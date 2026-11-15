Jonathan Kreiss-Tomkins ganó la gobernación de Alaska: se convirtió en el mandatario más joven del estado, tras 28 años de dominio republicano

Alaska eligió a un gobernador demócrata por primera vez desde que Bill Clinton era presidente de Estados Unidos (AP Photo/Becky Bohrer)

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Alaska es un estado donde los demócratas representan apenas el 11% del padrón electoral, donde el petróleo financia al gobierno y donde ningún candidato del partido había ganado la gobernación desde 1998.

Este mes, Jonathan Kreiss-Tomkins cambió los tres datos de un golpe, según confirmó la agencia Associated Press.

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Kreiss-Tomkins venció a Bernadette Wilson, expresentadora republicana de radio y empresaria del sector de recolección de residuos, en una carrera de cuatro candidatos.

El presidente Donald Trump respaldó a Wilson, pero su apoyo no alcanzó para revertir una tendencia que, en este ciclo electoral, favoreció a los demócratas en todo el país.

Wilson centró su campaña en restituir el pago íntegro del dividendo petrolero, una promesa que no alcanzó para movilizar al electorado conservador (AP Photo/Alex Brandon)

Una victoria que cruzó las fronteras partidarias

El nuevo gobernador electo llegó a la victoria con votos de más allá de su propio partido. Durante la campaña, acumuló respaldos de figuras republicanas y prometió conformar un gabinete y un equipo de transición políticamente equilibrado, tal como publicó The New York Times.

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La fragmentación dentro del campo republicano también incidió en el resultado. Los otros dos candidatos del partido se negaron a retirarse de la carrera pese a los pedidos de Wilson, lo que derivó en enfrentamientos internos que debilitaron al bloque conservador.

Kreiss-Tomkins obtuvo mayoría de votos incluso antes de que entrara en vigencia el mecanismo de voto preferencial del estado.

Kreiss-Tomkins logró algo que pocos demócratas consiguieron en Alaska: que republicanos y moderados votaran por él (AP Photo/Becky Bohrer)

La agenda pendiente que heredó del gobierno saliente

En su discurso de victoria, Kreiss-Tomkins afirmó que los alaskeños “votaron por el cambio”. “Nuestra administración no desperdiciará ni un solo día para resolver los problemas de Alaska”, aseguró, en palabras recogidas por el diario.

Una de sus primeras acciones al llegar al cargo será retomar la agenda legislativa bloqueada por el gobernador saliente, Mike Dunleavy, un republicano conservador que mantuvo un conflicto permanente con la coalición bipartidista que controla la Legislatura.

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Entre los proyectos vetados por Dunleavy figuran propuestas para restablecer pensiones de empleados públicos y docentes, crear un programa de ahorro para trabajadores del sector privado, gravar los cigarrillos electrónicos y modernizar el sistema tributario corporativo del estado, según publicó The New York Times.

El gobernador saliente vetó 31 proyectos de ley en dos años y dejó una agenda legislativa pendiente que su sucesor prometió retomar desde el primer día (REUTERS/Kaylee Greenlee/File Photo)

Kreiss-Tomkins también prometió establecer su residencia oficial en Juneau, la capital. Para sectores del electorado alaskeño, el hecho de que los últimos gobernadores hayan ejercido desde Anchorage, ciudad más accesible y urbanizada, era una señal de distancia con la administración estatal.

La capital de Alaska, aislada geográficamente del resto del estado, será por primera vez en años la residencia oficial del gobernador (Marc Lester/Anchorage Daily News via AP)

El desafío fiscal que ningún gobernador pudo resolver

La cuestión fiscal es el desafío estructural de mayor envergadura que enfrentará la nueva administración. El estado no aplica impuesto a la renta personal ni impuesto estatal a las ventas. A eso se suma el pago anual del dividendo del Fondo Permanente, el fondo que el estado distribuye entre sus residentes cada año con los ingresos petroleros.

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Esa combinación puso en tensión la capacidad de Alaska de financiar servicios públicos básicos. Kreiss-Tomkins deberá persuadir a la Legislatura de que busque nuevas fuentes de ingresos, una tarea políticamente delicada en un estado que históricamente resistió cualquier forma de tributación directa.

“El estado ya es demasiado frágil. Alaska está pagando el precio de la incertidumbre, y esto es algo que tenemos que resolver”, dijo el gobernador electo en declaraciones al Times.

En uno de los debates de campaña se presentó a sí mismo como “el candidato pro matemáticas”. La frase sintetizó su postura frente a la crisis fiscal: sin nuevos ingresos, el modelo actual no es sostenible.

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El nuevo gobernador hereda un estado cuyas finanzas funcionan bien cuando el petróleo sube y entran en crisis cuando baja (AP Photo/Lindsey Wasson, File)

El perfil de un político poco convencional

Kreiss-Tomkins no llegó a la política por los caminos habituales. Nació en Sitka, una pequeña ciudad costera de Alaska, y fue ultramaratonista y montañista antes de dedicarse a la vida pública.

Dejó la Universidad de Yale para postularse a la Legislatura estatal, cargo que conquistó a los 23 años. Pasó la siguiente década en el Parlamento estatal, donde tejió las alianzas entre demócratas y republicanos que hoy conduce la cámara, y que lo enfrentaron con Dunleavy durante años.

Durante la campaña recorrió los 19 distritos (boroughs) de Alaska. Sus compromisos incluyeron reconstruir el sistema de educación pública, restablecer la red de transbordadores estatales, reducir los costos de vivienda y energía, y proteger la industria pesquera del estado.

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Antes de la política, corría ultramaratones y escalaba montañas. Esa misma resistencia la trasladó a una década de construcción de acuerdos en la Legislatura (REUTERS/Emily Mesner)

Wilson había centrado su campaña en la promesa de restituir el pago íntegro del dividendo del Fondo Permanente y en adoptar una postura más dura con los legisladores republicanos que trabajan de forma transversal con la oposición.

A Kreiss-Tomkins lo llamó “JKT”, sigla que reinterpretó como “Just Keep Taxing” —“que siga subiendo los impuestos”—, en alusión a sus propuestas fiscales.

El gobernador electo tomará posesión el 7 de diciembre con un superávit de corto plazo en las arcas estatales, impulsado por el alza en los precios del petróleo derivada del conflicto bélico en Irán.

Las decisiones de fondo sobre la estabilidad financiera del estado, sin embargo, quedan pendientes.