Choque en el Mississippi: la NTSB recupera la “caja negra” del buque cisterna que volcó un crucero en Nueva Orleans

El momento exacto en que el Atlantic Asphalt impacta contra el American Heritage, atracado en el puerto, quedó registrado por varios testigos desde la ribera del Mississippi (X: @wdsu)

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El viernes 13 de noviembre de 2026, el buque Atlantic Asphalt perdió el control y embistió de lleno al crucero fluvial American Heritage mientras este permanecía atracado en el Puerto de Nueva Orleans, sobre el río Mississippi.

El golpe volcó la embarcación con casi 200 personas a bordo y desató una operación de rescate masiva.

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Al día siguiente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) obtuvo el elemento central de su investigación: el registrador de datos de viaje del buque cisterna, el dispositivo que puede explicar por qué el buque salió de control. El miembro de la NTSB John DeLeeuw lo confirmó en una conferencia de prensa el sábado.

Un registrador de datos recuperado del tanquero es ahora la pieza clave para entender cómo una colisión fluvial en pleno corazón de Nueva Orleans puso en riesgo a casi 200 personas (Tarzan Duran/via REUTERS)

Andrew Ehlers, director adjunto de seguridad marina del organismo, explicó que el registrador captura la velocidad, el rumbo, el curso y el audio del puente de mando, y que con esa información los investigadores reconstruirán la secuencia exacta de los hechos. Es, en términos prácticos, el equivalente marítimo de la caja negra de un avión.

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DeLeeuw precisó que el organismo planifica entrevistar a los tripulantes del tanquero en los próximos días y pidió públicamente que cualquier testigo con imágenes del incidente las envíe a la NTSB.

El informe preliminar se publicará en unos 30 días; el informe final, entre 18 y 24 meses después del accidente.

DeLeeuw es el rostro público de la investigación federal: confirmó la recuperación del registrador de datos y fijó los plazos en los que el organismo espera dar respuestas sobre lo ocurrido (WVUE)

Las causas del accidente

La capitana Melanie Burnham, de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), había señalado el viernes que el Atlantic Asphalt sufrió “algún tipo de pérdida de dirección” antes del impacto.

La causa exacta de esa falla, agregó, permanece bajo investigación. Burnham también descartó cualquier vínculo con un acto terrorista.

El choque ocurrió alrededor de las 12:30 p.m. del viernes, mientras los pasajeros comenzaban a desembarcar.

La capitana de la Guardia Costera fue la primera en pronunciarse públicamente sobre la causa del accidente y en descartar un vínculo con un acto de violencia intencional (U.S. Coast Guard New Orleans)

El conductor del Atlantic Asphalt era un práctico fluvial, según informó Burnham. El buque mide más de 159 metros (524 pies) de largo y más de 23 metros (77 pies) de ancho, está diseñado para transportar asfalto y betún, y fue construido en 2017.

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Su bandera es la de las Islas Marshall, aunque su propietario registrado es una empresa con sede en Liberia.

El buque cisterna, construido en 2017 y especializado en el transporte de asfalto y betún, es ahora el centro de una investigación federal y de una disputa legal que involucra a dos empresas extranjeras (REUTERS/Christiana Botic)

El rescate y el saldo de heridos

Al momento del impacto, el crucero transportaba casi 200 personas entre pasajeros y tripulación. La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, confirmó que ninguno quedó sin ser localizado.

“Tenemos cero personas sin contabilizar, lo que verdaderamente es un milagro en el Mississippi, y eso es un crédito a todos los primeros respondedores, locales, estatales y federales, que literalmente se lanzaron a ayudar”, sostuvo, en declaraciones recogidas por ABC News.

Bomberos, policías, guardacostas y civiles coordinaron una evacuación masiva sobre el río; el operativo se extendió hasta bien entrada la tarde del viernes (AP)

Aproximadamente 80 personas lograron abandonar el American Heritage antes de que volcara, según la jefa de la Policía Portuaria de Nueva Orleans, Melanie Montroll.

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El resto fue rescatado directamente del río por los equipos de la USCG. En total, cerca de 100 pasajeros cayeron al agua.

Montroll fue una de las primeras autoridades en llegar al muelle y en coordinar la evacuación de pasajeros mientras el American Heritage aún permanecía a flote (Port of New Orleans)

32 personas fueron trasladadas a hospitales: 30 pasajeros y dos oficiales de policía que cayeron al río durante las labores de evacuación. Ninguno sufrió heridas críticas.

Al día siguiente, ocho permanecían internadas —dos en estado serio y el resto en condición estable—, tal como informó la alcaldía. No hubo menores involucrados, confirmaron las autoridades.

La respuesta de emergencia movilizó a 23 unidades y 57 efectivos del Departamento de Bomberos de Nueva Orleans, junto a agentes de la Policía local, la USCG, el Servicio de Emergencias Médicas y embarcaciones civiles que acudieron al lugar por iniciativa propia.

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La magnitud del operativo desbordó los protocolos habituales: decenas de unidades de distintos organismos convergieron en el puerto en cuestión de minutos tras el impacto (REUTERS/Christiana Botic)

Las consecuencias legales y los próximos pasos

Pocas horas después de la colisión, el Puerto de Nueva Orleans presentó una demanda judicial para garantizar la incautación del Atlantic Asphalt.

Según el texto de la acción legal, citado por CNN, el buque provocó daños superiores a USD 1 millón en instalaciones del terminal portuario.

La demanda también involucra a Nave Shipping S.A., empresa naviera con sede en Liberia propietaria del buque, y a Thome Ship Management, con base en Singapur y responsable de implementar el código de seguridad internacional a bordo.

La demanda presentada por el Puerto de Nueva Orleans busca impedir que el tanquero abandone la jurisdicción antes de que concluya la investigación e implica a dos empresas con sede fuera de Estados Unidos (REUTERS/Christiana Botic)

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, subrayó la necesidad de llegar al fondo del asunto. “Queremos asegurarnos de que esta investigación sea exhaustiva, entender exactamente qué ocurrió, para poder abordar esos problemas y garantizar que el río Mississippi siga siendo un lugar muy seguro”, afirmó ante los medios.

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La alcaldesa Moreno advirtió que la remoción del crucero naufragado podría demorar semanas.

Antes de cualquier operación de reflotamiento, la USCG deberá extraer los 60.600 litros (16.000 galones) de combustible que aún contiene el barco, parcialmente sumergido a unos 7,6 metros (25 pies) de profundidad.