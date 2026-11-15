Nueva York mejorará el acceso a internet de bajo costo mediante un acuerdo con T-Mobile

El estado de Nueva York obligó a T-Mobile a eliminar los límites de velocidad aplicados a usuarios de bajos ingresos (Reuters)

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Nueva York obligó a T-Mobile a eliminar los límites de datos y velocidad que imponía de manera encubierta a los neoyorquinos de bajos ingresos suscriptos a planes de internet doméstico de bajo costo, tras una investigación que reveló que la compañía recortaba la velocidad de conexión en más del 97% luego de apenas cuatro días de uso mensual.

La gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general del estado Letitia James anunciaron el acuerdo con T-Mobile USA, Inc. exigiendo que la empresa cumpla con la Ley de Banda Ancha Asequible de Nueva York (ABA, por sus siglas en inglés).

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Dicha norma obliga a que grandes proveedores de internet ofrezcan planes a hogares de bajos ingresos por USD 15 mensuales con velocidades mínimas de 25 megabits por segundo (Mbps), o por USD 20 con velocidades de al menos 200 Mbps, informó NBC New York.

La compañía reducía la velocidad de conexión de 25 Mbps a 650 Kbps tras el consumo de 50 gigabytes mensuales (EFE/Enric Fontcuberta)

T-Mobile reducía la velocidad a 650 Kbps tras 50 gigabytes de consumo

La investigación de la Oficina de la Fiscal General (OAG) determinó que T-Mobile aplicaba un límite mensual de 50 gigabytes a sus suscriptores del plan ABA, luego del cual la velocidad de descarga caía de 25 Mbps a apenas 650 kilobits por segundo (Kbps), una reducción de más del 97%. Según el documento del acuerdo, un usuario promedio podía alcanzar ese límite en pocos días de uso habitual.

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Además de las restricciones de velocidad, la OAG detectó que T-Mobile solo ofrecía sus planes ABA en zonas con cobertura 5G, pese a que brindaba planes de precio completo con velocidades equivalentes en áreas con servicio 4G.

La empresa, además, había programado su sitio web para que los motores de búsqueda no indexaran la página con información sobre estos planes accesibles, lo que dificultaba que los neoyorquinos elegibles los encontraran en internet.

La fiscalía detectó que la operadora restringió la oferta de planes económicos a zonas con cobertura 5G y excluyó las áreas 4G (REUTERS/Adam Gray)

El acuerdo establece 120 días para corregir los incumplimientos

Bajo los términos del acuerdo, T-Mobile deberá eliminar los topes de datos y garantizar velocidades de descarga de 25 Mbps a todos los suscriptores ABA, con la única excepción de reducciones temporales causadas por congestión de red.

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Además, deberá extender la oferta de planes ABA a todas las zonas donde provee servicio de internet doméstico, incluyendo las áreas con cobertura 4G, y asegurarse de que su página de planes accesibles sea “indexable” por los buscadores. T-Mobile tiene 120 días para implementar estos cambios.

La empresa no admitió incumplimiento alguno en el texto del acuerdo, que establece que “el demandado no admite ni niega los hallazgos de la OAG”. En un comunicado recogido por SILive.com, la compañía señaló: “Hemos llegado a un acuerdo con la fiscal general de Nueva York que refuerza ese compromiso, brinda mayor claridad sobre nuestra oferta y hace que el plan esté disponible para más clientes elegibles”.

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El estado detectó el problema en junio de 2025 y lo derivó a la fiscalía

La ABA entró en vigencia en enero de 2025, luego de que el Tribunal Supremo rechazara el desafío judicial que grupos de la industria de las telecomunicaciones —incluida la CTIA, asociación que representa a T-Mobile— habían sostenido durante casi cuatro años.

En junio de 2025, el Departamento de Servicios Públicos de Nueva York identificó irregularidades en el plan que T-Mobile ofrecía a los usuarios elegibles y derivó el caso a la OAG, que tardó unos 18 meses en completar la investigación y cerrar el acuerdo.

“El internet confiable y asequible es una necesidad básica para todos los neoyorquinos, pero T-Mobile ignoró la ley diseñada para ayudar a los más vulnerables a acceder a él”, afirmó James en el comunicado oficial.

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Por su parte, la gobernadora Hochul remarcó que el acceso a internet “es esencial para el trabajo, la educación, los servicios de emergencia y mantenerse en contacto con seres queridos”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció junto a la fiscal general Letitia James el acuerdo con T-Mobile que obliga a la empresa a eliminar los límites de datos (REUTERS)

Los hogares con Medicaid, SNAP o HEAP pueden solicitar el plan

Los hogares neoyorquinos son elegibles para los planes ABA si al menos uno de sus integrantes recibe Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Programa de Asistencia para la Energía del Hogar (HEAP), almuerzo escolar gratuito o reducido mediante el Programa Nacional de Almuerzo Escolar, o alguna de las exenciones de aumento de alquiler para personas mayores o con discapacidad (SCRIE/DRIE).

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Quienes no estén inscriptos en ninguno de estos programas también pueden calificar según su nivel de ingresos.

Este acuerdo se suma a otro que el estado de Nueva York alcanzó con T-Mobile en octubre pasado, cuando la compañía aceptó compensar a clientes a quienes había subido los precios de sus planes móviles pese a haberles prometido un precio fijo de por vida.

Ese acuerdo incluyó opciones de reembolso para los afectados y un bloqueo de precios hasta mayo de 2029, con un valor estimado de hasta USD 38 millones para los clientes, además de una multa de USD 98.834,75 pagada al estado.

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