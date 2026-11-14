EN VIVO: Continúan los retrasos en los aeropuertos de EEUU luego de la reanudación de salidas de vuelos

Los vuelos en Estados Unidos se reanudaron este sábado, después de la suspensión nacional de despegues que se extendió durante varias horas por una falla en las comunicaciones. Las autoridades advirtieron que el regreso a la normalidad demandará tiempo.
La paralización del viernes alteró los planes de cientos de miles de pasajeros. Algunos viajeros fueron obligados a bajar de los aviones poco antes de la salida, mientras el personal de las aerolíneas intentaba conocer el alcance de la interrupción.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que la Administración Federal de Aviación (FAA) reabrió el espacio aéreo el viernes por la noche después de restablecer el funcionamiento de las instalaciones de control de tránsito aéreo. “Nos llevará tiempo reanudar las operaciones normales... Nuestra máxima prioridad es la seguridad de usted y su familia cuando vuele”, dijo Duffy.
Duffy atribuyó el incidente a las deficiencias de una red tecnológica antigua. “Este es un problema de un sistema antiguo”, sostuvo y agregó: “Tenemos switches muy viejos, routers muy viejos”. El funcionario subrayó que la infraestructura todavía depende de conexiones instaladas hace décadas. “Usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un viejo sistema que se cayó, y se cayó en todas partes. Se sobrecargó”, explicó.
A continuación, la cobertura minuto a minuto de la suspensión de vuelos en Estados Unidos:
Últimas actualizaciones
El fallo en el sistema aéreo de EEUU afecta a 18.000 pasajeros en México
Las restricciones aéreas aplicadas el viernes en Estados Unidos alteraron los itinerarios de 193 vuelos y afectaron a 18.002 pasajeros en aeropuertos mexicanos, informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
La autoridad mexicana indicó que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) notificó el levantamiento de las medidas a las 19:44, hora del centro de México, equivalente a la 1:44 GMT del sábado.
“Se espera que, en las próximas horas, las operaciones aéreas hacia las distintas ciudades de Estados Unidos se restablezcan de manera paulatina”, señaló la AFAC.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el balance hasta las 22:00 registró 73 vuelos afectados: 29 demorados y 44 cancelados. La interrupción alcanzó a 10.293 pasajeros en esa terminal.
Continúan los retrasos en EEUU luego de la reanudación de salidas de vuelos: más de 8.600 vuelos afectados
La suspensión nacional de despegues en Estados Unidos provocó más de 6.600 cancelaciones y 8.600 demoras, de acuerdo con datos de FlightRadar24. Además, otros 1.500 vuelos ya figuraban como cancelados para el domingo.
Analistas del sector aéreo advirtieron que la paralización de las operaciones durante cuatro horas podría extender las alteraciones en las programaciones de las aerolíneas durante varios días, debido a los cambios en la ubicación de aviones y tripulaciones.
“Nos llevará tiempo reanudar las operaciones normales”, sostuvo el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy. En el aeropuerto de Las Vegas, se les informó a los pasajeros que sus viajes se retrasarán debido al viento.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Aeropuerto de la CDMX reactiva vuelos a EEUU de forma paulatina
Después de horas, se han reanudado las operaciones de nuestro país hacia la Unión Americana
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes la suspensión nacional de todos los vuelos de salida por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”, lo que afecta directamente las operaciones entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y destinos en ese país.
United Airlines comienza a restablecer el servicio
United Airlines anunció poco antes de las 22:00, hora del Este, que retomaría parte de sus operaciones después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) levantara la suspensión nacional de vuelos.
“United reanuda sus operaciones, incluidos algunos vuelos de los viernes por la noche”, informó la compañía en un comunicado.
La aerolínea señaló que mantendrá como prioridad la seguridad de pasajeros y empleados durante el restablecimiento de los itinerarios. “Gracias por su paciencia mientras trabajamos para restablecer nuestro horario habitual”, añadió.
United recomendó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto. También indicó que permitirá cambios de reserva sin cargos adicionales ni diferencias de tarifa.
La interrupción vuelos genera frustración y ansiedad entre los viajeros
El vuelo transcontinental de David Johnson sufrió dos demoras. Barbara Steinberg anticipaba que perdería su reunión de exalumnos de la escuela secundaria. Grissel Francis, en cambio, pensó en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
“Fue un poco aterrador”, dijo Francis el viernes, durante la mayor interrupción del tráfico aéreo en Estados Unidos desde los ataques de 2001. “Te vienen a la mente esos recuerdos del 11-S, ¿sabes?”.
Los tres pasajeros estuvieron entre las decenas de miles de viajeros que debieron modificar sus planes después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) impusiera una suspensión nacional de despegues que se extendió durante cuatro horas.
Según FlightRadar24, la interrupción dejó más de 6.600 vuelos cancelados y 8.600 demorados.
Se reanudarán las salidas de vuelos tras someter los sistemas a “pruebas exhaustivas”
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó la suspensión nacional de vuelos y confirmó que algunas salidas comenzarían a reanudarse tras las pruebas realizadas en sus sistemas.
El organismo informó poco después de las 22:00, hora de Miami, que verificó la estabilidad de sus plataformas antes de autorizar el regreso gradual de las operaciones aéreas.
“Antes de reanudar los vuelos, sometimos nuestros sistemas a pruebas exhaustivas para comprobar que estaban estables y que las operaciones seguían siendo confiables”, señaló la FAA en una publicación en X.
La agencia recomendó a los pasajeros que consulten directamente con sus aerolíneas para conocer el estado actualizado de cada servicio. También remarcó que la seguridad pública constituye su “máxima prioridad”.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Aeropuertos desbordados y pasajeros varados: las imágenes de la interrupción de vuelos en Estados Unidos
La suspensión obligó a miles de viajeros a modificar sus planes, buscar alternativas y esperar novedades sobre sus conexiones
La Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió todos los despegues en Estados Unidos por una falla de comunicaciones en el control aéreo.
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Así se despejó el espacio aéreo de Estados Unidos tras la suspensión de los despegues por una alerta de seguridad
Las imágenes captadas por el rastreador en vivo Flightradar mostraron el antes y el después del cielo estadounidense durante las primeras horas de la interrupción
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó el viernes la suspensión nacional de los vuelos de salida por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”, tras detectar problemas graves en las comunicaciones del control de tránsito aéreo.
Tras horas de interrupción, Estados Unidos levantó la prohibición de despegues en sus aeropuertos
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dejó sin efecto este viernes la restricción que impedía despegar a los aviones desde los aeropuertos del país. La decisión puso fin a varias horas de suspensión nacional de las salidas, dispuesta a raíz de un problema que afectó las comunicaciones del sistema de control del tráfico aéreo.
El organismo confirmó el levantamiento de la medida, que había alterado las operaciones en todo el territorio estadounidense. Aunque la autorización permite reanudar los despegues, la normalización del servicio puede llevar tiempo debido a las demoras y cancelaciones acumuladas durante la interrupción.