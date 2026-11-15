Qué es importante saber sobre los viajes aéreos tras la suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación ordenó la paralización del espacio aéreo de Estados Unidos durante más de cuatro horas el viernes 13 de noviembre (REUTERS/Eric Lee)

Guardar

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó el viernes 13 de noviembre la paralización total del espacio aéreo nacional durante más de cuatro horas, en la interrupción más prolongada del tráfico aéreo en 25 años.

El evento, que dejó a miles de pasajeros varados en aeropuertos de todo el país, fue causado por una falla en el equipamiento durante una actualización rutinaria de infraestructura.

PUBLICIDAD

Los vuelos se reanudaron, pero las cancelaciones continúan

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, confirmó el sábado que el sistema había recuperado la estabilidad. Sin embargo, el impacto se extenderá durante todo el fin de semana: alrededor de 12.000 vuelos no pudieron despegar el viernes, más de 6.400 vuelos fueron cancelados el sábado y unas 900 operaciones adicionales ya se registraron para el domingo, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware.

Las autoridades estimaron una recuperación completa hacia la noche del domingo, antes de la temporada de viajes de Acción de Gracias.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford (izquierda) y el secretario de Transporte, Sean Duffy (derecha) ofrecieron una conferencia de prensa conjunta el sábado 14 de noviembre para explicar las causas de la paralización (REUTERS/Eric Lee)

Una obra de mantenimiento rutinaria desencadenó la crisis

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la causa del problema fue una actualización de infraestructura de telecomunicaciones en una ubicación remota de la FAA.

PUBLICIDAD

Un contratista de la empresa L3Harris realizaba la sustitución de cables de cobre obsoletos por fibra óptica cuando el router que se estaba reemplazando comenzó a sobrecargar otros equipos de la red de control de tráfico aéreo.

El sistema registró más de 1.000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos, lo que generó interrupciones en las comunicaciones y en las señales de radar. La inestabilidad se propagó hasta 17 instalaciones de control. Ante la imposibilidad de identificar rápidamente la causa, la FAA decidió emitir la orden de paralización a las 15:36 hora del este, con aproximadamente 3.500 aeronaves en vuelo. Todas aterrizaron sin incidentes.

PUBLICIDAD

“Lo hicimos por una cuestión de máxima precaución. Lamento haberlos sometido a esto, pero lo hicimos por las razones correctas”, dijo Bedford en una conferencia de prensa, según Associated Press.

Las cancelaciones y demoras afectaron a más de 18.000 vuelos en los aeropuertos estadounidenses entre el viernes y el sábado (REUTERS/Eric Lee)

Las aerolíneas eximieron de cargos a los pasajeros afectados

Frente a la magnitud de la interrupción, las principales aerolíneas activaron medidas de flexibilización. Delta, American Airlines y Southwest ofrecieron opciones de reprogramación sin penalización para pasajeros con vuelos cancelados durante el viernes y el sábado. American extendió la exención de cargos por cambios hasta el miércoles 18 de noviembre.

Bedford instó a los viajeros a contactar directamente a sus aerolíneas y señaló que la administración trabajó en conjunto con ellas para liberar términos y condiciones.

PUBLICIDAD

La ley federal obliga a las aerolíneas a ofrecer reprogramación gratuita o reembolso completo en caso de cancelación. “Nuestros clientes que viajan hoy deben esperar demoras y ajustes adicionales en el itinerario mientras reposicionamos tripulaciones y aeronaves”, informó Delta en un comunicado citado por CBS News.

Las aerolíneas comerciales eliminaron las penalizaciones por cambios de itinerario para los pasajeros damnificados por la crisis operativa (REUTERS/Elijah Nouvelage)

No hubo ciberataque ni intervención externa

Las autoridades descartaron de forma categórica que el incidente tuviera origen en un ataque informático o en actividad de algún actor externo. Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, afirmó en una conferencia del viernes que “no existían indicios de un ciberataque”. Duffy reiteró esa posición el sábado.

“Vemos cero pruebas de algo malicioso y cero pruebas de algo vinculado a inteligencia artificial”, sostuvo Bedford, en declaraciones recogidas por ABC. El funcionario añadió que, una vez aislada la falla en la ubicación remota, todos los sistemas volvieron a funcionar con normalidad, lo que refuerza la hipótesis de un problema de hardware.

PUBLICIDAD

La interrupción de servicios de Microsoft —que el sábado informó la restauración total de sus plataformas tras una caída masiva que afectó a más de 430 millones de usuarios de Microsoft 365— tampoco estuvo relacionada con la paralización de la FAA, según confirmaron funcionarios federales y un portavoz de la compañía.

Markwayne Mullin descartó en una conferencia el viernes que la paralización del espacio aéreo fuera resultado de un ciberataque (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El incidente reabrió el debate sobre la modernización del control aéreo

El episodio puso en primer plano el estado del sistema de control de tráfico aéreo estadounidense. Duffy reconoció que la red de telecomunicaciones que opera la FAA es de una antigüedad considerable y que la infraestructura no estuvo a la altura del momento.

La FAA destina actualmente USD 1.000 millones anuales al mantenimiento del sistema existente, que incluye alrededor de 2.000 routers Cisco de la serie 600 fabricados entre 2001 y 2006.

PUBLICIDAD

El Congreso aprobó el año pasado USD 12.500 millones para la modernización del sistema de control aéreo. Con esos fondos, el 69% de las comunicaciones de cobre ya fue migrado a fibra de alta velocidad, se modernizaron 469 sitios de radio y se instalaron sistemas de voz IP en 224 torres, entre otras mejoras. La administración federal solicitó el viernes USD 30.000 millones adicionales para completar el proceso.

La administración federal solicitó al Congreso una partida de USD 30.000 millones adicionales para modernizar la infraestructura de control aéreo (REUTERS/Sandra Stojanovic)

Los congresistas Rick Larsen y Andre Carson, representantes demócratas en el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara, pidieron explicaciones y anunciaron que el lunes recibirían un informe de la FAA y del Departamento de Transporte sobre los fondos solicitados.

PUBLICIDAD

“Esta paralización dejó al público viajero y a la fuerza laboral de la aviación en el caos”, señalaron en un comunicado conjunto reproducido por CBS News, y advirtieron que ejercerán controles para evitar que la situación se repita.

El sindicato Professional Aviation Safety Specialists (PASS), que representa a más de 11.000 empleados de la FAA, aclaró por su parte que sus técnicos no participaron en las actualizaciones que derivaron en la paralización y reclamó un rol más activo en el proceso de modernización.