordenó mantener en tierra todas las aeronaves que todavía no despegaron por motivos de seguridad. Los vuelos internacionales serán evaluados caso por caso (REUTERS/Joshua Lott)

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes suspender todos los despegues en los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control del tráfico aéreo. La medida, anunciada este viernes por el secretario de Transporte, Sean Duffy, responde a motivos de seguridad y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.

La restricción alcanza a los vuelos que todavía permanecen en tierra, mientras que las aeronaves que ya están en el aire podrán completar sus trayectos. Los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos serán evaluados caso por caso, según informó la FAA.

Duffy confirmó que los técnicos de la agencia trabajan para identificar el origen de la falla.

La suspensión representa un hecho excepcional para el país, que administra el espacio aéreo más transitado del mundo, con un promedio de más de 45.000 vuelos diarios y unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas. Es la tercera paralización general de despegues en lo que va del siglo: las anteriores ocurrieron tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y por una falla informática en enero de 2023.