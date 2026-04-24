Estados Unidos

Citadel de Ken Griffin critica a Mamdani por usar su apartamento para promover el plan fiscal de Nueva York

Una reciente iniciativa del alcalde busca aplicar nuevas tasas a segundas residencias, lo que ha generado respuestas contundentes desde el sector financiero y profundizado la discusión sobre la equidad tributaria local

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Imagen compuesta de dos hombres: Ken Griffin en traje oscuro gesticulando ante un fondo azul y Zohran Mamdani hablando en traje con anillos en su mano izquierda.
Ken Griffin, CEO de Citadel, y Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ken Griffin, fundador de la firma de inversión Citadel, enfrenta un nuevo capítulo de tensiones con la administración de Nueva York tras el uso de su penthouse de USD 238 millones como símbolo en la campaña del alcalde Zohran Mamdani para gravar los departamentos de lujo. El debate, que posiciona la vivienda de Griffin en Central Park como emblema de la desigualdad tributaria, está en el centro de la propuesta del alcalde para financiar servicios sociales y atender el déficit de la ciudad, según detalló el Financial Times.

El alcance de la medida propuesta por Mamdani se traduce en una cifra concreta: aproximadamente 13.000 propiedades en Nueva York —ciudad con 8 millones de habitantes— quedan sujetas a la nueva imposición fiscal dirigida a segundas residencias con un valor superior a USD 5 millones.

Este gravamen apunta a quienes pasan temporadas breves en la ciudad y, de acuerdo con Mamdani, aportan proporcionalmente menos a las arcas municipales en comparación con los residentes de tiempo completo. El objetivo declarado es ampliar la financiación de programas como el acceso gratuito a guarderías y reducir el déficit multimillonario que afronta la administración local.

La respuesta de Citadel fue inmediata y contundente. En un memorando dirigido al personal, Gerald Beeson, jefe de operaciones de la firma, acusó a Mamdani de mostrar “ignorancia y desprecio... hacia quienes han estado siempre comprometidos con la construcción de una de las más grandes ciudades del mundo”. Beeson lamentó que el nombre de Griffin se presente “como ejemplo de quienes supuestamente no asumen su parte del costo de la costosa y a menudo derrochadora gestión de Nueva York”.

ARCHIVO: Ken Griffin, fundador y director ejecutivo de Citadel, asiste a la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026 (Reuters)
ARCHIVO: Ken Griffin, fundador y director ejecutivo de Citadel, asiste a la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026 (Reuters)

En los últimos cinco años, los trabajadores y directivos de Citadel, incluidos quienes no residen en Nueva York, han abonado cerca de USD 2.300 millones en impuestos municipales y estatales. De acuerdo con Beeson, estos recursos han contribuido a financiar infraestructura, escuelas, parques y servicios de emergencia, lo que, en su opinión, evidencia el compromiso de la firma con la ciudad.

El proyecto que impulsa Mamdani lo catapultó de un puesto poco conocido en la asamblea estatal al liderazgo de la mayor ciudad estadounidense, a través de una campaña centrada en la vivienda accesible y la crítica a la concentración de riqueza. La serie de tensiones entre el alcalde de orientación socialista-democrática y un pequeño grupo de multimillonarios —entre los que destaca Griffin— refleja un momento de conflicto entre la gobernanza progresista y los intereses del sector financiero en la metrópoli.

El enfrentamiento se intensificó tras la publicación de un video de Mamdani grabado frente al penthouse de Griffin, donde hacía un llamado a la responsabilidad fiscal de los grandes patrimonios. La iniciativa no es la primera en generar resistencia entre los inversores de alto perfil, quienes han manifestado una oposición abierta al nuevo enfoque tributario, bajo el argumento de que podría desalentar inversiones y consumo local.

Zohran Mamdani, un hombre con barba oscura y traje, habla frente a micrófonos con su mano derecha levantada. Al fondo, personas y pancartas borrosas
El impuesto pied-à-terre, impulsado por el alcalde Zohran Mamdani busca recaudar al menos $500 millones anuales para servicios públicos. Sin embargo, atrajo múltiples críticas (Reuters)

Beeson subrayó además los planes inminentes de Citadel para la reconstrucción de su edificio en 350 Park Avenue, anticipando la generación de 6.000 empleos en la construcción y una valoración del proyecto próxima a USD 6.000 millones, siempre y cuando se concrete la inversión, conforme a lo comunicado en el memorando.

En el terreno filantrópico, la compañía sostiene que Griffin ha realizado aportes personales por USD 650 millones destinados a la lucha contra la pobreza y la educación gratuita para personas desfavorecidas. Citadel sostiene que este historial refuerza su argumento en contra de la nueva tasa propuesta.

En conversaciones previas con ejecutivos de Wall Street y declaraciones a Financial Times, Mamdani enfatizó que no mantiene una “oposición irreflexiva ni a ningún sector, individuo o categoría de patrimonio neto”. Según el medio, la postura oficial de Citadel es no formular comentarios adicionales, mientras que la oficina del alcalde no respondió inmediatamente a la solicitud de declaraciones.

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