Ucrania dijo que Rusia ya sufrió 1,6 millones de bajas y cuestionó la “nueva Yalta” que reclama Moscú

El cuerpo de un soldado ruso cerca de la línea del frente, en el pueblo de Storozheve, región de Donetsk, el 14 de junio de 2023. Kiev afirma que Rusia sufrió 1,6 millones de bajas desde 2022. Foto: REUTERS/Oleksandr Ratushniak (archivo)

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El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, afirmó este domingo que Rusia sufrió 1,6 millones de bajas, entre muertos y heridos, desde que invadió su país, en febrero de 2022.

Sibiga lo escribió en X, en respuesta a las demandas de Moscú de reorganizar la arquitectura de seguridad de Europa como parte de las negociaciones de paz. “En sus sueños, se ve a sí mismo en Yalta en 1945”, dijo sobre el presidente ruso, Vladimir Putin.

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Yalta fue la conferencia en la que el líder soviético Iósif Stalin, el primer ministro británico Winston Churchill y el presidente estadounidense Franklin Roosevelt negociaron el reparto de poder de la posguerra.

“El problema es que para proponer ideas a esa escala, primero tienes que ganar una guerra mundial. La última vez que me fijé, Rusia llevaba cuatro años y ocho meses ‘a punto de capturar’ el pueblo de Mala Tokmachka, en la región de Zaporizhzhia”, ironizó.

Las cifras de Kiev

Cargadores de fusil y una tarjeta bancaria con la inscripción “Ejército ruso, Mir” junto al cuerpo de un soldado ruso en Blahodatne, región de Donetsk, el 8 de septiembre de 2023. Foto: REUTERS/Oleksandr Ratushniak (archivo)

Según Sibiga, desde 2022 Rusia perdió 1,6 millones de efectivos “sin haber logrado uno solo de los objetivos estratégicos” de la invasión, como controlar todo el Donbás, la región industrial del este de Ucrania. Dijo que solo en octubre perdió 54.400 soldados y que, ese mes, Ucrania “liberó más territorio del que Rusia logró capturar”.

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El número coincide con el contador acumulado del Estado Mayor ucraniano, que el 11 de noviembre registraba unos 1.614.000 bajas rusas. Ese recuento mide muertos y heridos según la metodología de Kiev, que Moscú rechaza. Rusia no publica datos detallados de sus pérdidas.

“A estas alturas, lo máximo que puede negociar Putin es un alto el fuego justo a lo largo de la línea de contacto actual, no esferas de influencia en Europa”, agregó. Aseguró que el continente no necesita un nuevo orden de seguridad, “ya existe y Rusia lo viola constantemente”, sino poner fin a la agresión rusa.

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Las negociaciones

Jared Kushner habla en Abu Dabi junto a Steve Witkoff y a Rustem Umerov, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, el 11 de noviembre. Kiev rechaza hoy discutir esferas de influencia en Europa. Foto: AP/Altaf Qadri

Las declaraciones se producen después de que esta semana se reanudaran en Abu Dabi las conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, y de que Putin recibiera en el Kremlin a los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Moscú y Washington volvieron a plantear la posibilidad de reformar la arquitectura de seguridad europea, algo que los líderes europeos recibieron con escepticismo. El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, dijo que Rusia busca una “nueva Yalta”.

Otras estimaciones

Un soldado ucraniano de la 65.ª Brigada Mecanizada inspecciona los restos de un soldado ruso cerca de Robotyne, región de Zaporiyia, el 21 de febrero de 2024. Foto: REUTERS/Stringer (archivo)

No hay un recuento independiente que coincida con la cifra ucraniana. Mediazona, un medio ruso independiente, confirmó por nombre unas 286.000 muertes de soldados rusos hasta el 6 de noviembre, un mínimo porque no todas se publican.

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Registros del servicio de estadísticas ruso (Rosstat), filtrados por hackers prorucranianos y analizados por Bloomberg, sugieren unas 450.000 muertes hasta fines de agosto.