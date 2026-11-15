Irán informó que un supertanquero con más de 2 millones de barriles de crudo se hundió tras chocar con una mina en Ormuz

Un nuevo petrolero se incendió tras chocar contra una mina marítima en Ormuz

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Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron el domingo que un supertanquero con más de 2 millones de barriles de crudo se hundió en el golfo Pérsico tras chocar con una mina e incendiarse en el estrecho de Ormuz. El régimen persa indicó que dos petroleros navegaban por una ruta no autorizada.

El Mando Central de Estados Unidos sostuvo el mes pasado que había retirado todas las minas de las principales rutas del estrecho. La fuerza estadounidense también aseguró que, desde el verano, ayudó a los países del golfo a exportar 1.500 millones de barriles de petróleo a través de Ormuz.

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El centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido, la UKMTO, informó que conocía un reporte de las autoridades marítimas indias sobre un ataque contra un petrolero en el golfo. El organismo británico señaló que no pudo determinar si ese aviso correspondía al mismo episodio anunciado por Irán.

Teherán ha restringido el tránsito por el estrecho desde el inicio de la guerra de Oriente Medio a finales de febrero y exige que los barcos utilicen rutas autorizadas por la República Islámica. Estados Unidos respondió con un bloqueo naval de puertos iraníes y con escoltas a buques que cruzan la vía marítima, por la que normalmente circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

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La Guardia Revolucionaria amenaza a los barcos que transiten por rutas no autorizadas en Ormuz (CENTCOM)

Sin identificar los nombres ni las banderas de las embarcaciones, los Guardianes de la Revolución difundieron un comunicado por la televisión estatal: “Durante las últimas horas, dos petroleros que viajaban por una ruta no autorizada en la parte sur del estrecho de Ormuz chocaron con minas navales, lo que provocó grandes explosiones e incendios”.

La fuerza iraní precisó que uno de los barcos era un supertanquero cargado con crudo y que se hundió en aguas meridionales del golfo Pérsico. Durante el sábado, las autoridades iraníes habían informado de hasta tres petroleros afectados por explosiones de minas marítimas.

La UKMTO recibió el aviso indio sobre un barco que se dirigía hacia el este antes de ingresar al paso marítimo. El centro británico indicó: “Las autoridades marítimas indias han informado de un ataque contra un petrolero que transitaba por el golfo Arábigo, o golfo Pérsico, hacia el este, antes de entrar en el estrecho de Ormuz”.

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El organismo agregó que había localizado a los tripulantes: “La tripulación está a salvo”. Sobre las consecuencias del ataque, señaló: “En el momento de este informe se desconoce la evaluación de los daños y el impacto ambiental”.

Irán declaró cerrado el estrecho de Ormuz a raíz de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel y advirtió que solo considera seguro cruzarlo por las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas. Washington sostiene que no existe un bloqueo porque controla militarmente la zona exterior del paso y escolta buques para mantener las exportaciones de petróleo desde Oriente Próximo.

La UKMTO recomendó a los buques navegar con cautela e informar al organismo sobre cualquier actividad sospechosa.