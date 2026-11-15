5 preguntas que siguen abiertas en el caso Jensen Huang de Nvidia

Jensen Huang renunció a Nvidia el jueves, pero el caso deja cinco preguntas sin responder: qué sabía la empresa, cómo cayó en la trampa y cuántos chips llegaron a China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jensen Huang renunció el jueves y el caso sigue abierto. En una semana, cinco medios de Estados Unidos y Gran Bretaña publicaron reconstrucciones distintas del escándalo. Leídas juntas, dejan más preguntas que respuestas.

Aquí las cinco, de la más evidente a la menos conocida.

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¿Qué sabía Nvidia?

La novedad llegó el viernes. Un vocero de Nvidia, John Rizzo, le dijo al Washington Post que la empresa cortó con Megaspeed en junio de 2025 y que el bloqueo sigue vigente. Fue el mismo mes en que Singapur le retuvo el pasaporte a Alice Huang, la ejecutiva de Megaspeed a la que la inteligencia de Estados Unidos considera una presunta espía.

Rizzo no explicó por qué cortaron. Hasta esta semana, Megaspeed seguía figurando en la lista pública de socios de Nvidia, según había informado Reuters.

Las cifras ya eran raras. Según el Post, las ventas de Nvidia en Singapur pasaron de USD 2.300 millones en 2022 a USD 23.700 millones en 2024. Pero en febrero de 2025 un funcionario le dijo al Parlamento singapurense que, mientras Nvidia atribuía al país el 22% de sus ingresos, los chips que de verdad llegaban eran el 1%.

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Chris Miller, autor de Chip War (La guerra de los chips), le dijo al Post que Nvidia tuvo varias señales de alerta: Megaspeed “apareció de la nada” y Singapur la investigaba. En noviembre de 2025, Huang dijo en Fox News que el contrabando “es increíblemente difícil de hacer”.

Megaspeed coordinó despachos de tecnología hacia China por casi 12.000 millones de dólares en medio de las restricciones a las exportaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo cae en una trampa así el hombre más inteligente de la IA?

Para los expertos en seguridad corporativa que consultó The Guardian, no hay misterio. “Esto pasa todo el tiempo, en todas las industrias”, dijo Don Aviv, CEO de la firma de inteligencia Interfor, que hizo una docena de investigaciones de este tipo en tres años.

En la jerga del espionaje se llama honeypot, tarro de miel: un agente seduce a alguien con información valiosa para sacársela o para tener con qué presionarlo. Randy Watt, de la consultora SRW, dice que es una trampa “tan vieja como la tierra misma”. OpenAI, según el Journal, entrena a sus empleados con simulaciones de ese escenario.

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Rick Smith, exagente del FBI con dos décadas en contrainteligencia, fue más lejos: “Como estadounidense no es bueno, pero estoy impresionado con sus habilidades”. Y varios expertos coincidieron en algo que apunta a la empresa: es impensable que nadie en Nvidia supiera con quién se veía el CEO en sus viajes.

¿Cuántos chips llegaron a China?

Es la pregunta con más peso geopolítico y la que menos respuesta tiene. Desde octubre de 2022, Estados Unidos prohíbe venderle a China los chips más avanzados. Pero intermediarios en Singapur y Malasia los compran de manera legal y les alquilan el acceso remoto a clientes chinos. El gobierno discute cómo cerrar ese resquicio, dijo un funcionario el viernes.

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Lo otro es contrabando. Según registros que vio el Wall Street Journal, Megaspeed arregló envíos a China por casi USD 12.000 millones entre marzo de 2024 y junio de 2025, aunque no consta cuánto se entregó.

Según una acusación de la Justicia de Estados Unidos, usaron un secador de pelo para cambiar etiquetas de servidores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un caso citado por el Washington Post muestra el método: según la Justicia de Estados Unidos, en diciembre de 2025 empleados de una empresa del sudeste asiático usaron un secador de pelo para cambiar las etiquetas de unos servidores y engañar a un inspector. El contenido ya estaba en China.

Sam Bresnick, de la Universidad de Georgetown, habló en el Post de “al menos una posible negligencia deliberada” de Nvidia. La empresa lo niega.

¿Cómo dejaron que un solo hombre tuviera tanto poder?

Es la pregunta de Bloomberg. John Authers escribió que el caso hay que leerlo como un problema de gobierno corporativo: el directorio y los inversores le dieron a Huang tanto poder, con tan poco control, que creyó que podía salirse con la suya.

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Rakesh Khurana, profesor de Harvard, se lo explicó a la columnista Beth Kowitt: “La diferencia entre un culto y una religión es que una sobrevive a la otra”. Jobs y Bezos convirtieron sus capacidades personales en cultura de empresa. En Nvidia, escribe Kowitt, no hay rastros de eso.

Y el daño no se queda en los accionistas. Según Shuli Ren, de Bloomberg, Nvidia dio USD 300.000 millones en apoyo financiero a clientes en tres años. Si ese flujo se frena, caen los operadores chicos que dependen de ella.

Ilustración del viaje a Beijing en mayo: Huang subió al avión presidencial después de que Rubio informara a Trump sobre la relación, según The New York Times (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Por qué nadie lo frenó en Washington?

Es la parte menos conocida y la que más va a crecer. Según el New York Times, el presidente Donald Trump fue informado hace un año de la relación y, en mayo, lo subió al Air Force One rumbo a Beijing.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en CNBC que su área venía presionando a Comercio desde hacía meses para frenar los chips a China.

Según el Washington Post, Nvidia comprometió USD 25 millones para el salón de baile que Trump construye en la Casa Blanca. Un congresista demócrata ya preguntó si hubo contraprestación. Huang declarará ante el Congreso antes del Día de Acción de Gracias.

A mi entender, las cinco preguntas tienen un origen en común. En Nvidia no había nadie por encima de Huang para hacérselas. El directorio no tenía presidente, 60 ejecutivos le reportaban a él y sus hijos ocupaban cargos en la empresa.

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Cada uno de los que ahora investiga, el directorio, el Congreso, el FBI, llega después. Quien podía preguntar a tiempo era el propio Huang.