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Suspensión de vuelos en Estados Unidos EN VIVO: investigan una falla en el sistema de control del tráfico aéreo

La Administración Federal de Aviación ordenó mantener en tierra todas las aeronaves que todavía no despegaron por motivos de seguridad. Los vuelos internacionales serán evaluados caso por caso

La Administración Federal de Aviación ordenó mantener en tierra todas las aeronaves que todavía no despegaron por motivos de seguridad. Los vuelos internacionales serán evaluados caso por caso (REUTERS/Joshua Lott)
La Administración Federal de Aviación ordenó mantener en tierra todas las aeronaves que todavía no despegaron por motivos de seguridad. Los vuelos internacionales serán evaluados caso por caso (REUTERS/Joshua Lott)

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes suspender todos los despegues en los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control del tráfico aéreo. La medida, anunciada este viernes por el secretario de Transporte, Sean Duffy, responde a motivos de seguridad y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.

La restricción alcanza a los vuelos que todavía permanecen en tierra, mientras que las aeronaves que ya están en el aire podrán completar sus trayectos. Los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos serán evaluados caso por caso, según informó la FAA.

Duffy confirmó que los técnicos de la agencia trabajan para identificar el origen de la falla.

La suspensión representa un hecho excepcional para el país, que administra el espacio aéreo más transitado del mundo, con un promedio de más de 45.000 vuelos diarios y unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas. Es la tercera paralización general de despegues en lo que va del siglo: las anteriores ocurrieron tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y por una falla informática en enero de 2023.

A continuación, la cobertura minuto a minuto de la suspensión de vuelos en Estados Unidos

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22:05 hsHoy

Informes preliminares descartan que la falla aérea en Estados Unidos se deba a un ciberataque

Los primeros informes sobre la falla que afectó las comunicaciones y los sistemas de control del tráfico aéreo en Estados Unidos no apuntan a un ciberataque, según informaron dos funcionarios a la cadena CNN.

En paralelo, el FBI mantiene un seguimiento de la situación a través de sus oficinas en todo el país, de acuerdo con otra fuente policial citada por la cadena estadounidense. La investigación continúa para determinar el origen del problema.

22:02 hsHoy

Varias zonas del espacio aéreo de Estados Unidos quedaron sin servicio de controladores

La interrupción de las comunicaciones provocó que algunas áreas del espacio aéreo de Estados Unidos quedaran bajo la categoría operativa conocida como “ATC Zero”, que se aplica cuando los controladores no cuentan con los recursos necesarios para supervisar y coordinar los vuelos. La situación alcanzó al área de aproximación de Chicago y amenazó con extenderse a su centro de control, según una advertencia transmitida por radio a los pilotos.

Durante esa comunicación, un controlador informó que habían dejado de funcionar tanto las frecuencias utilizadas para hablar con las aeronaves como los sistemas que permiten transferir la supervisión de un vuelo entre distintos sectores y registrar su recorrido. Estos mecanismos son fundamentales para mantener la separación entre aviones y organizar el tránsito en el espacio aéreo.

La pérdida de esas herramientas impide desarrollar las operaciones habituales con normalidad. Aunque ciertas aeronaves pueden continuar volando bajo reglas visuales, las restricciones obligan a desviar numerosos trayectos y mantener otros aviones en tierra hasta que se restablezcan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad.

21:59 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Estados Unidos suspendió los vuelos de salida en todo el país por “razones de seguridad”: es la segunda interrupción de este tipo desde el 11-S

La medida se tomó tras una serie de problemas graves en las comunicaciones con el control del tráfico aéreo. Los aviones que ya estaban en el aire pueden aterrizar, mientras que los vuelos internacionales serán evaluados caso por caso

Por Lucila Gomez

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que los técnicos de la FAA investigan el origen del incidente (FlightRadar).
El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que los técnicos de la FAA investigan el origen del incidente (FlightRadar).

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes la suspensión nacional de todos los vuelos de salida por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”, después de informar problemas graves en las comunicaciones del control de tránsito aéreo.

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