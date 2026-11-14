EN VIVO: Continúan los retrasos en los aeropuertos de EEUU luego de la reanudación de salidas de vuelos

Estados Unidos reanuda las salidas de vuelos tras someter los sistemas a “pruebas exhaustivas”

Los vuelos en Estados Unidos se reanudaron este sábado, después de la suspensión nacional de despegues que se extendió durante varias horas por una falla en las comunicaciones. Las autoridades advirtieron que el regreso a la normalidad demandará tiempo.

La paralización del viernes alteró los planes de cientos de miles de pasajeros. Algunos viajeros fueron obligados a bajar de los aviones poco antes de la salida, mientras el personal de las aerolíneas intentaba conocer el alcance de la interrupción.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que la Administración Federal de Aviación (FAA) reabrió el espacio aéreo el viernes por la noche después de restablecer el funcionamiento de las instalaciones de control de tránsito aéreo. “Nos llevará tiempo reanudar las operaciones normales... Nuestra máxima prioridad es la seguridad de usted y su familia cuando vuele”, dijo Duffy.

Duffy atribuyó el incidente a las deficiencias de una red tecnológica antigua. “Este es un problema de un sistema antiguo”, sostuvo y agregó: “Tenemos switches muy viejos, routers muy viejos”. El funcionario subrayó que la infraestructura todavía depende de conexiones instaladas hace décadas. “Usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un viejo sistema que se cayó, y se cayó en todas partes. Se sobrecargó”, explicó.