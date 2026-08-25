La alcaldesa de Miami-Dade defiende el presupuesto de 978 millones de dólares para la oficina del Sheriff

Daniella Levine Cava defendió un presupuesto de 978,1 millones de dólares para la Oficina del Sheriff de Miami-Dade dentro del plan general del condado

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La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, salió a defender una propuesta de 978,1 millones de dólares para la Oficina del Sheriff dentro del presupuesto general del condado, fijado en 14.200 millones de dólares para el próximo año fiscal. La discusión tomó fuerza antes de las audiencias públicas de septiembre, en medio de reclamos por salarios, dotación de personal y condiciones de entrenamiento para los agentes.

De acuerdo con un reporte de CBS News Miami, la mandataria sostuvo que la seguridad pública conserva un lugar prioritario aun cuando otras dependencias deberán reducir gastos y eliminar cargos vacantes. La propuesta presupuestaria fue presentada el 15 de julio y ahora entrará en la etapa de revisión política, con audiencias previstas para el 3 y el 17 de septiembre.

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El aumento para la Oficina del Sheriff y el ajuste en otras áreas

La propuesta para la Oficina del Sheriff de Miami-Dade aumenta 55,3 millones de dólares frente al ejercicio vigente y equivale a un alza cercana al 6% (REUTERS/Marco Bello)

La iniciativa eleva el presupuesto de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade a 978,1 millones de dólares, lo que representa 55,3 millones más que en el ejercicio vigente, cerca de un 6% de incremento. Levine Cava remarcó, tal y como informó CBS News Miami, que el gasto en esa estructura creció con fuerza desde su llegada al cargo.

En 2020, recordó la alcaldesa, el condado destinaba 610,7 millones de dólares a la agencia que más tarde pasó a convertirse en la actual Oficina del Sheriff. La cifra actual implica 367,4 millones de dólares adicionales frente a aquel nivel de financiamiento. La propuesta también contempla 200 nuevos puestos, un dato que la alcaldesa presentó como parte del esfuerzo para reforzar la seguridad.

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Ese incremento contrasta con la política aplicada al resto de la administración condal. Mientras otras áreas recibieron la instrucción de limitar la expansión de sus cuentas a alrededor de 3%, los organismos vinculados con la seguridad quedaron por encima de ese umbral. En esa línea, Levine Cava afirmó que, mientras buena parte del gobierno del condado debe operar con menos recursos, su administración mantiene más inversión en la Oficina del Sheriff porque “la seguridad pública es nuestra principal prioridad”, tal y como recogió CBS News Miami.

Recortes, impuestos y equilibrio fiscal

El presupuesto de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade suma 367,4 millones de dólares más que en 2020 e incorpora 200 nuevos puestos

Para sostener el esquema general de gasto, la administración propuso recortar unos 79 millones de dólares y eliminar 419 puestos vacantes financiados por el Fondo General. A eso se añaden 42 millones de dólares en ahorros adicionales que, de acuerdo con lo reportado por CBS News Miami, fueron identificados por departamentos del condado durante el año fiscal en curso.

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La alcaldesa aseguró que el condado debe administrar recursos más ajustados, en un escenario marcado por el aumento de costos en los servicios esenciales y por la incertidumbre que genera un eventual cambio en el sistema de impuestos a la propiedad en Florida. Esa fuente de ingresos resulta central para los gobiernos locales y para la financiación de servicios como policía, bomberos y correcciones.

Levine Cava también defendió su política tributaria. La jefa del Ejecutivo condal indicó que Miami-Dade redujo la tasa del impuesto a la propiedad durante dos años consecutivos y que su nuevo proyecto mantiene ese nivel en un piso histórico.

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La disputa por salarios y retención de agentes

Uno de los ejes más sensibles del debate es la capacidad de la Oficina del Sheriff para atraer y conservar personal. Levine Cava reconoció que el salario base inicial de los agentes aparece entre los más bajos si se lo compara con otras agencias similares de Florida, aunque sostuvo que esa referencia no refleja la remuneración total.

La alcaldesa señaló que los agentes reciben, en promedio, 21% adicional a través de suplementos e incentivos negociados colectivamente, entre ellos bonos de contratación y compensaciones por tareas riesgosas. Con esos componentes, aseguró, el ingreso final se acerca al de otras oficinas de sheriff del estado. También manifestó que los datos estatales muestran una proporción de personal favorable frente a otras grandes agencias de Florida, de acuerdo con información divulgada por CBS News Miami.

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Las críticas desde la comisión del condado

Las objeciones más visibles llegaron desde el comisionado de Miami-Dade Roberto González, quien viene reclamando una política más agresiva de financiamiento para seguridad. En declaraciones recogidas por CBS News Miami, el dirigente pidió “salario competitivo, financiamiento completo y un Miami-Dade con todo su personal cubierto”.

González sostuvo que el condado pierde demasiados agentes y que la mejora salarial resulta esencial para reclutar y retener personal, aunque rechazó la idea de resolver ese problema con una suba de impuestos. A la vez, llamó la atención sobre el estado de las instalaciones de entrenamiento que utilizan los agentes, tras una recorrida junto con la sheriff Rosie Cordero Stutz.

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Sobre ese punto, el comisionado expresó que “ellos no están pidiendo lujos, solo lo que necesitan para entrenarse de forma adecuada, por su seguridad y la de todos”, tal y como reprodujo CBS News Miami.

La disputa seguirá en la Comisión de Miami-Dade durante las audiencias públicas del 3 y 17 de septiembre, donde comisionados y residentes discutirán el alcance final del presupuesto antes de su aprobación.