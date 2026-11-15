Mundo

Irán informó que un supertanquero con más de 2 millones de barriles de crudo se hundió tras chocar con una mina en Ormuz

El régimen persa indicó que ese y otro barco navegaban por una ruta no autorizada por Teherán

Petrolero se incendia en Ormuz
Un nuevo petrolero se incendió tras chocar contra una mina marítima en Ormuz
Guardar

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron el domingo que un supertanquero con más de 2 millones de barriles de crudo se hundió en el golfo Pérsico tras chocar con una mina e incendiarse en el estrecho de Ormuz. El régimen persa indicó que dos petroleros navegaban por una ruta no autorizada.

El Mando Central de Estados Unidos sostuvo el mes pasado que había retirado todas las minas de las principales rutas del estrecho. La fuerza estadounidense también aseguró que, desde el verano, ayudó a los países del golfo a exportar 1.500 millones de barriles de petróleo a través de Ormuz.

PUBLICIDAD

El centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido, la UKMTO, informó que conocía un reporte de las autoridades marítimas indias sobre un ataque contra un petrolero en el golfo. El organismo británico señaló que no pudo determinar si ese aviso correspondía al mismo episodio anunciado por Irán.

Teherán ha restringido el tránsito por el estrecho desde el inicio de la guerra de Oriente Medio a finales de febrero y exige que los barcos utilicen rutas autorizadas por la República Islámica. Estados Unidos respondió con un bloqueo naval de puertos iraníes y con escoltas a buques que cruzan la vía marítima, por la que normalmente circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

PUBLICIDAD

La Guardia Revolucionaria amenaza a los barcos que transiten por rutas no autorizadas en Ormuz (CENTCOM)
La Guardia Revolucionaria amenaza a los barcos que transiten por rutas no autorizadas en Ormuz (CENTCOM)

Sin identificar los nombres ni las banderas de las embarcaciones, los Guardianes de la Revolución difundieron un comunicado por la televisión estatal: “Durante las últimas horas, dos petroleros que viajaban por una ruta no autorizada en la parte sur del estrecho de Ormuz chocaron con minas navales, lo que provocó grandes explosiones e incendios”.

La fuerza iraní precisó que uno de los barcos era un supertanquero cargado con crudo y que se hundió en aguas meridionales del golfo Pérsico. Durante el sábado, las autoridades iraníes habían informado de hasta tres petroleros afectados por explosiones de minas marítimas.

La UKMTO recibió el aviso indio sobre un barco que se dirigía hacia el este antes de ingresar al paso marítimo. El centro británico indicó: “Las autoridades marítimas indias han informado de un ataque contra un petrolero que transitaba por el golfo Arábigo, o golfo Pérsico, hacia el este, antes de entrar en el estrecho de Ormuz”.

El organismo agregó que había localizado a los tripulantes: “La tripulación está a salvo”. Sobre las consecuencias del ataque, señaló: “En el momento de este informe se desconoce la evaluación de los daños y el impacto ambiental”.

Irán declaró cerrado el estrecho de Ormuz a raíz de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel y advirtió que solo considera seguro cruzarlo por las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas. Washington sostiene que no existe un bloqueo porque controla militarmente la zona exterior del paso y escolta buques para mantener las exportaciones de petróleo desde Oriente Próximo.

La UKMTO recomendó a los buques navegar con cautela e informar al organismo sobre cualquier actividad sospechosa.

Temas Relacionados

Guardia RevolucionariaEstrecho de OrmuzPetróleoGuerra en IránIránGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ASEAN anunció que el código de conducta marítima con China está “en fase final” tras más de dos décadas de negociaciones

El texto, negociado desde 2002, alcanzó un 80% de elaboración y será transferido a Singapur, cuya presidencia deberá completar los asuntos pendientes durante los próximos meses tras resolver uno de cuatro puntos conflictivos

La ASEAN anunció que el código de conducta marítima con China está “en fase final” tras más de dos décadas de negociaciones

La misión naval de la UE interceptó un petrolero de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo

La alta representante de Exteriores de la UE confirmó que el buque navegaba con bandera falsa. Mañana, los cancilleres europeos prevén aprobar nuevas listas de sanciones contra Moscú

La misión naval de la UE interceptó un petrolero de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo

El régimen de Irán amenazó con nuevos ataques tras dos ofensivas en 48 horas contra bases de EEUU en Bahréin

La República Islámica lanzó seis drones contra un radar de defensa en la base de Al Riffa y prometió responder cualquier agresión futura. El reino del Golfo tachó la situación de "flagrante violación" del derecho internacional

El régimen de Irán amenazó con nuevos ataques tras dos ofensivas en 48 horas contra bases de EEUU en Bahréin

Dublín celebra con un festival literario el tricentenario de Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift

La Catedral de San Patricio acoge del 18 al 28 de noviembre conferencias, caminatas guiadas y el estreno de un musical sobre la vida del escritor y deán irlandés

Dublín celebra con un festival literario el tricentenario de Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift

Líderes mundiales inauguraron en Manila la cumbre de la ASEAN centrada en la seguridad energética y la presión china

El encuentro, que inició este domingo y finaliza el martes, cerrará la presidencia anual filipina del bloque del Sudeste Asiático y congregará a mandatarios de más de 20 países para buscar acuerdos sobre las crisis derivadas de la guerra en Medio Oriente, la invasión rusa y las disputas en el mar de China Meridional

Líderes mundiales inauguraron en Manila la cumbre de la ASEAN centrada en la seguridad energética y la presión china
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque armado en Parques de Bogotá dejó una persona muerta frente a un conjunto residencial

Ataque armado en Parques de Bogotá dejó una persona muerta frente a un conjunto residencial

Agenda cultural HOY domingo 15 de noviembre en CDMX: conciertos de Karol G y Morat, exposiciones y actividades gratuitas

Familias buscadoras aceptan la disculpa del EZLN y piden que sus luchas se unan “de largo aliento”

Papa León XIV en Perú EN VIVO, HOY domingo 15 de noviembre: Su Santidad ya está en Cusco en su penúltima jornada

Chocoshow 2026 en Bogotá: fecha, boletería y actividades de la feria del cacao

DEPORTES

Revelaron detalles de la interna que atravesó un equipo de Fórmula 1 por la continuidad de uno de sus pilotos para 2027

Revelaron detalles de la interna que atravesó un equipo de Fórmula 1 por la continuidad de uno de sus pilotos para 2027

La impactante pelea por el título pesado de UFC que terminó con los dos luchadores en el hospital y un récord de 383 golpes

Controversia en el tenis por un insulto de Aryna Sabalenka durante el partido con Elina Svitolina: “Disculpas a quien ofendí”

El encuentro entre Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la selección argentina con el Cholo Simeone más otros dos ex futbolistas

Polémica en la Fórmula 1 por la dura frase contra un piloto que desató un escándalo interno: “Es un ataque sin precedentes”

ENTRETENIMIENTO

La serie sobre Jesús que sus propios fans financiaron: “The Chosen” estrenó su sexta temporada

La serie sobre Jesús que sus propios fans financiaron: “The Chosen” estrenó su sexta temporada

Actores, deportistas y músicos: 11 parejas que encontraron el amor a través de aplicaciones de citas

El nuevo kdrama de Gong Yoo y Song Hye-kyo ya tiene tráiler: ¿cuándo se estrenará en Netflix?

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”